Vědci varují, že svět pravděpodobně překročí klimatickou hranici 1,5 °C do roku 2027

17. 5. 2023

čas čtení 4 minuty





Agentura OSN varuje, že El Niňo a člověkem způsobený klimatický kolaps by mohly dohromady způsobit, že se teploty dostanou do "neprobádané oblasti"

Vědci upozorňují, že svět v příštích pěti letech téměř jistě zažije nové teplotní rekordy a že teploty pravděpodobně vzrostou o více než 1,5 °C nad předindustriální úroveň.





Podle výzkumu Světové meteorologické organizace (WMO) by překonání klíčové hranice 1,5 °C, před kterým vědci varovali, mohlo mít hrozivé následky, ale mělo být pouze dočasné.



Znamenalo by však výrazné zrychlení dopadů lidské činnosti na globální klimatický systém a poslalo by svět na "neprobádané území", varovala agentura OSN.



Země se v rámci Pařížské dohody o klimatu z roku 2015 zavázaly, že se pokusí udržet globální teplotu maximálně o 1,5 °C vyšší než v předindustriálním období, a to na základě vědeckých doporučení, že oteplení nad tuto úroveň by vyvolalo kaskádu stále katastrofičtějších a potenciálně nevratných dopadů.



Prof. Petteri Taalas, generální tajemník WMO, řekl: "Tato zpráva neznamená, že trvale překročíme teplotu 1,5 °C stanovenou v Pařížské dohodě, která se týká dlouhodobého oteplování v průběhu mnoha let. WMO však bije na poplach, že hranici 1,5 °C budeme překračovat dočasně a stále častěji."



Průměrná globální povrchová teplota ještě nikdy nepřekročila hranici 1,5°C . Nejvyšší průměr v předchozích letech byl 1,28°C nad úrovní před průmyslovou revolucí.



Zpráva, která byla zveřejněna ve středu, uvádí, že existuje 66% pravděpodobnost překročení hranice 1,5°C alespoň v jednom roce v období 2023-2027.



Během vln veder v uplynulém roce byly v mnoha oblastech světa zaznamenány nové teplotní rekordy, ale podle zprávy mohou být tyto vysoké hodnoty pouze začátkem, protože rozpad klimatu a vliv rozvíjejícího se meteorologického systému El Niño společně způsobují vlny veder po celém světě.



El Niño je součástí oscilačního systému počasí, který se vyvíjí v Tichém oceánu. V posledních třech letech se svět nacházel v opačné fázi, známé jako La Niña, která měla tlumivý vliv na růst teplot po celém světě.



Vědci zjistili, že s koncem období La Niña a vznikem nového období El Niño existuje 98% pravděpodobnost, že alespoň jeden z příštích pěti let bude nejteplejší v historii.



Taalas varoval před následky. "Očekává se, že v nadcházejících měsících se vyvine oteplující se El Niño, který v kombinaci s lidmi způsobenou změnou klimatu posune globální teploty do dosud nepoznaných oblastí. To bude mít dalekosáhlé důsledky pro zdraví, potravinovou bezpečnost, vodní hospodářství a životní prostředí," řekl. "Musíme být připraveni."





Arktida se ohřívá mnohem rychleji než ostatní svět a zdá se, že to má vliv na globální systémy počasí, včetně jet streamu, který v posledních letech narušuje počasí na severní polokouli.



To by mohlo mít katastrofální důsledky pro planetu, která je závislá na deštných pralesech jako na masivních úložištích uhlíku.



V příštích pěti letech budou podle zprávy pravděpodobně nadprůměrné srážky v severní Evropě, na Aljašce a severní Sibiři a v Sahelu.



Pro každý rok od roku 2023 do roku 2027 se předpovídá, že globální teplota při povrchu země bude o 1,1 až 1,8 °C vyšší než předindustriální průměr, který se bere z let 1850 až 1900.



Svět se v posledních letech výrazně oteplil. V roce 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda, která zavazuje státy udržet nárůst globální teploty na úrovni maximálně 2C nad úrovní před průmyslovou revolucí a zároveň "pokračovat v úsilí" o udržení na úrovni 1,5C, se předpokládalo, že šance na dočasné překročení hranice 1,5C během následujících pěti let je nulová.



Letos v listopadu se vlády sejdou na klimatickém summitu OSN Cop28, kde budou hodnotit pokrok při plnění cílů Pařížské dohody. Toto hodnocení, známé jako "globální inventura", pravděpodobně ukáže, že svět je daleko od cíle snížit v tomto desetiletí emise skleníkových plynů o 43 %, což je nutné k tomu, aby byla dobrá šance omezit nárůst teploty na 1,5 °C.



