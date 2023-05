Ruská agrese na Ukrajině: Jeden mrtvý při útoku v Oděse

18. 5. 2023

- Nedávná série útoků byla "bezprecedentní svou silou, intenzitou a rozmanitostí", sděluje kyjevská vojenská správa; jeden mrtvý a dva zranění při raketovém útoku v Oděse

- Devátý útok na Kyjev včera večer. Jiná ukrajinská města byla také terčem ruského útoku. Toto jsou trosky ruských raket, které včera spadly v kyjevském regionu:





- Na Krymu vykolejil vlak, bylo to způsobeno "zásahem cizích osob"

Železniční doprava mezi Simferopolem, hlavním městem Krymského poloostrova, a městem Sevastopol byla pozastavena poté, co vykolejil nákladní vlak převážející obilí, uvedl ve čtvrtek představitel regionu dosazený Ruskem.



Vykolejení bylo způsobeno "zásahem cizích osob", potvrdily krymské železnice ve svém prohlášení.



Gubernátor Sergej Aksjonov uvedl, že vagony naložené obilím vykolejily, ale nikdo nebyl zraněn. Snímky, které údajně pocházejí z místa události, ukazují vykolejené nákladní vagony.



Již dříve podle agentury Reuters kanál Baza Telegram, který má vazby na ruské bezpečnostní služby, informoval o výbuchu na železniční trati.



- Konstruktéři rakety Kinžal byli v Rusku zatčeni za "zradu". Účastnili se totiž mezinárodních konferencí a jejich příspěvky byly předem ruskými úřady schváleny, ale nyní bylo rozhodnuto, že to nestačilo:















- Evropští spojenci se obávají o dlouhodobost americké podpory Ukrajiny.





- Čtvrteční útoky na Kyjev jsou v květnu už deváté



Tento měsíc to bylo již podeváté, co ruské letectvo zaútočilo na hlavní město, což je po týdnech klidu a před očekávanou ukrajinskou protiofenzívou s použitím nově dodaných moderních západních zbraní jasná eskalace.



Útok provedly strategické bombardéry z kaspické oblasti, pravděpodobně s použitím řízených střel, a Rusko později nad hlavním městem nasadilo průzkumná letadla. Podle předběžných informací byly všechny nepřátelské cíle zničeny, uvedl v příspěvku na Telegramu Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy.



- V Oděse zahynul jeden člověk



Při ruských raketových úderech na Oděsu byl zabit jeden člověk, uvedl na Telegramu mluvčí vojenské správy Serhij Bratčuk. Dva lidé byli zraněni.



"Většinu nepřátelských raket sestřelily nad mořem síly protivzdušné obrany. Bohužel byl zasažen i průmyslový objekt: Bratčuk napsal, že při zásahu zahynul jeden člověk, dva byli zraněni.



- Útoky jsou "bezprecedentní", sděluje správa kyjevského krajského města



Čtvrteční ranní údery na Kyjev jsou devátým ze série nedávných ruských náletů, které jsou "bezprecedentní svou silou, intenzitou a rozmanitostí", napsala správa kyjevského krajského města (KMBA).



"Tentokrát byl útok proveden strategickými bombardéry Tu-95MS, Tu-160 z Kaspické oblasti, pravděpodobně řízenými střelami typu X-101/555. Po odpálení raket nepřítel rozmístil nad hlavním městem své průzkumné bezpilotní letouny," napsala KMBA.



Ukrajinská armáda ve čtvrtek brzy ráno informovala o několika explozích v Kyjevě a dalších částech země a vyzvala lidi, aby zůstali v protiatomových krytech.



Podle kyjevského starosty Vitalije Klička vypukl požár v podniku v městské čtvrti Darnytskij v důsledku pádu trosek a výbuch byl zaznamenán ve čtvrti Desňanskij.



"Útok na hlavní město pokračuje. Během leteckého poplachu neopouštějte kryty!" vyzval na Telegramu.



- Rusko vypálilo na Kyjev rakety, přičemž padající trosky způsobily požár v obchodní budově, informovaly úřady.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko napsal na Telegram:



"Požár v garážovém družstvu v důsledku pádu trosek v Darnyckém okrese. Ve stejné oblasti spadly trosky na několika místech. Předtím došlo také k výbuchu v okrese Desňan. Útok na hlavní město pokračuje. Během náletu neopouštějte kryty!"



- Dohoda o dodávkách obilí do Černého moře byla prodloužena o další dva měsíce, což generální tajemník OSN António Guterres přivítal jako "dobrou zprávu pro svět". Přišlo to den předtím, než Rusko mohlo od paktu odstoupit kvůli překážkám ve vývozu obilí a hnojiv.



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl ve středu na jednání v Kyjevě vysokému čínskému vyslanci, že Ukrajina nepřijme žádné návrhy na ukončení války, které by zahrnovaly ztrátu území nebo zmrazení konfliktu, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Li Chuej, zvláštní zástupce Číny pro euroasijské záležitosti a bývalý velvyslanec v Rusku, navštívil Ukrajinu ve dnech 16.-17. května.



- Čína oznámila několika zahraničním misím v Pekingu, aby na svých budovách nevyvěšovaly "zpolitizovanou propagandu", uvedli diplomaté pro agenturu Reuters a dodali, že žádost zřejmě mířila na ukrajinské vlajky vyvěšené od ruské invaze.



- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell požádal vlády EU, aby přidaly 3,5 miliardy eur (3,85 miliardy USD) do Evropského mírového fondu (EPF), fondu, který se používá k financování vojenské pomoci Ukrajině, uvedly zdroje z EU. Z EPF již bylo na vojenskou pomoc Ukrajině vyčleněno 4,6 miliardy eur.



Maďarsko však uvedlo, že zablokuje další tranši vojenské podpory EU a jakékoli nové sankce proti Rusku, pokud Ukrajina nevyřadí maďarskou banku OTP ze seznamu válečných sponzorů.



- Británie může podpořit ukrajinskou armádu tím, že umožní ostatním zemím, které chtějí dodat stíhačky a další vojenské vybavení, aby tak učinily, uvedl britský ministr obrany. "To, čím můžeme samozřejmě přispět, je výcvik a podpora, opět v rámci možností, protože nemáme piloty F16," řekl Ben Wallace na tiskové konferenci v Berlíně se svým německým protějškem, když byl dotázán na mezinárodní plány vyslat na Ukrajinu stíhačky.



- Nizozemský ministr zahraničí uvedl, že v mezinárodních rozhovorech o možném dodání stíhaček F-16 na Ukrajinu nebyl zaznamenán žádný pokrok. "Zatím jsme nedospěli k žádnému řešení," řekl ve středu Wopke Hoekstra v odpovědi na otázky týkající se dříve oznámených rozhovorů Nizozemců s Velkou Británií, Dánskem, Belgií a dalšími partnery.



- Německá vláda zkoumá mechanismy k zajištění válečných škod za ruskou invazi na Ukrajinu, včetně možnosti využití ruských prostředků, uvedl mluvčí vlády. Kancléř Olaf Scholz byl mezi evropskými lídry, kteří se na setkání v Reykjavíku dohodli na zřízení registru škod, uvedla agentura Reuters.



- Bělorusko, jeden z nejbližších spojenců Ruska, částečně obnovilo kontroly na svých hranicích, uvedl ve středu běloruský ministr zahraničí Sergej Alejnik. Je to poprvé po 28 letech, co se na 770 kilometrů dlouhé hranici objevily kontroly, uvedla agentura AP. Podle Aleinika je to proto, aby se zabránilo vstupu občanů třetích zemí do Běloruska před zavedením mezivládní dohody o vzájemném uznávání víz.



- Počet Kazachů, kteří se domnívají, že sousední Rusko může napadnout tuto bývalou sovětskou republiku, se za posledních šest měsíců zdvojnásobil, ukázal středeční průzkum veřejného mínění provedený kazašskými výzkumníky. Tato středoasijská země s 20 miliony obyvatel má úzké vztahy s Moskvou, ale v ukrajinském konfliktu zachovává neutralitu a odmítá uznat ruské anexe.



- Ukrajina ve středu popřela, že ruská hypersonická raketa zničila při náletu na Kyjev protiraketový systém Patriot americké výroby. Dva američtí představitelé uvedli, že systém Patriot byl pravděpodobně poškozen, ale nezdá se, že by byl zničen.



- Ukrajinský vojenský mluvčí Serhij Čerevatij prohlásil, že Ukrajinci dosáhli v Bachmutu nových úspěchů. Agentura Reuters cituje Čerevatije: "Úspěšně vedeme obrannou operaci, protiútočíme a během dnešního dne naše jednotky pronikly v některých částech fronty Bakhmut až o 500 metrů."







Washington je pro Ukrajinu dominantním zdrojem výzbroje a podle amerických představitelů zbývá dostatek předem schválených prostředků, aby Kyjev vydržel ještě asi pět měsíců, což pokryje klíčovou protiofenzívu plánovanou na nadcházející týdny.Evropští spojenci si však stále více nejsou jisti, zda se USA přiblíží k dorovnání stávajícího balíčku ve výši 48 miliard dolarů, přijatého v roce 2022, zejména proto, že na podzim musí proběhnout hlasování v Kongresu na pozadí více stranické debaty o válce.Vzhledem k tomu, že průzkumy veřejného mínění ukazují, že podpora USA pro Ukrajinu klesá, někteří evropští spojenci tvrdí, že Bidenova administrativa je pod tlakem, aby ukázala, že desítky miliard dolarů pomoci měly na bojišti významný dopad.Někteří představitelé poukazovali na Valné shromáždění OSN a summit lídrů G20, které se konají po sobě na začátku září, jako na dvě klíčové diplomatické události, kde budou obě strany pod velkým tlakem, aby zasedly k jednacímu stolu."Pokud se dostaneme do září a Ukrajina nedosáhne významných úspěchů, pak bude mezinárodní tlak na [Západ], aby je přivedl k jednání, obrovský," uvedl jeden z úředníků pod podmínkou anonymity. "Totéž platí pro Rusko, pokud je protiofenzíva zanechá v troskách."Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu vyslovil domněnku, že válka by mohla skončit opuštěním spojenců ze strany USA, přičemž jako důvod uvedl stažení USA z Afghánistánu. Amerika zradila vládu v Afghánistánu, "která se na USA spoléhala po celou dobu dvacetileté okupace této země".Lavrov uvedl: "Píše o tom mnoho politických analytiků. Předpovídají, že celá tato krize bude trvat tak dlouho, jak budou Američané potřebovat. Tito lidé [vláda v Kyjevě] zůstanou u moci tak dlouho, dokud je tam USA budou potřebovat."Li Chuej, zvláštní vyslanec Číny pro euroasijské záležitosti, navštívil v úterý a ve středu Kyjev, kde si se Zelenským, ukrajinským ministrem zahraničí a dalšími státními představiteli vyměnil názory na způsoby ukončení ukrajinsko-ruského konfliktu prostřednictvím politického urovnání, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.Li, který je bývalým velvyslancem v Rusku, během několikadenní cesty navštíví také Polsko, Francii, Německo a nakonec Rusko. Je nejvyšším čínským představitelem, který navštívil Ukrajinu od ruské invaze v únoru 2022.Během Liovy návštěvy v Kyjevě byly rovněž projednány dvoustranné vztahy a obě strany se dohodly, že budou pracovat na zachování vzájemného respektu a pokračovat v oboustranně výhodné spolupráci, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí.Obě vlády se shodly, že nedávný telefonát mezi prezidentem Si Ťin-pchingem a Zelenským naznačil směr rozvoje vztahů.