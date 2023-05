Bílý dům je jen ten nejbohatší, největší a nejproaktivnější z tohoto organického globálního partnerství proti zlým cílům Kremlu. Skutečnost, že Joe Biden bez mrknutí oka podporuje Ukrajinu, dělá rozdí v síle kyjevské obrany a protiofenzívy, ale pokud by byl znovu zvolen Donald Trump, neznamenalo by to, že by Evropa nepomáhala Ukrajincům.



Poukázat na studii Brownovy univerzity, která ukazuje to, co všichni víme – že Bílý dům sponzoroval války, které vedly ke smrti milionů nevinných lidí – je poněkud paradoxní, protože skutečnost, že americká univerzita je schopna vytvořit takový výzkum a zveřejnit ho, aniž by byla potrestána vládou, je nejlepším důkazem kolosálního rozdílu mezi Spojenými státy a Ruskem: v Rusku by bylo nemožné takový výzkum provést nebo publikovat. Jako příklad zcela opačné reality v Rusku přichází zpráva, že prestižní univerzita financovaná Kremlem, která školí nejvyšší ruské státní úředníky, se chystá propustit všechny své zaměstnance žijící v zahraničí. Ruská akademie národního hospodářství a veřejné správy pod vedením prezidenta Ruska se zaměřuje na zaměstnance, kteří odešli během ruské války na Ukrajině v letech 2022 a 2023, a na ty, kteří již déle žijí jinde.



Zatýkání následuje po sérii tvrdých zásahů proti liberálním prvkům univerzity. Julia Galjamina, bývalá profesorka na katedře teorie a praxe mediální komunikace, byla v posledních měsících propuštěna poté, co loni vyzvala k protestům proti válce. Rusko tvrdilo, že byla zahraniční agentkou. Bývalý rektor školy, ekonom Vladimir Mau, opustil univerzitu poté, co byl obviněn ze zpronevěry a byl několik dní vyslýchán. Úřady také nedávno prohledaly domy Mau a Maxima Dulinových, šéfa Federálního institutu pro rozvoj vzdělávání.







Od začátku roku 2022 došlo k mnoha neobvyklým úmrtím ruských podnikatelů nebo vysokých úředníků, někdy včetně jejich rodinných příslušníků, způsobem, který se zjevně děje ve jménu Putina. Nejméně 38 miliardářů a vysokých úředníků z Putinova okruhuzemřelo nepravděpodobným způsobem. Pokud by Brownova univerzita byla pod ruskými pravidly, všichni zúčastnění na výzkumu o obětí války by byli ve vězení nebo mrtví. A pravděpodobně mnoho jejich příbuzných a přátel.



Víme, že Spojené státy, zvláště za republikánských stran, byly jestřábí a nelidské. Ale musíme si uvědomit, že zatímco Rusko je autokracie, Amerika je demokracií, kde je povolen více než jeden politický názor. V Rusku je opozice drcena falešným soudním stíháním, cenzurou médií a dalšími triky. V USA mají hlas všechny strany. Když Bílý dům vede válku, miliony občanů otevřeně protestují a média mají svobodu válku kritizovat, zatímco víme, že v Rusku je to přesně obráceně



Ve Veselého článku mi chyběl počet úmrtí způsobených Ruskem například během čečenské války. Nebo v Sýrii.



Není pochyb o tom, že Spojené státy vedly mnoho nespravedlivých válek a způsobily smrt nevinných lidí. Ale také dvakrát zachránily Evropu před jejím vnitřním bojem. Zatímco americké síly osvobozovaly země, Sovětský svaz uvěznil obyvatelstvo národů, které pomohl zbavit nacistů. Bylo to jako osvobození od vlkodlaka upírem.



Amerika nikdy nevyprodukovala Stalina. Nikdy nezabila desítky milionů lidí tím, že by je vyhladověla nebo poslala do koncentračních táborů. Ano, Američané segregovali Japonce během 2. světové války a černochy po celou svou historii, ale to nelze srovnávat s nehoráznými a hrubými ruskými zvěrstvy, když byly země součástí kolonií Sovětského svazu.



Kreml vždy reprezentoval vůli jen pár lidí, kteří se dostali k moci násilím nebo nedemokratickými prostředky. Bílý dům mění svého vůdce každé čtyři nebo osm let a demokraticky proti sobě bojují dvě strany politického spektra. Nemůžeme říci, že ruské obyvatelstvo je ve válce s Ukrajinou, stejně jako nemůžeme říci, že americké obyvatelstvo bylo ve válce proti Iráku nebo Afghánistánu. Můžeme říci, že Bílý dům nebo Kreml jsou ve válce. Rozdíl je v tom, že ti Rusové, kteří jsou proti válce, nebudou mít možnost změnit svého vůdce jako Američané. V důsledku toho také nemůžeme říkat Amerika to, Amerika tamto. Záleží na tom, kdo je u moci. Pro každého Jimmyho Cartera existuje Ronald Reagan. Jeden byl pacifista, druhý válečný štváč. Je to přesně proto, že v mocenských strukturách jsou zastoupeny různé hlasy národa, což neplatí o Rusku.







Nemůžeme předstírat, že Spojené státy a Rusové jsou si rovni, že jsou srovnatelné jeden proti druhému, aniž bychom uvedli do kontextu jejich hluboké a zásadní rozdíly.



Expanzivní války v Kremlu znepokojují Evropu více než Spojené státy. Stejně jako během světových válek ve 20. století, USA aktivně pomáhají Evropě přežít tím, že pomáhají Ukrajině bojovat proti agresorovi. Největším evropským problémem jsou ruské agrese. Kdyby Putin okupoval Ukrajinu, Spojené státy by nijak neutrpěly. Američané by si toho ani nevšimli. Jsou to Evropané, kdo by byli ohroženi Putinovou mocí. Ne Američané. Předstírat, že Spojené státy bojují v zástupné neboli proxy válce a využívají Ukrajinu k boji proti Rusku, je fantazie.



Myslet si, že Rusko je hlavním problémem Ameriky, jako tomu bylo za studené války, je čirá neznalost měnících se globálních mocenských struktur. Rusko je jen starý a neúspěšný stát, který má určitý význam jen proto, že má spoustu jaderných zbraní. Pro Evropu, ano, je Rusko priorita kvůli svému plynu. Nic jiného. Rusko je to zkrachovalý stát. S velmi sníženým významem. Pro Bílý dům je důležitá Čína a Blízký východ. A Latinská Amerika, protože je třeba něco udělat pro snížení počtu přistěhovalců, kteří se snaží dostat do USA. Rusko je jako bývalá tchyně, která stále využívá vnoučat, aby otravovala bývalého zetě.



Důležitou roli hrají i rozdíly mezi americkou a ruskou kulturou. Tvrdit, že tradičně evangelikální Američané nemají skutečné a legitimní morální pozadí některých svých válek, znamená ignorovat roli kultury ve společnosti a jejích mocenských strukturách. Každý, kdo má více než dva neurony, si může všimnout jasného rozdílu mezi cynismem a realismem ruské kultury a moralistickou evangelizací americké společnosti. A vůdci každého národa se narodili a vyrostli ve stejném kulturním rybníku. Přirozeně tedy toto pozadí odrážejí ve svých rozhodnutích.



Protože americká kultura je také silně poznamenána komercionalismem a kapitálovým ziskem za každou cenu, tento soubor přesvědčení ovlivnil jejich rozhodnutí vést války, aby ochránili cenu ropy nebo zabránili svým sousedům měnit aliance. Ruská věcná kultura nevkládá morálku a etiku do nabídky chválených a očekávaných vlastností člověka. Podvádění je pro Rusy výhodnější.



Spojené státy, stejně jako když pomohly Evropanům vyhrát proti germánským národům, nyní pomáhají Evropě chránit se před imperialistickými ambicemi ruské diktatury.