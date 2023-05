POLICIE LHALA? Británie: Lživá informace rozšířená na sociálních sítích vyvolala obrovské nepokoje

23. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

AKTUALIZACE: Tuto zprávu jsem zveřejnil v úterý dopoledne jako varování, co může způsobit fake news, píše Jan Čulík. Cardiffská policie tvrdila, že se smrtí dvou teenagerů na elektrickém kole neměla vůbec nic společného. V úterý odpoledne však se objevil videozáznam z průmyslové kamery, kde je vidět, jak policejní anton pronásleduje oba chlapce na elektrickém kole, a to jen několik minut předtím, než přišli o život. Policie předtím tvrdila, že v době úmrtí chlapců nebyla na místě a přijela až později. Neuvěřitelná aféra byla předána nezávislému vyšetřování. Vládne tedy podezření, že policie lhala a informace na sociálních sítích možná nebyla nepravdivá.



* * *



Nepokoje ve velšském hlavním městě Cardiffu: vyvolala je lživá informace na sociálních sítích

Falešná zpráva o policejním pronásledování, které prý vedlo k dopravní nehodě, při níž zemřeli dva mladiství, vyvolala rozsáhlé nepokoje.

;



Falešné zprávy na sociálních sítích, které obvinily britskou policii ze smrti dvou teenagerů, vyvolaly v noci na úterý nepokoje, které vedly ke zranění nejméně 12 policistů, uvedl policejní šéf.

Alun Michael, komisař policie a kriminality jižního Walesu (PCC), řekl v pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4, , že během dopravní nehody v noci na úterý skutečně zemřeli dva teenageři na terénním kole nebo skútru. Ovšem na sociálních sítích se rozšířila lživá zpráva, že jejich smrt způsobila policie pronásledováním teenagerů v policejním autě. To se nestalo.



Policisté v pondělí čelili několika hodinám "rozsáhlých výtržností" na místě poblíž Snowden Road v Ely, kde na ně výtržníci házeli rakety včetně zábavní pyrotechniky. Do nepokojů se zapojily desítky maskovaných mladíků, a byla zapálena auta.



Michael řekl: "Podle mých informací došlo k dopravní nehodě dvou teenagerů na terénním kole nebo skútru, kteří bohužel zemřeli. To je incident, který se vyšetřuje samostatně.



"Zdá se, že to z nejasných důvodů vyvolalo výtržnosti, při nichž bylo zraněno něco kolem tuctu policistů, a souvislost mezi nimi není zdaleka jasná, takže samozřejmě bude probíhat vyšetřování, aby se zjistilo, co se stalo.



"Zdá se, že se objevily fámy - a ty fámy se rozmohly - o policejní honičce, k níž nedošlo. Myslím, že to ilustruje rychlost, s jakou se fámy mohou šířit s aktivitou, která se v dnešní době odehrává na sociálních sítích, a jak se věci mohou vymknout kontrole."



Michael uvedl, že policisté sice byli zraněni, ale žádné z těchto zranění nebylo životu nebezpečné. Popsal Ely jako oblast, která má "hodně deprivace, ale je to také velmi vřelá komunita".





Scény živě přenášené na YouTube ukazovaly mladé lidi, kteří házeli pyrotechniku a další střely na řadu policistů se štíty proti nepokojům, kteří blokovali jeden konec ulice.



Vznikly požáry a nad hlavou byl slyšet vznášející se vrtulník. Krátce před půlnocí bylo zapáleno auto a druhé vozidlo bylo převráceno a zapáleno.





Podle jednoho z vyšších policistů na místě byla jedna osoba napadena kvůli tomu, že se výtržníci domnívali, že jde o tajného policistu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

