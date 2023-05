Channel 4 News: Exkluzivní rozhovor s ruskými partyzány bojujícími proti Putinovi

24. 5. 2023

Překlad:

Reportér: Odvaha je slabé slovo. Skupina partyzánů bojujících za ukrajinskou věc napadla malou část Ruska. Bylo to jako z filmu, takže si s sebou vzali kamery, protože to bylo součástí pointy. Vyprávění jako zbraň. Šťastná banda polovojáků přenesla válku do Ruska. Příběh přenášený do celého světa. Příběh, který měl uvést do rozpaků. Příběh, který má zmást. A dnes ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tyto snímky své odpovědi, protiútoku. Jejich mluvčí uvedl: "70 ukrajinských teroristů bylo zlikvidováno, čtyři obrněná vozidla a pět nákladních automobilů bylo zničeno. " Ale dnes večer se objevily zprávy, že partyzánští bojovníci stále operují uvnitř Ruska a podél hranic. A pokud byla narušena ruská územní celistvost, znamená to, že tam musí jít ruští vojáci, aby to vyřešili.





Keir Giles: "Pokud se ukáže, že ruská hranice je děravá a nechráněná, Rusko to musí napravit, musí tam přesunout jednotky odjinud a to odjinud bude pravděpodobně podél obranných linií, které se připravují na tu ukrajinskou protiofenzívu, na kterou se tak dlouho čekalo."



Reportér: Už jsme věděli, že na ukrajinské straně bojují Rusové, kteří spadají do různých kategorií.



"Vy jste z Ruska?"



"Bohužel ano."



Reportér: Lidé jako Vladimir Grosskopf, se kterým jsme se setkali loni. Velitel pravidelné ukrajinské armády. Kromě lidí, jako je on, jsou tu také skupiny Rusů bojujících paralelně s pravidelnou armádou, ale napojené na ukrajinskou věc. Jako Legie Svoboda Ruska a ruský dobrovolnický sbor, který se podílel na včerejším útoku. Zde je jeden z nich, jak přeznačuje ruské obrněné vozidlo, které včera ukradli. Jejich vztah k pravidelné ukrajinské armádě je neprůhledný a pro Ukrajince z toho plynou potenciální nevýhody. Zahájení jejich útoku uvnitř Ruska by mohlo vyděsit například západní spojence nervózní z eskalace pak některé ze zúčastněných postav. Například tento muž vlevo je Alexi Lefkin, známý neonacista.



Keir Giles: "Není absolutně žádných pochyb o tom, že Rusko využije toho, že mezi těmito jednotkami, které se vydaly do samotného Ruska, budou identifikováni lidé s krajně pravicovými sklony. Samozřejmě to hraje do karet příběhu, který Rusko vypráví světu o snaze zlikvidovat nacisty na Ukrajině."



Reportér: Poslední kategorie Rusů bojujících za Ukrajinu: tito muži. Místní partyzáni žijící v Rusku nám řekli, že nemají žádný náklaďák s krajní pravicí, jen chtějí svrhnout Putinův režim zevnitř. Dnes s námi exkluzivně hovořili.



"Zasahujeme hlavně logistiku, infrastrukturu a vojenská zařízení, věci jako železniční tratě, vojenské odvody a rozvodny. Na vojáky se zaměřujeme jen zřídka. Zbraně a výbušniny získáváme na černém trhu. Ten se v pohraničních oblastech od začátku speciální vojenské operace hodně rozrostl. Také nepotřebujeme mnoho, abychom poškodili železniční trať nebo zapálili transformátor. Improvizujeme."



Reportér: Improvizace. Zatím nejúčinnější zbraň Ukrajiny proti nepříteli, který se těžko přizpůsobuje. V improvizované obřadní síni poblíž frontové linie dnes prezident Zelenskyj navštívil vojáky. Medaile pro armádu, která přepsala příručku hybridní války.

