Ruská agrese na Ukrajině: Podél ruských hranic s Ukrajinou vypukly boje. Ruské partyzánské jednotky podnikly přeshraniční nájezd a prohlásily, že obsadily pohraniční osadu

22. 5. 2023

"Jsme takoví Rusové jako vy, jsme lidi jako vy. Chceme, aby naše děti vyrůstaly v míru a aby to byli svobodní lidé. Aby mohli cestovat, studovat a prostě byli šťastní ve svobodné zemi. Ale na to není v dnešním putinovském Rusku místo. Je prohnilé skrz naskrz korupcí, lžemi, cenzurou, omezeními svobody a útlakem. V Rusku, kde život člověka znamená míň než peněženka úředníka. V Rusku, kde postavili samostatnou železnici k bunkru dědovy (Putinovy) rezidence, namísto toho, aby opravili silnice v regionech. V diktátorské zemi, kde jsou děti oddělovány od rodičů za to, že požadují mír a teenageři odsuzováni na doživotí. Ale nastal čas skoncovat s kremelskou diktaturou. Děkujeme všem z vás, kteří nás podporujete, kteří nám posíláte dary a "kouříte tam, kde je toho zapotřebí". Vaše podpora je to, co nám každý den připomíná, že náš konečný cíl je na Rudém náměstí. Buďte odvážní a nebojte se, protože my se vracíme domů. Rusko bude svobodné!" - Legie Svoboda Ruska, která se označuje za protikremelskou domobranu usilující o svržení kremelského režimu a osvobození Ruska od Vladimira Putina, prohlásila, že překročila hranici a obsadila osadu Kozinka, a zároveň vyslala jednotky do města Grajvoron v ruské Belgorodské oblasti.



Ruské kanály na telegramu zveřejnily video z Belgorodu, podle něhož odtamtud ruští obyvatelé utíkají, poté, co tam "ruští dobrovolníci" zahájili svou vojenskou operaci:







Jakékoli dobytí území nebylo novináři na místě nezávisle potvrzeno. Tato domobrana existuje převážně na sociálních sítích a není známo, že by se během války účastnila nějakých větších bojů.



Ruské i ukrajinské úřady však potvrdily boje na hranicích a video na sociálních sítích ukazuje obrněná vozidla, která se zdají překonávat ruský hraniční post poblíž Grajvoronu.



"Jsme stejní Rusové jako vy," stálo v prohlášení, které skupina zveřejnila na sociálních sítích. "Lišíme se pouze tím, že jsme už nechtěli ospravedlňovat jednání zločinců u moci a chopili jsme se zbraní, abychom bránili naši i vaši svobodu. Dnes však nastal čas, aby každý převzal odpovědnost za svou budoucnost. Je čas skoncovat s diktaturou Kremlu."



Další videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala ruský vrtulník Mi-8, který nad městem Kozinka odpaluje světlice, a videa, na nichž je vidět kouř stoupající z osady, přičemž jsou jasně slyšet zvuky nouzových sirén.



Gubernátor Belgorodské oblasti v pondělí potvrdil útok a napsal, že "sabotážní a průzkumná skupina ozbrojených sil Ukrajiny vstoupila na území Grajvoronského okresu. Ozbrojené síly Ruské federace spolu s pohraniční službou, Rosgvardií a FSB přijímají nezbytná opatření k likvidaci nepřítele."



- Šéf Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov zveřejnil na Telegramu další aktualizaci o vypuknutí bojů uvnitř Ruska. Napsal:



V Grajvoronu jsou další tři oběti - dva muži a jedna žena se střepinovými zraněními, jsou v nemocnici ve středně těžkém stavu. Je jim poskytnuta veškerá potřebná lékařská pomoc.



Střely poškodily také tři soukromé obytné domy, v důsledku čehož začaly hořet. Došlo také k zásahu administrativní budovy.



V obci Zamostě zasáhl granát mateřskou školu, v důsledku čehož začala hořet. Je zde také zraněna žena s poraněním ruky, na místě jí byla poskytnuta pomoc. Informace o škodách jsou průběžně aktualizovány.





- Šéf Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov informoval o proniknutí "ukrajinských diverzantů" do Grajvoronského okresu. Upřesnil, že ruská armáda, pohraničníci i pracovníci Národní gardy a FSB přijímají "nezbytná opatření k likvidaci nepřítele".



Předtím gubernátor informoval o dvou obětech ostřelování v obci Glotovo v Grajvoronském okrese. Podle něj byla žena se zraněním převezena na jednotku intenzivní péče ve vážném stavu, stav muže je hodnocen jako středně těžký.



Později Kreml potvrdil, že "ukrajinská diverzní skupina" se pokusila proniknout do Belgorodské oblasti, nyní je vytlačována z ruského území a ničena.



Na místě je dostatek sil a prostředků pro boj se sabotéry, řekl novinářům Dmitrij Peskov, tiskový tajemník prezidenta Ruské federace. Upřesnil, že Putin byl o incidentu informován.



Peskov uvedl, že cílem sabotáže bylo "odvést pozornost od Bachmutu, minimalizovat politický efekt "ztráty tohoto města".



Christopher Miller, který se konfliktem zabývá pro FT, na Twitteru vyslovil domněnku, že "ukrajinské vpády do špatně bráněných ruských sídel podél hranice by mohly být součástí protiofenzivní strategie, která má Kreml vyvést z rovnováhy".



Situace v Belgorodské oblasti zůstává nejasná. Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, zveřejnila na svém kanálu Telegram to, co označuje za zprávu legie Svoboda Ruska. Tvrdí, že se účastní útoku uvnitř hranic Ruské federace. Suspilne píše:



"Situace je složitá" v Belgorodské oblasti, informovala nás tisková služba Legie Svoboda Ruska. Uvedli, že legie a ruské dobrovolnické sbory vytvářejí na hranicích s Ruskou federací demilitarizovanou zónu, odkud ruská armáda nebude moci střílet na Ukrajinu. Podle nich budou i nadále "směřovat k osvobození celého Ruska".



Kreml tvrdí, že za vpádem stojí Ukrajina. Ukrajinští představitelé to popřeli.





Mychajlo Podoljak, poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, se od útoku distancoval. Napsal na Twitteru:







"Jedinou hybnou politickou silou v totalitní zemi utažených šroubů je vždy ozbrojené partyzánské hnutí. Ukrajina se zájmem sleduje události v ruské Belgorodské oblasti a studuje situaci, ale nemá s ní nic společného. Jak známo, tanky se prodávají v každém ruském vojenském obchodě a podzemní partyzánské skupiny jsou složeny z ruských občanů."



Kreml obvinil Ukrajinu z inscenace vpádu, aby odvedl pozornost od ruského tvrzení, že o víkendu převzal "plnou kontrolu nad Bachmutem".



- Kyjev tvrdí, že Rusko provádí nálety na Bachmut; ruská státní média tvrdí, že Putin byl informován o tvrzení, že se ukrajinské síly pokusily proniknout do Belgorodské oblasti



- Bachmut zůstává "epicentrem" bojů, sdělují ukrajinské ozbrojené síly



Boje v Bachmutu pokračují, uvedly ukrajinské ozbrojené síly ve své ranní zprávě poté, co Rusko prohlásilo, že o víkendu dokončilo "osvobození" tohoto města. Ukrajinští představitelé tato tvrzení odmítli.



"[V Bachmutu] nepřítel nadále vede útočné akce. Boje o město Bachmut pokračují," uvedly ukrajinské ozbrojené síly a dodaly, že během uplynulého dne se ruské síly "neúspěšně pokusily obnovit ztracené pozice jižně od [nedaleké] osady Ivanivske". Rusko rovněž provedlo letecké údery na Bachmut.



Nebylo možné ověřit protichůdná prohlášení ohledně zničeného města, které nabylo symbolického významu jako měřítko toho, která strana má ve válce celkově navrch.



- Běloruská opoziční vůdkyně Sviatlana Cichanouskaja obvinila Alexandra Lukašenka, že osobně nařídil nezákonný transfer ukrajinských sirotků, a naznačila, že se zřejmě dopustil válečných zločinů.



Cichanouskaja, která žije v exilu v Litvě, uvedla, že byly shromážděny "četné důkazy", které naznačují "přímou účast" Lukašenka a jeho režimu na deportaci ukrajinských dětí z území okupovaných Ruskem do Běloruska.



"Alexandr Lukašenko osobně nařídil transfery sirotků do Běloruska a usnadnil jejich příjezd finanční a organizační podporou," uvádí se ve zprávě, kterou Cichanouskaja zaslala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a ministrům zahraničí EU.





Její tým odhaduje, že do konce tohoto měsíce bude do Běloruska přivezeno nejméně 2150 dětí. Některé z nich byly poslány do tábora Dubrava v Minské oblasti, který údajně provozuje státní potašová společnost Belaruskali, hlavní zdroj příjmů Lukašenkova režimu.



Obvinění proti Lukašenkovi a společnosti Belaruskali přichází v době rostoucího tlaku na EU, aby zpřísnila sankce proti Bělorusku. EU již na Bělorusko, včetně společnosti Belaruskali, uvalila sankce jak za jeho roli při podpoře ruské invaze, tak za brutální zásah proti demonstrantům po volbách v roce 2020. Prodloužení sankcí se však již několik měsíců odkládá kvůli otázce, zda by Bělorusku měla být udělena výjimka ve jménu potravinové bezpečnosti.



Evropská komise navrhla výjimku pro Bělorusko v domnění, že by to zmírnilo celosvětový nedostatek potravin.



Litva, kterou podporuje Polsko, Estonsko a Maďarsko, odmítá sankce podepsat, pokud bude výjimka pro Bělorusko zahrnuta. Vilnius argumentuje tím, že trh se přizpůsobuje a poskytuje alternativy k běloruské potaši. "Je naší povinností nespadnout do pasti ruské propagandy. Žádný nedostatek hnojiv [a] sankce proti Rusku nezpůsobují nedostatek potravin," uvedlo v pondělí na Twitteru litevské ministerstvo zahraničí.





- Deník Washington Post informuje, že jaderný dozor OSN na poslední chvíli usiluje o dohodu o zabezpečení ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží před případným protiútokem. Zpráva přichází poté, co elektrárna dnes již posedmé během konfliktu přišla o vnější napájení. Podle listu Post má plán, který prosazuje generální ředitel MAAE Rafael Grossi, pět hlavních bodů:



Podle dvou diplomatů obeznámených s jednáním obsahuje Grossiho plán pět zásad: zákaz umístění těžké vojenské techniky a vojenského personálu v elektrárně; zákaz střelby z elektrárny a směrem k elektrárně, včetně zákazu útoků na personál v areálu; ochrana všech bezpečnostních a ochranných systémů v elektrárně; ochrana všech vnějších energetických vedení; a monitorování dodržování výše uvedených zásad.





- Při ruském leteckém útoku na Dněpropetrovskou oblast bylo zraněno nejméně osm lidí a poškozeny desítky budov. "Ruští útočníci zaútočili na vojenské a infrastrukturní objekty východní výspy Ukrajiny - města Dněpr," uvedlo ukrajinské letectvo ve zprávách na službě Telegram. "Útok byl proveden 16 různými typy raket a 20 údernými drony Šahed-136/131," uvedlo letectvo s tím, že protivzdušná obrana sestřelila 20 ruských dronů a čtyři řízené střely. Nejméně jedna osoba byla zraněna a snímky z města ukazují zničení vybavení záchranných služeb při útoku, který zřejmě zasáhl hasičskou stanici.



- Ruský velvyslanec v USA varoval Washington, že jakýkoli úder na Krym by NATO mohlo považovat za úder na ruské území poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že podpoří výcvik ukrajinských pilotů na amerických stíhačkách F-16. V poznámkách zveřejněných na kanálu Telegram velvyslanectví Anatolij Antonov napsal: "Chtěl bych varovat představitele administrativy před neuváženými soudy o Krymu, zejména pokud jde o 'požehnání' kyjevskému režimu pro letecké útoky na poloostrov. Dovolte mi připomenout, že údery na toto území považujeme za útok na jakýkoli jiný region Ruské federace. Je důležité, aby si Spojené státy byly plně vědomy ruské reakce."



- Mychajlo Podoljak, poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, uvedl: "Krym je nespornou a neoddělitelnou součástí Ukrajiny. Byl, je a bude. Osvobození Krymu za použití jakékoli vojenské síly a prostředků je jediným racionálním způsobem, jak zastavit 'ruské agrese' a vrátit svět k mezinárodnímu právu. Je to dnes přímá povinnost a nutnost Ukrajiny."



- Gubernátor ruské Belgorodské oblasti na Telegramu prohlásil, že v Nové Tavolžance spadlo z bezpilotního letadla výbušné zařízení, aniž by způsobilo nějaké zranění.



Gubernátor ruské Brjanské oblasti dnes ráno prohlásil, že Ukrajina ostřelovala vesnici.



- Nejvyšší diplomat EU navrhne další sankce proti Rusku v návaznosti na slib lídrů skupiny G7, že zintenzivní západní omezení možnosti Vladimira Putina vést válku na Ukrajině. Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, uvedl, že doufá, že brzy předloží "konkrétní návrhy na provedení rozhodnutí G7 o nových druzích sankcí proti Rusku".







