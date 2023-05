Ruská agrese na Ukrajině: Další brutální, ale zcela neúspěšný útok Ruska proti Kyjevu

20. 5. 2023

- Zelenskij je v Hirošimě: #G7 Zelensky is here 🇺🇦😍 pic.twitter.com/w7mEtREbsG — MAKS 22🇺🇦🔜 (@Maks_NAFO_FELLA) May 20, 2023

- Čína ztratila s Putinem trpělivost? Zelenskij letí do Hirošimy francouzským vojenským letadlem. Čína mu dala povolení vstoupit do čínského vzdušného prostoru. Nejen, že to signalizuje výrazné zvýšení podpory Francie Ukrajině, ale i změnu postoje ČÍny vůči Zelenskému...

The Chinese are signalling that they have lost patience with Putin. https://t.co/UBQQay1IQh — John Sweeney (@johnsweeneyroar) May 20, 2023

- Ukrajina odrazila další "masivní" útok dronů na Kyjev, sděluje ukrajinská armáda. 21 dronů bylo sestřeleno. Padající trosky poškodily obytné budovy, automobily a silnice. Cílem ruských útoků je vyčerpat ukrajinskou leteckou obranu a udržovat civilní obyvatelstvo ve stresu. 11th attack on Kyiv in 20 days last night.



21 drones shot down by air defense. Drone fragments hit residential buildings, cars and roads - Kyiv city military administration.



This is done to exhaust Ukrainian air defense systems and keep civilians under pressure. There have been… pic.twitter.com/HGajGibfeK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 20, 2023



- Vedoucí představitelé zemí G7 odsoudili brutální válku Ruska proti Ukrajině a vyzvali k "trvalému míru



Skupina G7 ve svém závěrečném komuniké ze summitu z tohoto týdne "co nejdůrazněji" odsoudila "brutální" válku Ruska proti sousední Ukrajině a označila ji za "závažné porušení mezinárodního práva".



V rámci prohlášení světoví lídři vyzvali ke "spravedlivému a trvalému míru" a znovu potvrdili svůj záměr poskytnout Ukrajině vojenskou, finanční a humanitární podporu.



Zde je část věnovaná válce na Ukrajině:







"Znovu co nejdůrazněji odsuzujeme agresivní válku Ruska proti Ukrajině, která představuje závažné porušení mezinárodního práva, včetně Charty OSN.

Szrot uvedl, že se jedná o "ruskou technologii", která měla s největší pravděpodobností dodat nosu váhu a umožnit projektilu pokusit se zmást ukrajinské systémy protivzdušné obrany při snaze odrazit ruské útoky.





- Amerika uvedla, že nemá nic proti dodávce letadel F-16 Ukrajině







Podle agentury Associated Press organizace Human Rights Watch údajnou schůzku Virginie Gambové s Marií Lvovou-Belovou ostře kritizovala s tím, že ruská komisařka by měla být za mřížemi a ne se setkávat s vysokými představiteli OSN.





Volodymyr Zelenskij během projevu na summitu Ligy arabských států v Saúdské Arábii obvinil některé arabské vůdce, že ignorují hrůzy ruské invaze do jeho země.



"Bohužel jsou ve světě i zde mezi vámi někteří, kteří před těmito klecemi a nezákonnými anexemi zavírají oči," řekl Zelenskij v pátek arabským hlavám států a vyzval je, aby se na válku "poctivě podívali".



Agentura France-Presse rovněž uvádí, že Zelenského překvapivá cesta na summit vSaúdské Arábii byla jeho první cestou na Blízký východ od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Poskytla mu příležitost oslovit lídry regionu, kteří jsou v podpoře Ukrajiny mnohem méně jednotní než jeho věrní západní spojenci.



Hostitelská Saúdská Arábie se během války stavěla do relativně neutrální pozice a zdůrazňovala to, co popisuje jako výhody udržování vztahů s Moskvou i Kyjevem.



Syrský prezident Bašár Asad, který se účastní prvního summitu Ligy arabských států po více než deseti letech, vede jednu z pouhých pěti zemí, které hlasovaly proti rezoluci Rady bezpečnosti OSN požadující, aby Rusko ukončilo bojové akce na Ukrajině.



Po Zelenského pátečním projevu syrský provládní deník Al-Watan informoval, že syrská delegace nepoužila sluchátka určená pro simultánní překlad jeho projevu, který přednesl v angličtině.



- Vedoucí představitelé skupiny G7 varovali Čínu a Severní Koreu před rozšiřováním jejich jaderného arzenálu a připravují se na příjezd ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Válka na Ukrajině dominuje diskusím v Hirošimě, kam má Zelenskij dorazit v sobotu pozdě večer, den poté, co Bílý dům oznámil, že povolí spojeneckým zemím dodávat Ukrajině stíhací letouny F-16 vyrobené v USA.



Zelenskij toto rozhodnutí označil za "historické" a dodal, že se těší na "diskusi o praktickém provedení" v Hirošimě.



Válka Ruska na Ukrajině vyvolala obavy, že Čína, která zvyšuje svůj jaderný arzenál, by mohla získat odvahu k invazi na Tchaj-wan.



- Během návštěvy Volodymyra Zelenského v Japonsku, kde se zúčastní summitu G7 v Hirošimě, se uskuteční také dvoustranné setkání s japonským premiérem Fumiem Kišidou, oznámilo japonské ministerstvo zahraničí.



Podle agentury Reuters se Zelenskyj na summitu G7 zúčastní zasedání týkajícího se míru a bezpečnosti spolu s dalšími západními lídry a pozvanými zeměmi, uvedlo ministerstvo zahraničí.



Bílý dům uvedl, že "je jisté", že se se Zelenským na summitu setká prezident Joe Biden.



Ukrajinský prezident má do Hirošimy dorazit v sobotu a očekává se, že uskuteční také dvoustranná jednání s dalšími účastníky summitu.



Biden se na summitu G7 setká se Zelenským - Bílý dům



Joe Biden se "těší" na setkání s Volodymyrem Zelenským v Hirošimě, uvedl Bílý dům a potvrdil, že se prezidenti USA a Ukrajiny setkají na okraj summitu G7.



"Je jisté, že se s ním prezident Biden setká," řekl v sobotu poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan, aniž by uvedl podrobnosti o tom, kdy k jednání dojde, informuje agentura France-Presse.



Zelenského překvapivé vystoupení na zasedání G7 přichází hned poté, co Bílý dům oznámil, že povolí spojeneckým zemím dodávat Ukrajině stíhací letouny F-16 americké výroby.



- Rusko v noci obnovilo letecké útoky na ukrajinské hlavní město, přičemž úřady hlásily padající trosky ve třech čtvrtích Kyjeva a požár na střeše obytné budovy.



Výbuchy byly hlášeny také v Černihově severovýchodně od Kyjeva a v Mariupolu na jihovýchodě země.



- USA oznámily, že podpoří společné mezinárodní úsilí o výcvik ukrajinských pilotů v létání na stíhačkách F-16 a dalších moderních stíhačkách, což představuje významné posílení západní podpory Kyjevu, který připravuje velkou protiofenzívu. Zprávu uvítali Volodymyr Zelenskij a britský premiér Rishi Sunak, jehož letectvo se na této iniciativě bude podílet.



- USA zastavily vývoz řady spotřebního zboží do Ruska, včetně sušiček na prádlo a sněhových pluhů z obavy, že by toto zboží mohlo být znovu použito na podporu války Moskvy na Ukrajině. Seznam zakázaného spotřebního zboží byl zveřejněn v době, kdy Bidenova administrativa rovněž zařadila 71 společností na černou obchodní listinu.



- Ukrajina v pátek uvedla, že odrazila útoky ruských sil, které se snažily získat zpět ztracené území v okolí Bachmutu, kde podle Kyjeva způsobily Rusku velké ztráty. Jevgenij Prigožin, šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagner, která vede útok na zničené východoukrajinské město, ve zprávě na Telegramu uvedl, že "těžké, krvavé boje" pokračují, a tvrdil, že jeho muži jsou blízko dokončení dobytí samotného Bachmutu.



- Rusko uvalilo sankce na bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu v reakci na to, že USA uvalily sankce na 300 osob, společností a institucí. Opatření USA jsou z velké části zaměřena na výrobu energie.



- Západní představitelé na summitu skupiny sedmi zemí v Japonsku vyzvali Rusko, aby přestalo vznášet námitky proti obnovení černomořské dohody o dodávkách obilí, a řekli mu, aby přestalo "ohrožovat celosvětové dodávky potravin".



- Spojené království před zasedáním skupiny G7 v Hirošimě představilo řadu nových sankcí. Sunak oznámil britský zákaz dovozu ruských diamantů a mědi, niklu a hliníku ruského původu. Sunak má také vlastní misi přimět Indii k větší podpoře Ukrajiny.



- Maďarsko zesílilo hrozby, že zablokuje další finanční prostředky EU na zbraně určené na pomoc Ukrajině, čímž zmařilo projev jednoty západních zemí na summitu G7.



- Austrálie uvalila na Rusko nový soubor sankcí a zákaz vývozu. Sankce se budou týkat 21 subjektů a tří fyzických osob, přičemž mezi subjekty patří velká ruská ropná společnost Rosněfť, společnost Polyus PJSC vyrábějící zlato, ocelářská společnost Severstal PJSC a pět bank.



- Ruská vláda zařadila britského prokurátora mezinárodního trestního soudu Karima Khana na seznam hledaných osob jako akt odplaty poté, co haagský soud vydal zatykač na Vladimira Putina kvůli únosu ukrajinských dětí.



- Ukrajinská protivzdušná obrana prohlásila, že zničila 19 bezpilotních letounů a raket z 28, které byly odpáleny v pátek ráno. "Byly sestřeleny tři rakety Kalibr vypálené z Černého moře a 16 dronů. Ostřelování pokračuje téměř denně," řekl ukrajinské televizi mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, napsal na Telegram, že nad jeho západoukrajinským regionem bylo přes noc sestřeleno pět dronů.



- Vladimir Putin prohlásil, že Západ se snaží rozdělit Rusko na různé státy podle etnického a národnostního klíče. V pátečním projevu ruský prezident uvedl, že sankce pomáhají ruský národ sjednocovat, nikoli rozdělovat. "Existují pokusy vrazit klín mezi národy naší země. Říkají, že Rusko by mělo být rozděleno na desítky různých států."





-Tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev prohlásil, že USA se prý podílely na zabití vojensky orientovaného blogera při výbuchu bomby v Petrohradě v dubnu a na výbuchu auta nacionalistického spisovatele a politika na začátku května.



- V Bachmutu bylo zabito pět příslušníků běloruského pluku bojujícího na straně ukrajinských sil, uvedla na Twitteru běloruská opoziční vůdkyně žijící v exilu Sviatlana Cichanouská.



Rusko odmítlo poslední žádost USA o konzulární přístup k zadrženému reportérovi listu Wall Street Journal Evanovi Gerškovičovi, který byl v březnu zatčen.









Zdroj v angličtině ZDE

Brutální ruská útočná válka představuje hrozbu pro celý svět a porušuje základní normy, pravidla a zásady mezinárodního společenství. Znovu potvrzujeme svou neochvějnou podporu Ukrajině tak dlouho, jak bude zapotřebí k nastolení komplexního, spravedlivého a trvalého míru.Vydali jsme prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 k Ukrajině a s jasným záměrem a konkrétními kroky v něm uvedenými se zavazujeme zintenzivnit naši diplomatickou, finanční, humanitární a vojenskou podporu Ukrajině, zvýšit náklady pro Rusko a ty, kdo podporují jeho válečné úsilí, a pokračovat v potírání negativních dopadů války na zbytek světa, zejména na nejzranitelnější obyvatele.""Rád vás vidím," řekl mu premiér a poplácal ho po zádech poté, co se pozdravili objetím.Na otázku novinářů, zda je to pro Ukrajinu dobrý den, se Zelenskyj usmál, přikývl a řekl "moc děkuji".uvedli vysocí američtí představitelé.Podle agentury Associated Press tento poradce Pawel Szrot v pátek v rádiu RMF FM uvedl, že byl nalezen vršek rakety a že byl "zvláštní", protože byl vyroben z betonu. Zkoumali ji odborníci.Nos rakety neobsahoval žádné výbušniny, uvedl Szrot.Polští představitelé obrany čelili otázkám ohledně předmětu, který v prosinci nouzově přistál na polském území a jehož části našel v dubnu jeden civilista v lese u města Bydhošť.Otázka letecké bezpečnosti v době, kdy na sousední Ukrajině probíhá válka, se v Polsku stala obzvláště citlivou poté, co v listopadu zahynuli dva Poláci, když na východě Polska dopadla raketa. Západní představitelé uvedli, že se domnívají, že ukrajinská raketa protivzdušné obrany zabloudila, když se Ukrajina snažila odrazit rozsáhlý útok Ruska.Zelenskij přicestoval do Hirošimy, která tento víkend hostí vedoucí představitele zemí G7. V sobotu odpoledne byl spatřen, jak za přísných bezpečnostních opatření opouští francouzské vládní letadlo před celodenním bilaterálním a skupinovým jednáním s vedoucími představiteli zemí G7, jehož cílem je posílit západní podporu Kyjevu.Chvíli po svém příletu napsal na Twitter:"Japonsko. G7. Důležitá jednání s partnery a přáteli Ukrajiny. Bezpečnost a posílená spolupráce pro naše vítězství. Mír se dnes přiblíží."Před odletem do Japonska Zelenskij označil toto rozhodnutí za "historické" a dodal, že se těší na "diskusi o praktické realizaci" se zeměmi G7.uvedl americký představitel.Kyjevská protivzdušná obrana v noci na sobotu úspěšně odrazila nový útok ruských dronů, ale padající trosky způsobily v ukrajinském hlavním městě určité škody, uvedla v sobotu armáda.Podle agentury Agence France-Presse to uvedl šéf kyjevské civilní a vojenské správy Serhij Popko ve zprávě na Telegramu:"Dnes v noci agresor opět provedl masivní útok drony. Všechny zjištěné vzdušné cíle byly zničeny silami a prostředky naší protivzdušné obrany. Žádné údery na Kyjev nebyly provedeny!"Podle něj trosky způsobily určité škody i v dalších třech okresech, ale bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti.Popko uvedl, že to byl jedenáctý letecký útok na Kyjev od začátku května.V sobotu ve 0.45 místního času ukrajinská armáda uvedla, že bezpilotní letouny směřují ke Kyjevské oblasti.Úřady tam hlásily výbuchy a také ve městě Černihiv severovýchodně od Kyjeva. Exilová rada Ruskem okupovaného Mariupolu rovněž ohlásila výbuchy ve městě u Azovského moře.Podle ukrajinské armády byly v Kyjevské a Černihivské oblasti aktivní systémy protivzdušné obrany., sděluje britské ministerstvo obranyRusko velmi pravděpodobně přesunulo prapory k posílení Bachmutu a považuje dobytí města za klíčové, aby si mohlo "nárokovat určitý úspěch v konfliktu", uvedlo britské ministerstvo obrany.Ve své nejnovější zpravodajské aktualizaci ministerstvo uvedlo, že Rusko v posledních čtyřech dnech přesunulo do oblasti "až několik praporů" poté, co Ukrajina dosáhla taktických úspěchů na okrajích z velké části zničeného města, a veřejně vyjádřilo pochybnosti o odhodlání sil skupiny Wagner pokračovat v bojích v této oblasti.V aktualizaci, zveřejněné na Twitteru, se uvádí:"Vzhledem k tomu, že Rusko pravděpodobně udržuje na Ukrajině relativně málo neangažovaných bojových jednotek, představuje přesun pozoruhodný závazek ruského velení.Ruské vedení pravděpodobně nadále považuje dobytí Bachmutu za klíčový bezprostřední válečný cíl, který by mu umožnil nárokovat si určitý stupeň úspěchu v konfliktu."Ruská národní generální prokuratura uvedla, že zjistila, že ekologická organizaec Greenpeace představuje "hrozbu pro základy ústavního pořádku a bezpečnosti Ruské federace", a poukázala zejména na konflikt na Ukrajině, píše agentura Associated Press.Prokuratura uvedla:"Od začátku speciální vojenské operace Ruské federace k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny se aktivisté Greenpeace věnují protiruské propagandě a vyzývají k další ekonomické izolaci naší země a zpřísnění sankcí."Ruská pobočka Greenpeace však uvedla následující:"Jsme si jisti, že prohlášení Greenpeace International za nežádoucí organizaci je způsobeno právě tím, že jsme se snažili zabránit realizaci plánů, které jsou pro přírodu destruktivní, a v mnoha případech se nám to podařilo. Toto rozhodnutí znemožňuje, aby v Rusku pokračovala jakákoli činnost Greenpeace. Proto je ruská pobočka Greenpeace nucena ukončit činnost."Greenpeace International se sídlem v Amsterdamu uvedla, že k tomu nemá žádný bezprostřední komentář. Od zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 ruská vláda zintenzivnila zásahy proti disentu a zpřísnila legislativu proti kritikům.