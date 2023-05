Trapas. Londýnská policie se (částečně) omluvila za bezdůvodné zatčení antimonarchistických aktivistů

9. 5. 2023

Londýnská policie nyní tvrdí, že "lituje" sobotního zásahu, šéf organizace Republic campaign vyzývá k vyšetření chování policistů.



Metropolitní policie se snažila obhajovat zatčení protestujících proti monarchii během korunovace, přestože oznámila, že proti nim nebude vzneseno žádné obvinění



Policie uvedla, že vyjádřila "politování" nad tím, že v sobotu bylo zatčeno šest demonstrantů z antimonarchistické organizace Republic.



Vedoucí této organizace Graham Smith uvedl, že skupina zvažuje právní kroky, a požaduje vyšetření chování policistů.



Scotland Yard vydal v pondělí večer prohlášení, v němž uvedl, že se domnívá, že předměty nalezené vedle velkého množství transparentů mohly být použity jako "zařízení, jímž by se demonstranti mohli k něčemu přivázalí".



"Vyšetřovací tým nyní plně prozkoumal zabavené předměty a přezkoumal všechny okolnosti zatčení," dodala policie. "Zadržené osoby uvedly, že předměty měly být použity k zajištění jejich transparentů, a vyšetřování nebylo schopno prokázat úmysl použít je k přivázání se k něčemu a k narušení korunovace.



V pondělí večer byla všem šesti osobám zrušena kauce a nebudou proti nim podniknuty žádné další kroky. Litujeme, že se těchto šest zatčených osob nemohlo připojit k širší skupině protestujících na Trafalgarském náměstí a na dalších místech trasy průvodu."



Smith uvedl, že se mu v pondělí večer v jeho domě v Readingu omluvil vrchní inspektor a dva další policisté z Metropolitní policie.



Aktivista řekl tiskové agentuře PA: "U mých dveří byli tři policisté, kteří se mi osobně omluvili a předali mi zpět pásky [na transparenty]. Byl to vrchní inspektor a dva další policisté z Metropolitní policie. Vypadali dost rozpačitě, abych byl upřímný.



Řekl jsem: 'Pro pořádek, omluvu nepřijímám. Máme spoustu otázek, na které musíme odpovědět, a budeme podnikat další kroky."



Smith napsal na Twitteru: "Byla to ostudná epizoda a budeme mluvit s právníky o podniknutí právních kroků. Očekávám také úplné vyšetření, proč nám opakovaně lhali a kdo zatýkání povolil."



Již dříve v pondělí Smith uvedl, že zatýkání bylo promyšleným pokusem o "narušení a oslabení" republikánské demonstrace a že rozhodnutí policie rozbít plánovaný protest před jeho zahájením pošlapalo jejich práva. Dodal, že skupina jednala se Scotland Yardem již několik měsíců před akcí.



Tato zpráva přišla v době, kdy se četní politici z londýnskéradnice připojili k londýnskému starostovi Sadiqovi Khanovi a žádali od Scotland Yardu odpovědi na otázky týkající se zadržení protestujících Republikánů a dobrovolníků pracujících pro místní radu na zajištění bezpečnosti lidí.



Smith řekl v pondělí ráno v pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4: "Měli jsme čtyři měsíce úzké konverzace s Metropolitní policií, během nichž jsme jim přesně vysvětlili, co budeme dělat a kde budeme. Řekli jsme jim, kolik máme transparentů, co na nich bude napsáno, že budeme mít vlajky, že budeme mít zesilovací zařízení. Zesilovací zařízení pak bylo zabaveno a mým kolegům bylo řečeno, že pokud budou používat megafony, budou zatčeni. Celé to byl záměrný pokus narušit a oslabit náš protest."



Podrobnosti v angličtině ZDE

