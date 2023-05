Británie: Trivialita, ale zároveň už tragická komedie

23. 5. 2023

čas čtení 7 minut

Šílená Sunakova ministryně vnitra Bravermanová dostala před časem (kdy byla britskou generální prokurátorkou, neuvěřitelné, jaký póvl pronikne v Británii do vrcholných funkcí!) od policie pokutu a tři trestné body na svůj řidičský průkaz za jízdu zakázanou rychlostí. V Británii se pokutě a trestným bodům můžete vyhnout, když souhlasíte, že se budete účastnit policejního kurzu bezpečné jízdy na silnicích. Bravermanová se ze své vysoké funkce pokusila přesvědčit své podřízené státní úředníky, aby jí zařídili individuální kurs, aby se nemusela v policejním kurzu stýkat z plebsem. Bylo to porušení ministerských předpisů, protože ministr ani generální prokurátor nemůže dávat svým podřízeným státním zaměstnancům úkoly pro vyřízení soukromých osobních problémů, nemajících nic společného s jejich státní funkcí. Sunak se Bravermanovou bojí vyhodit z funkce.

Co k tomu dodat jiného než citovat sžíravý komentář Johna Crace:



Jsme už dávno za bodem, kdy se musíme ptát, co přesně má Suella Bravermanová na Rishiho Sunaka. Dostala se jí snad nějak do rukou nahrávka telefonátu, v němž bývalý ministr Dominic Raab děkuje premiérovi, že se k němu připojil na jedné z jeho pravidelných nočních seancích vraždění nevinných civilistů? Dostala se jí do rukou nahrávka, na níž Rish! radí klientům firmy Goldman Sachs, jak se nejlépe vyhnout placení daní? Nebo existuje záznam z průmyslové kamery, na němž Sunak šňupe kokain a vede zpěv na večírku Abba během covidového lockdownu? Ať už je to cokoli, musí to být kompromat jako prase.



To jediné dává smysl. Proč je jinak pořád ve funkci minstryně vnitra? Proč ji vlastně vůbec jmenoval ministryní vnitra? Když Rish! dostal nejvyšší funkci, dal si záležet na tom, že bude jiný než ti předtím. Chtěl vládnout "čestně, profesionálně a odpovědně". Co tedy udělal jako první? Jmenoval Suellu do jednoho ze čtyř velkých státních úřadů pouhých šest dní poté, co byla vyhozena za porušení ministerského kodexu tím, že prostřednictvím svého soukromého e-mailu vyzradila vládní politiku.



Od té doby se Bravermanová snaží intenzivně dostát své pověsti nedůvěryhodné a nekompetentní osoby. Je to - s přehledem - jedna z nejhloupějších ministryň vnitra, jaké jsme za mnoho let měli. Což o něčem svědčí. Hádám, že Sunak se naučil žít s jejím porušováním mezinárodního práva, když se snaží Bravermanová zabránit uprchlíkům v příchodu do Británie i s jejím nenuceným rasismem, když tvrdí, že všechny groomingové gangy jsou asijské. Koneckonců je "krajně pravicově zvědavý". Z Suellina fanatismu a nenávisti má zjevně Sunak zástupné, sexuální vzrušení. Cítí se díky tomu jen o trochu větší. Ale jde o to, že Bravermanová jen kecá. Ničeho ve funkci nedosáhla. Imigrace, kterou chce snížit, se za jejího dohledu rekordně zvýšila.



Nyní jsme se dostali k Suellině poslední nerozvážnosti. Byla to jen otázka času. Někdo tak mdlý a arogantní to musel dřív nebo později zase podělat. Poté, co byla přistižena při překročení rychlosti - začíná to být na ministerstvech zvykem: ministr spravedlnosti Robert Jenrick si odpykává šestiměsíční zákaz řízení - se Bravermanová snažila přimět své úředníky, aby zjistili, zda by si nemohla uspořádat vlastní soukromý kurz bezpečné jízdy automobilem, o kterém by se nikdo nedozvěděl. A její poradce o tom pak čtyřikrát lhal tisku. Její úředníci se více než o ni starali o ministerský kodex. Řekli jí, ať jde kamsi, a nahlásili ji svým šéfům.



A přesto Sunak nic neudělal. Přestože několik vysokých státních úředníků, včetně Alistaira Grahama, bývalého předsedy výboru pro standardy ve veřejném životě, potrvdilo, že Suellino jednání je jasným porušením ministerského kodexu - směšování osobního a veřejného -, Rish! otálelí a otálelí. Říká, že si chce opatřit více informací.



Například jakých? Myslí si snad, že když překročila povolenou rychlost jen o 10 km/h, tak se přestupek vlastně nepočítá? Dokonce se ani Sunak nedokáže přimět k tomu, aby požádal svého poradce pro etiku Laurieho Magnuse, aby provedl vlastní vyšetřování. Jen pro případ, že by dospěl k závěru, který je všem ostatním už tak oslepujícím způsobem zřejmý.



Nemusí to být to nejhorší porušení ministerského kodexu. Rozhodně ne podle obvyklých standardů Bravermanové. Ale přesto kodex porušila. Poctivost, profesionalita a odpovědnost. Jen slova. Stále stejná slova od unavené administrativy, která si ani neuvědomuje, jak se jí podařilo zkorumpovat sebe samu.



Za normálních okolností se Suella snaží utajit svou zbytečnost a svá provinění tím, že se skrývá. Schovává se před veřejností. Není to dobrý pohled. V pondělí to nepřipadalo v úvahu a v pondělí odpoledne měla domluvené vystoupení v Dolní sněmovně. Něco, čemu se nemohla vyhnout.



A tak se rozhodla prolomit ledy rychlým, devadesátivteřinovým rozhovorem v televizi. Plní priority lidu, trvala na svém. Ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Jen počkejte, až ve čtvrtek uvidí nově zveřejněné údaje o imigraci. A je přesvědčena, že se "nic nepatřičného" nestalo. Opravdu? Tak proč to utajuje? Dokonce i ten proradný Jenrick se přiznal.





Pak už Suella začínala znít jako rozbitá deska. Jako zarytý recidivista, který při policejním výslechu říká "no comment", i když všichni vědí, že je vinen. "Lituju, že jsem překročila rychlost," zamumlala a odmítla se komukoli podívat do očí. "Ale trestné body jsem přijala, takže jsem se nesnažila vyhnout sankci." Což nebyla tak docela pravda. Osvětový kurz o překročení rychlosti není vyjednávání. Součástí trestu je absolvovat ho s ostatními lidmi, abyste se mohli poučit i z jejich chyb. Není soukromý kurs, který si Bravermanová snažila zorganizovat pro sebe. Tolik k tomu, že je ministr vnitra na straně lidu.



Suella také nápadně opakovaně odmítala odpovědět na ústřední bod: co vlastně řekla a neřekla státním úředníkům. Nemohla by působit vyhýbavěji, ani kdyby se snažila. Nedostatečná angažovanost vůči realitě byla téměř patologická. Každý svůj výpad zakončila slovním salátem o tom, že to všechno je jen další pomluva, která má odvést pozornost od toho, jak ona dokonale plní úkoly pro lidi. Je úžasné, jak často se tyto pomluvy objevují, když je to ona, kdo porušuje předpisy.



Těsně před koncem zasedání se Sunak objevil v pohotovosti, aby učinil své prohlášení k zasedání skupiny G7 v Japonsku.Rish! vypadal zmateně. Jako by věděl, že by měl ohledně Bravermanové něco udělat, ale byl příliš vyděšený. Nedokáže jí zabránit ani v tom, aby na marginálních ultrapravicových konferencích konzervativců pronášela konkurenční vůdcovské projevy.



Dříve nebo později - možná dokonce už zítra - se bude muset trochu rozhoupat. Jinak bude prostě odstřelen. Jen další troska z potápějící se lodi toryů.







