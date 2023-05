Když chce Zelenskij stíhačky, Scholz vypadá stoicky

15. 5. 2023

Spolková kancléřka je v Berlíně na základě křestního jména s "drahým Volodymyrem". Po bouřlivém, někdy drsném roce se v Berlíně slaví nová harmonie. To je věrohodné – ale brzy by to mohlo kancléřce přinést nové problémy, píše Gregor Schwung. Spolková kancléřka je v Berlíně na základě křestního jména s "drahým Volodymyrem". Po bouřlivém, někdy drsném roce se v Berlíně slaví nová harmonie. To je věrohodné – ale brzy by to mohlo kancléřce přinést nové problémy,

Volodymyr Zelenskij se zdá být zkušený na své páté zahraniční cestě od začátku války. Černou limuzínou přijíždí ke kancléřství, potřásá si rukou s kancléřem Olafem Scholzem (SPD) a usmívá se na fotografy. Než se oba vydají řadami čestné jednotky, mluví necelou minutu. Vypadá to povědomě.





Již potřetí se oba setkávají osobně. Zelenského výraz je přátelský, ale soustředěný. Německo je pro Ukrajinu dlouhodobě obtížným spojencem. Kyjiv a Berlín nyní chtějí tuto epizodu ukončit.





Jako dárek na uvítanou sestavil Scholz zbraňový balík v hodnotě 2,7 miliardy eur. Německo dodává další bojová vozidla pěchoty, starší Leopardy 1, houfnice, obrněná bojová vozidla, průzkumné drony a munici. Je to nejkomplexnější příslib německé vlády od začátku války.

Scholz tím ukončuje předchozí strategii dodávek zbraní jen kousek po kousku a pod mezinárodním tlakem. Poprvé se Kyjiv může spolehnout i na miliardový balík z Berlína. Dosud to byly pouze Spojené státy, které jednaly v takovém měřítku.





Zelenskij to v Berlíně ocenil: "Německo je skutečný přítel a spolehlivý spojenec," říká. Vyjádřil svou vděčnost německému lidu. Tón, který se výrazně liší od jeho projevu v Bundestagu před více než rokem, kdy ostře kritizoval postoj Německa a prosil: "Prosím, pomozte nám! Pomozte nám zastavit tuto válku!"





V té době Scholz stále vehementně blokoval dodávky těžkých zbraní. Do té doby Německo poskytovalo pouze protitankové a protiletadlové střely odpalované z ramene – a pouze v malých množstvích a se zpožděním. Teprve pod tlakem Spojených států Scholz ustoupil a souhlasil s houfnicemi a raketomety.





Kancléř také kategoricky odmítal západní tanky požadované Kyjivem jen několik měsíců po začátku války po dobu téměř jednoho roku, s odvoláním na různé důvody. Teprve když se tlak spojenců stal příliš velkým, vytvořil na začátku roku tankovou koalici, která nyní přislíbila a částečně dodala 70 moderních tanků Leopard 2 a více než 100 tanků Leopard 1.





Právě tato změna kurzu znamenala obrat v německé ukrajinské politice. Kromě toho Boris Pistorius (SPD) převzal úřad ministerstva obrany. Od té doby byly dotazy a žádosti z Kyjiva řešeny mnohem benevolentněji a konstruktivněji, podle pravidelných zpráv z ukrajinských vládních kruhů. Nový zbrojní balík je tak v Berlíně i Kyjivě vnímán jako první krok do nové éry.





Nový kooperativní styl – Scholz a Zelenskij se v Berlíně oslovovali křestním jménem – by však také mohl více než dříve ztížit odmítání dalších žádostí z Ukrajiny. Ukrajina pracuje na "vytvoření stíhačkové koalice", řekl Zelenskij v neděli. Obrátí se kvůli tomu i na německou stranu. Scholz se dívá stoicky přímo před sebe a opakuje typy zbraní, které jsou v současné době dodávány. "To je to, na co se Německo zaměřuje," říká spolkový kancléř.





S novým zbrojním balíkem se stane druhým největším podporovatelem Ukrajiny v absolutních číslech. Přímá vojenská, humanitární a finanční pomoc německé vlády Kyjivu pak dosáhne celkem deseti miliard eur.





"Ještě pár návštěv, pak už to stačí"





To znamená, že Německo předstihuje Velkou Británii, která utrácí 9,8 miliardy eur, podle Ukraine Support Tracker z Kielského institutu pro světovou ekonomiku. Pouze Spojené státy poskytují více pomoci, a to 71 miliard eur.





Scholz je na to viditelně hrdý. Dvakrát zdůraznil, že Německo je nyní na druhém místě v žebříčku dodávek zbraní. "A tak to zůstane," říká. Což podle Zelenského slov nestačí. "Doufáme, že se Německo stane naším největším podporovatelem," říká. Ve skutečnosti očekává další dodávky zbraní z Berlína. Na otázku, zda jsou německé zbraně nyní dostatečné pro protiofenzívu, odpověděl: "Ještě pár návštěv Berlína, pak to bude stačit." Scholz opakuje svůj slib, že bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné.





I po protiofenzívě bude Berlín pokračovat v dodávkách zbraní, řekl kancléř. Koneckonců, kurz byl nyní nastaven tak, aby podporoval Kyjiv "v příštích letech". To je pro Ukrajinu důležitý závazek. Zelenskij také očekává, že po ofenzivě budou některé státy "přemýšlet o zastavení své pomoci". Jsou to však země, "jejichž přínos stejně není tak velký," tvrdí prezident.





Je pravda, že ani Scholz nepronesl frázi, že Ukrajina musí v tento den vyhrát. Ale dal slib, který je pro Kyjiv přinejmenším stejně důležitý. Německo podpoří Ukrajinu ohledně jejích mírových podmínek. Zelenskij to již vysvětlil na summitu G-20 v Indonésii. Například stažení ruských vojsk a obnovení územní celistvosti Ukrajiny jsou nezbytné pro mír. To, říká Scholz v Berlíně jednoznačně, to "právem" vyžaduje.





Zdroj v němčině: ZDE

