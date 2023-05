Oprava: Studie Brownovy univerzity nepřipisuje vinu za miliony mrtvých Spojeným státům

20. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

píše Boris Cvek: Klikl jsme si na to, z čeho vychází Daniel Veselý , a nezdá se mi, že jde o zprávu o tom, kdo může za ty miliony mrtvých. To není studie o tom, kdo je vinen. Naopak. Minimálně titulek, ale určitě i obsah, článku neodpovídá tedy zjištěním studie. Cituji shrnutí studie,









"Celkový počet mrtvých ve válečných oblastech Afghánistánu, Pákistánu, Iráku, Sýrie a Jemenu po 11. září 2001 by mohl činit nejméně 4,5-4,6 milionu a více, i když přesný počet úmrtí není znám. Někteří z těchto lidí byli zabiti v bojích, ale mnohem více, zejména dětí, zahynulo v důsledku dozvuků války, jako je šíření nemocí. Tato nepřímá úmrtí, jejichž počet se odhaduje na 3,6-3,7 milionu, a související zdravotní problémy jsou důsledkem zničení ekonomiky, veřejných služeb a životního prostředí v důsledku válek po 11. září. Počet nepřímých úmrtí v průběhu času narůstá. Ačkoli v roce 2021 Spojené státy stáhly vojenské síly z Afghánistánu, čímž oficiálně ukončily válku, která začala jejich invazí o 20 let dříve, dnes Afghánci trpí a umírají na příčiny související s válkou ve větší míře než kdykoli předtím.







Tato zpráva zkoumá ničivou daň, kterou si válka vybírá na lidském zdraví, ať už je bojovníkem kdokoli, bez ohledu na to, co ji umocňuje, v nejnásilnějších konfliktech, do nichž se vláda Spojených států zapojila ve jménu boje proti terorismu od 11. září 2001, včetně výše uvedených zemí a Libye a Somálska."







Zpráva se nezaměřuje na přisuzování odpovědnosti konkrétním válčícím stranám na úkor jiných, ani na rozdělování různých zesilujících faktorů, jako jsou například kroky autoritářských vlád, související politické otřesy, globální ekonomické sankce, změna klimatu, ekologické katastrofy nebo hromadící se devastace z předchozích válek.







Tato zpráva spíše než rozdělování toho, kdo, co nebo kdy je na vině, ukazuje, že války po 11. září se podílejí na mnoha druzích úmrtí. V místě, jako je Afghánistán, je naléhavou otázkou, zda lze dnes nějakou smrt považovat za nesouvisející s válkou.





V konečném důsledku jsou dopady probíhajícího násilí tak rozsáhlé a komplexní, že je nelze vyčíslit. Tím, že zpráva uvádí, jak války po 11. září vedly k nemocem a nepřímým úmrtím, si klade za cíl vybudovat větší povědomí o úplnějších lidských nákladech těchto válek a podpořit výzvy, aby Spojené státy a další vlády zmírnily pokračující ztráty a utrpení milionů lidí v současných i bývalých válečných oblastech."

