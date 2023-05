Ruská agrese na Ukrajině: Operace na Ukrajině je "složitá", tvrdí Kreml; podle amerického thinktanku jsou ruské síly v Bachmutu "ochromeny"

11. 5. 2023

- Zelenskij vyzývá k trpělivosti a říká, že Ukrajina by "ztratila spoustu lidí", kdyby nyní zahájila protiofenzívu

Ukrajinský prezident říká, že některé armádní bojové brigády jsou připraveny, ale potřebují obrněná vozidla

Ukrajinský prezident Zelenskyj popřel jakoukoli účast Ukrajiny na útoku dronem na Kreml.

Zelenskij: "potřebujeme více času" na protiofenzívu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v rozhovoru pro několik médií uvedl, že země potřebuje více času na přípravu očekávané jarní protiofenzívy. Divákům řekl:

Můžeme jít kupředu a být úspěšní. Ale ztratili bychom spoustu lidí. Myslím, že to je nepřijatelné. Takže musíme počkat. Potřebujeme ještě trochu času.

Řekl, že armáda má bojové brigády, které jsou připraveny, ale stále jí chybí slíbená obrněná vozidla, která přicházejí pomalu.

Zelenskij zdůraznil, že Ukrajina není připravena postoupit žádné území za mír, a řekl: "Každý bude mít nějakou představu. Nemohou na Ukrajinu tlačit, aby se vzdala území. Proč by měla jakákoli země světa odevzdávat Putinovi své území?".

Pokud jde o incident s dronem nad Kremlem, Zelenskij opět odmítl jakoukoli ukrajinskou odpovědnost a řekl:

Neustále hledají něco, co by znělo jako ospravedlnění: "Vy nám děláte tohle, tak my vám uděláme tohle." Ale nefunguje to. Dokonce ani na jejich domácí veřejnost to nezabralo. Dokonce ani jejich vlastní propagandisté tomu nevěřili. Protože to vypadalo velmi, velmi uměle.

Řekl také, že Ukrajinci začínají vnímat účinek nedostatku ruské výzbroje na bojišti, a poznamenal: "Stále toho mají hodně ve skladech, ale už vidíme, že v některých oblastech snížili denní palbu."

- Rusko ničí v Bachmutu kostely:

This video tells much more than words can say. Russia, which calls itself the guardian of Orthodoxy, destroys churches. Bakhmut 💔



💔- @DefenceU pic.twitter.com/9biNIdK0Nq — UkraineWorld (@ukraine_world) May 10, 2023











- Belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov prohlásil, že sedm osad v ruském regionu zůstalo po ukrajinském ostřelování přes hranici bez elektřiny.





Ruská státní tisková agentura Tass uvádí, že v obci Čeremošnoje bylo střelbou poškozeno elektrické vedení. Podle Gladkova nedošlo k žádným obětem.





Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.









- Pavlo Kyrylenko, ukrajinský gubernátor Doněcku, jedné z okupovaných oblastí Donbasu, o níž Ruská federace tvrdí, že ji anektovala, zveřejnil na Telegramu aktuální informace o situaci ohledně útoků na civilisty. Píše:





Včera Rusové ostřelovali Oleksandrivku, poměrně vzdálenou od fronty, a zranili dva lidi a poškodili hospodářskou budovu.





Ve směru na Doněck se obec Kurachove dostala pětkrát pod palbu: O obětech a škodách nebyly žádné informace.





V Kosťantynivce byla zraněna jedna osoba, poškozeno bylo kino, objekt infrastruktury a soukromý dům. V Chasiv Jaru bylo poškozeno sedm domů, v Torecku dalších sedm. Ve Zvanivce bylo poškozeno osm domů.





Za jediný den Rusové zabili tři obyvatele Doněcké oblasti a další dva zranili.









- Švédský státní zástupce ve čtvrtek uvedl, že padesátiletý muž byl obviněn z nezákonného šíření utajovaných informací o velkém počtu obranných zařízení.





Švédsko doufá, že bude ještě letos ratifikováno jako člen NATO.









- Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, uvádí, že v noci na čtvrtek byly v Sumské oblasti ruskými silami ostřelovány čtyři různé obce. S odvoláním na regionální úřad na svém oficiálním kanálu Telegram uvádí, že "bylo zaznamenáno 40 výbuchů. Došlo ke škodám a destrukci."





Varování před nálety bylo vyhlášeno ve více oblastech Ukrajiny včetně Sumské, Charkovské, Chersonské a Záporožské. K tomu dochází často, několikrát denně, již zhruba 15 měsíců od doby, kdy Rusko zinscenovalo svou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.





Rusku se podařilo vážně poškodit ukrajinskou vojenskou mašinérii a tato práce bude pokračovat, dodal Peskov.













Podle Varšavy má Kalinin spojení s katyňským masakrem z roku 1940, kdy sovětské jednotky popravily tisíce polských důstojníků.







Odsun zaměstnanců by "zhoršil již tak mimořádně naléhavý problém" nedostatku zaměstnanců, uvedl Energoatom.

Později ve středu generálplukovník Oleksandr Syrskij, který velí ukrajinským pozemním silám, uvedl, že ruské jednotky v některých částech Bachmutu ustoupily až o 2 km v důsledku protiútoků.

"Plošné problémy s ruskou bojeschopností, zhoršené pokračujícími útoky v oblasti Bachmutu, pravděpodobně značně omezují schopnost ruských sil v této oblasti bránit se lokalizovaným ukrajinským protiútokům. [...] Problémy s ad hoc nasazením různých vyčerpaných silových uskupení na ose Bachmut spolu se zjevnými selháními velení a řízení pravděpodobně brání ruským silám v této oblasti vést spolehlivé obranné operace."





- Ruský provozovatel ropovodů Transněfť uvedl, že plnicí místo ropovodu Družba směřujícího do Evropy v pohraniční oblasti mezi Ruskem a Ukrajinou bylo podle agentury Tass terčem "teroristického" útoku. Transněfť uvedl, že při incidentu, který podle agentury Reuters označila za "teroristický útok", nebyl nikdo zraněn.



- Francouzská protiteroristická prokuratura ve středu oznámila, že zahájila vyšetřování možných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti poté, co byl v úterý raketami Grad u Chasiva Jaru na východě Ukrajiny zabit videoreportér agentury AFP.



- Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu ve středu uvedl, že si myslí, že by dohoda o dodávkách obilí na Ukrajinu v oblasti Černého moře mohla být prodloužena nejméně o další dva měsíce, když úředníci vedli první den jednání o prodloužení v Istanbulu. Rusko prohlásilo, že neprodlouží dohodu po 18. květnu, pokud nebude splněn seznam požadavků na odstranění překážek pro jeho vlastní vývoz obilí a hnojiv.



- Ruské síly plánují "evakuovat" více než 3 000 pracovníků z města, které slouží okupované Záporožské jaderné elektrárně, což má za následek "katastrofální nedostatek" personálu, tvrdila ve středu ukrajinská státní společnost Energoatom.



- Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder byl opět kritizován za své vazby na Rusko poté, co se zúčastnil oslavy Dne vítězství na ruském velvyslanectví v Berlíně. Schröder byl v úterý viděn na recepci u příležitosti porážky nacistického Německa ve druhé světové válce spolu s vysokými představiteli krajně pravicové strany Alternativa pro Německo a krajně levicové strany Linke.





- Rusko může formálně "vypovědět" smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, od které odstoupilo v roce 2015, podle dekretu, který ve středu podepsal prezident Vladimir Putin.









Ruská vojenská operace proti Ukrajině je "velmi obtížná", ale bude pokračovat, citovala agentura Tass mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který to ve středu řekl bosenské televizi."Speciální vojenská operace pokračuje. Je to velmi náročná operace a samozřejmě, že určitých cílů bylo za rok dosaženo," citoval Peskova Tass.píše agentura Reuters."Podařilo se nám ukrajinskou vojenskou mašinérii docela porazit," řekl Peskov a poznamenal, že Rusko podniklo nespočet raketových úderů na podle něj vojenské cíle po celé Ukrajině."Tato práce bude pokračovat," dodal. Ukrajina obviňuje Rusko, že útočí především na civilní cíle, což Moskva popírá.Americký generální prokurátor Merrick Garland schválil první převod zabaveného ruského majetku pro použití na Ukrajině, uvedl ve středu.Americké ministerstvo spravedlnosti podle agentury Reuters loni obvinilo ruského oligarchu Konstantina Malofejeva z porušení sankcí uvalených na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu s tím, že poskytoval finance Rusům podporujícím separatismus na Krymu.Garland tehdy podle svých slov rovněž oznámil "zabavení milionů dolarů z účtu u americké finanční instituce, které lze vysledovat v souvislosti s Malofejevovým porušováním sankcí".V únoru Garland uvedl, že povolil převod těchto peněz pro použití na Ukrajině."Ačkoli se jedná o první převod zabavených ruských finančních prostředků na obnovu Ukrajiny ze strany Spojených států," uvedl Garland, "nebude to převod poslední," uvedl v prohlášení.Kreml označil rozhodnutí Polska přejmenovat v oficiálních dokumentech ruské město Kaliningrad za "nepřátelský akt".Kaliningrad, který se nachází v exklávě sevřené mezi Litvou a Polskem na pobřeží Baltského moře, byl až do druhé světové války, kdy byl anektován Sovětským svazem a přejmenován na počest politika Michaila Kalinina, znám pod německým názvem Königsberg.Ve středu polský ministr pro rozvoj Waldemar Buda uvedl, že Kaliningrad se nyní bude oficiálně jmenovat Królewiec, což je název z doby, kdy mu v 15. a 16. století vládlo Polské království."Nechceme v Polsku rusifikaci, a proto jsme se rozhodli změnit název v rodném jazyce Kaliningradu a Kaliningradské oblasti," řekl Buda.Ruští okupanti ponechali ukrajinské zaměstnance na místě, aby elektrárnu udrželi v chodu, ale přesný počet pracovníků, kteří v současnosti v elektrárně pracují, není znám.Boje v blízkosti elektrárny podnítily obavy z možného katastrofického incidentu podobného tomu v Černobylu na severu Ukrajiny, kde v roce 1986 vybuchl reaktor a zamořil rozsáhlé území při nejhorší jaderné havárii na světě.Záporoží je jednou z deseti největších jaderných elektráren na světě. Přestože je jejích šest reaktorů již několik měsíců odstaveno, stále potřebuje energii a kvalifikovaný personál, aby mohl obsluhovat klíčové chladicí systémy a další bezpečnostní prvky.Podle údajů zveřejněných ve čtvrtek, o nichž informovala agentura Reuters, dosáhl počet vnitřně vysídlených osob v loňském roce rekordních 71,1 milionu, a to v důsledku konfliktů, jako je válka na Ukrajině, a klimatických katastrof, jako jsou monzunové záplavy v Pákistánu.Středisko pro monitorování vnitřního vysídlení se sídlem v Ženevě uvedlo, že toto číslo představuje 20% nárůst od roku 2021. IDMC uvedlo, že téměř tři čtvrtiny vysídlených osob na světě žijí v 10 zemích, včetně Sýrie, Afghánistánu, Demokratické republiky Kongo, Ukrajiny a Súdánu, a to v důsledku konfliktů, které vyvolaly významné vysídlení v roce 2022.Válka na Ukrajině vyvolala v loňském roce téměř 17 milionů vysídlených osob, uvedla agentura."Konflikty a násilí vyvolaly 28,3 milionu vnitřních vysídlení po celém světě, což je třikrát více než roční průměr za poslední desetiletí," uvedla zpráva.Většinu vysídlených osob - 32,6 milionu - však loni způsobily katastrofy včetně povodní, sucha a sesuvů půdy."Válka na Ukrajině také podnítila celosvětovou krizi v oblasti potravinové bezpečnosti, která nejvíce zasáhla vnitřně vysídlené osoby. Tato katastrofa podkopala roky dosažený pokrok ve snižování celosvětového hladu a podvýživy," uvedl Jan Egeland, generální tajemník Norské rady pro uprchlíky.Rusko plánuje přemístit přibližně 2 700 ukrajinských zaměstnanců z největší evropské jaderné elektrárny, tvrdí ukrajinská společnost pro atomovou energii a varuje před možným "katastrofálním nedostatkem kvalifikovaného personálu" v Záporožské elektrárně na Ruskem okupované jižní Ukrajině.Pracovníci, kteří podepsali pracovní smlouvy s ruskou jadernou agenturou Rosatom poté, co Moskva na počátku války obsadila Záporožskou elektrárnu, mají být spolu se svými rodinami odvezeni do Ruska, uvedl Energoatom ve středečním příspěvku na Telegramu.Společnost neupřesnila, zda budou zaměstnanci z elektrárny násilně vystěhováni, ani nebylo možné bezprostředně ověřit tvrzení Energoatomu o plánu Moskvy.Moskevské síly v Bachmutu omezují "všudypřítomné problémy s ruskou bojeschopností", upozornil americký thinktank Institute for the Study of War. Podle ISW "pokračující útoky" ze strany Ukrajiny dále omezují postup Ruska ve městě.Ve středu ukrajinská vojenská jednotka uvedla, že vytlačila ruskou pěší brigádu z frontového území poblíž Bachmutu, čímž prý potvrdila zprávu šéfa ruské skupiny Wagner, že ruské síly uprchly.ISW uvedla ve své denní aktualizaci ve středu pozdě večer: