Klientelismus v České republice

Výhled na lepší časy?



Politické oslabení, navíc zřejmě jen dočasné, jednoho oligarchy na změnu situace v České republice nestačí. Úzké vazby mezi politikou a byznysem provázené klientelismem má česká společnost hluboko pod kůží. To ostatně ukazuje řada korupční afér, které se nevyhýbají ani současné vládě Petra Fialy (ODS). Zatím to bohužel příliš nevypadá, že by politici současných vládních stran dokázali tuto neřest české politiky alespoň začít léčit. To ukazuje také poslední výsledek ČR v rámci Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index – CPI) za rok 2022 od Transparency International. Trochu symbolicky se čeští zákonodárci v době zveřejnění Indexu kamarádského kapitalismu zabývali novelou zákona o zadávání veřejných zakázek. Snaha pirátských poslanců včlenit do zákona zákaz zakázek pro firmy člena vlády však narazil nejen na očekávaný odpor poslanců ANO. Toto ustanovení považovali za příliš přísné i vládní poslanci ODS, STAN a KDU-ČSL. Co symbolizuje „kamarádský kapitalismus“, založený na využívání politické moci k ekonomickému prospěchu, lépe než riziko přihrávání státních zakázek vlastním firmám nebo firmám politických kolegů a spojenců? Novelu zákona sice vrátil Senát, ale je jen malá naděje, že úprava projde ve Sněmovně.



Jde i o ekonomiku Velké naděje nevzbuzuje ani dosavadní vývoj zákona o regulaci lobbingu nebo novely o státním zastupitelství, které jsou pro boj s klientelistickými vazbami v české politice důležité. Bohužel se ukazuje, že zejména konzervativní strany současné vládní koalice mají „divoké devadesátky” zapsány ve své DNA hlouběji, než by se při vzpomínce na jejich předvolební sliby mohlo zdát. Snad i v těchto stranách se najdou lidé, kteří nebudou přetrvávající klientelismus tolerovat a nakonec se proti němu vymezí. Obzvláště při pohledu na nejsilnější opoziční stranu, která už se nemůže dočkat, až se vrátí k moci, je třeba doufat, že se tito „stateční“ najdou rychle. Pokud někteří konzervativní politici příliš neslyší na argumenty o větší transparentnosti, zapojení veřejnosti a právním státě, na ekonomické důsledky „kamarádského kapitalismu“ by vzhledem ke stavu veřejných financí slyšet měli. Ten totiž nepoškozuje jen demokratické instituce a důvěru lidí v politiku, ale představuje i nebezpečí pro ekonomickou prosperitu, inovace a rozvoj malých a středních firem, a hlavně přispívá k tomu, že společnosti jako celek chudne.