Kdo nese odpovědnost za mrtvé ve válkách, kterých se v uplynulých dvou dekádách účastnily USA?

22. 5. 2023 / Daniel Veselý

Britské listy zveřejnily text s názvem Oprava: Studie Brownovy univerzity nepřipisuje vinu za miliony mrtvých Spojených státům, kde stojí, že „zpráva se nezaměřuje na přisuzování odpovědnosti konkrétním válčícím stranám na úkor jiných“. Jde o reakci na můj článek nepřesně nazvaný Americké válčení proti teroru připravilo o život nejméně 4,5 milionu lidí. I v samotném textu mylně přisuzuji úmrtí všech těchto osob pouze na konto USA a jejich spojenců.

Cílem této studie nebylo ukázat prstem na jednoho viníka této rozsáhlé tragédie, nýbrž že války, jež Bílý dům inicioval nebo se na nich podílel, vedly k celé řadě úmrtí. Patrně nejdůležitějším poznatkem analýzy je skutečnost, že 3,6 až 3,7 milionu osob - tedy naprostá většina obětí - zahynulo nikoliv v přímých bojích, ale v důsledku zdevastovaných ekonomik, veřejných služeb a životního prostředí. Americké válčení se klasicky projevuje rozsáhlou destrukcí civilní infrastruktury, což automaticky vede k ohromnému počtu nepřímých obětí. Je ovšem pravdou, že ne všechna tato analyzovaná úmrtí je možné automaticky přičíst na vrub americké armády a jejích spojenců, a to zejména v Sýrii nebo Pákistánu.

Nevyprovokovaná agrese do Iráku je ovšem jiný případ, kde podle mezinárodního práva nese odpovědnost za veškerá úmrtí agresor, neboť se jedná „o největší mezinárodní zločin, který se od ostatních válečných zločinů liší pouze tím, že v sobě obsahuje veškeré nahromaděné zlo“. Totéž přirozeně platí i pro Putinovu invazi na Ukrajinu, kde Kreml zodpovídá i za desítky tisíc zabitých ruských vojáků.

Podle výzkumníků z Brownovy univerzity připravila angloamerická agrese do Iráku o život přímo 281 až 315 tisíc osob. Budeme-li tento počet extrapolovat na základě metodiky badatelů z Brownovy univerzity, vyjde nám celkově více než milion přímých a nepřímých obětí.

Avšak i v zemích, kde USA přímo neintervenovaly, má Washington na svědomí mnoho zbytečných úmrtí a lidských tragédií.

Kupříkladu v Sýrii americké letectvo při náletech na cíle Islámského státu (jehož vznik přímo souvisí s americkou okupací Iráku) usmrtilo podle zjištění nezávislé organizace Airwars až 4 267 civilistů, zatímco americký sankční režim zabíjí spoustu dalších nevinných Syřanů.

Bílý dům nese odpovědnost – byť ne přímou – i za stovky tisíc usmrcených Jemenců, jelikož poskytuje zásadní pomoc koalici vedené Saúdskou Arábií, a to nejen masivním transferem zbraní, ale i podporou genocidní saúdskoarabské blokády. Bidenova administrativa může „největší humanitární katastrofu dneška“ kdykoliv ukončit, nicméně se zdá, že Bílý dům mírová jednání sabotuje.

Otázkou tedy zůstává, za kolik zmařených lidských životů nesou USA odpovědnost v těchto a dalších válečných zónách, jež analyzují vědci z Brownovy univerzity. Jsou to dva miliony nebo více? To patrně už nikdo nezjistí, nicméně ukažte mi zemi, jež by v novém miléniu způsobila v tolika zemích takovou spoustu zbytečných úmrtí jako Spojené státy.

