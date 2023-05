Velká energetická loupež, kterou budou platit ještě příští generace

11. 5. 2023

čas čtení 3 minuty



Reakce na oznámení hospodářských výsledků EPH

Energetický Průmyslový Holding uhlobarona Daniela Křetínského dnes oznámil výsledky svého hospodaření za rok 2022. Chlubí se miliardami vydělaných peněz - o skutečné ceně takového podnikání ale mlčí. Tu totiž musíme platit my všichni. Podle časopisu Forbes Křetínský během energetické krize své jmění takřka zdvojnásobil, a to zejména kvůli vysokým cenám elektřiny a tepla. Zatímco vláda škrtá a hledá úspory u obyčejných lidí, energetické korporace slaví rekordní zisky.









Konsolidované tržby EPH dosáhly v loňském roce 870 miliard korun, přičemž o rok dříve se jednalo pouze o 446 miliard. Provozní zisk EPH loni činil přibližně 101 miliard korun. Důvodem jsou vysoké ceny energií, které jsme loni platili my všichni. Mezi důsledky patří rostoucí energetická chudoba v ČR, zdržování rozvoje čistých zdrojů energií, manipulace médii, podezřelé vazby na politiky a rozšiřování skládek. Jeho firmy dělají vše pro to, aby se vyhnuly placení daní z těchto enormních zisků a dokonce byly tento rok ukrajinskými úřady označené za sponzory ruské invaze.





“Ohromné zisky EPH dokládají, že jsme loni nezažili energetickou krizi, ale velkou energetickou loupež. Energetické firmy si po celém světě připisují rekordní výdělky, zatímco čím dál víc lidí kvůli vysokým cenám energií upadá do energetické chudoby. Tyto peníze vytahané z kapes nás všech pak končí v daňových skrýších na Kypru a v Lucembursku, kde mnohé firmy spojené s EPH sídlí,” uvedl Radek Kubala, výzkumník z organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.





Podle nedávné studie Energetická chudoba a její řešení [1] žilo v roce 2021 v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky ve zhruba 500 tisících domácnostech. Taková byla situace ještě před prudkým růstem cen energií, během kterého prudce rostly i zisky EPH.





“Vláda dnes ve velkém škrtá a snaží se šetřit na lidech, zatímco zisky velkých korporací nechává bez povšimnutí. Pokud chceme pomoct lidem s placením rostoucích cen potravin, nájmů a energií je nutné zdanit zisky velkých energetických firem. Tyto peníze jim totiž doslova spadly do klína bez jejich vlastního přičinění. Je nutné zajistit, aby se firmy jako EPH vydělávající na energetické chudobě podílely na řešení současných problémů,” dodal Kubala.



Křetínského byznys dopadá negativně na více oblastí. Jeho uhelné elektrárny produkují větší množství emisí, než celá ekonomika Finska. K tomu provozuje řadu plynových elektráren a dováží ruský fosilní plyn do Evropy. Je také zřejmé, že se snaží manipulovat veřejnou debatu o konci fosilních paliv skrze média, která kupuje v ČR i v zahraničí. Jeho podnikání také vykazuje známky tzv. “revolving-door” korupce a spoléhá na blízké vztahy s politiky. Shrnutí všech těchto problematických aktivit je dostupné v našem reportu (viz odkazy).







Všechny tyto informace jsou sepsány a ozdrojovány v reportu, který vydala organizace Re-set:



https://re-set.cz/download/2022/Fosiln%C3%AD%20hyena%20-%20pdf.pdf















