Lhala britská policie? Policie přiznala, že sledovala e-kolo před nehodou, při níž zemřeli teenageři z Cardiffu

24. 5. 2023

Policie Jižního Walesu se po včerejší smrti teenagerů Kyreese Sullivana a Harveyho Evanse obrací na policejní dozorčí orgán



Policie čelí vážným otázkám a hněvu komunity poté, co jí trvalo téměř 24 hodin, než přiznala možný podíl na pronásledování dvou teenagerů, jejichž smrt vyvolala nepokoje v Cardiffu.



Šestnáctiletý Kyrees Sullivan a patnáctiletý Harvey Evans byli zabiti v pondělí krátce po 18. hodině ve čtvrti Ely, několik minut poté, co se na záběrech z průmyslových kamer objevilo, že je sleduje policejní dodávka, když spolu jeli na elektrokole.



Incident vyvolal noční násilné nepokoje, při nichž bylo při střetech s místními obyvateli zraněno 15 policistů. Výtržníci tvrdili, že se sešli, aby uctili památku mrtvých chlapců, a poté se střetli s policisty.



V úterý ráno obvinil místní policejní a kriminální komisař z nepokojů nepravdivé "fámy" na sociálních sítích o zapojení policie do smrti chlapců.

Na tiskové konferenci po zveřejnění videozáznamu oznámil nadstrážmistr Martyn Stone z policie Jižního Walesu, že se policie kvůli incidentu obrátila na policejní dozorčí orgán.



Řekl: "Obdrželi jsme záznam z průmyslové kamery, na kterém je vidět, jak policejní vozidlo krátce před 18. hodinou sleduje kolo chlapců. Policie Jižního Walesu také povinně postoupila případ Nezávislému úřadu pro policejní chování (IOPC), aby zajistila nezávislé prošetření."



Stone potvrdil, že bylo provedeno několik zatčení a další budou následovat. IOPC uvedl, že vyšle vyšetřovatele, aby posoudili, zda zahájit vyšetřování.



Po tiskové konferenci se v oblasti Snowden Road v Ely opět vystupňovalo napětí. Kolem kapličky s květinami, balónky a obrazy zemřelých teenagerů se shromáždil velký dav lidí, který v jednu chvíli zastavil auta projíždějící ulicí.



Přítel dvojice, který si nepřál být jmenován, řekl: "Policie lže od chvíle, kdy se to stalo. Přiznali, že se účastnili honičky, jen proto, že se objevily záběry."



Lidé, kteří bydlí v ulici, přeparkovali auta pryč a někteří poslali děti k příbuzným. "Tohle místo ztratilo důvěru v policii," řekl jeden z obyvatel, Tom. "Nebyli k nám upřímní a bojíme se, že se to dnes večer zase rozjede."



V úterý ráno komisař policie a kriminality Jižního Walesu Alun Michael prohlásil, že nepokoje vyvolaly falešné fámy. Teprve Stoneova tisková konference po 17. hodině potvrdila zapojení policie.



Stone však upřesnil, že v době, kdy došlo ke smrtelné nehodě elektrokola, nebyla na Snowden Road žádná policejní vozidla. Řekl: "Vyšetřování zahrnovalo studium kamerových záznamů a sledovacích údajů z policejního vozidla. V této fázi jsme se nedomnívali, že by se na nehodě podílela jiná vozidla."



Stone dodal: "Rád bych ocenil dopad, který měl včerejší nepokoj na místní obyvatele, kteří byli pochopitelně velmi vyděšení. Máme je ujistit, že se budeme snažit všechny odpovědné osoby zatknout."



Policisté čelili několik hodin "rozsáhlým výtržnostem" v okolí Snowden Road, kdy na ně výtržníci házeli rakety včetně zábavní pyrotechniky. V noci se rozhořely problémy, do nichž se zapojily desítky maskovaných mladíků, a byla zapálena auta.



Devětadvacetiletý Luke začal v pondělí večer dávno před soumrakem živě přenášet záběry ze střetů na Stanway Road. Tisícům diváků, kteří sledovali průběh nepokojů, vysvětloval souvislosti střetů: "Pronásledovali dva mladé kluky na elektrokole, kteří bohužel zemřeli, a teď se snaží napadnout zbytek lidí, kteří se snažili projevit úctu těm mrtvým klukům. Takhle se s námi v Ely zachází."



Další scény, které byly živě přenášeny na YouTube, ukazovaly mladé lidi, kteří házeli pyrotechniku a další střely na řadu policistů s pořádkovými štíty, kteří blokovali jeden konec ulice. Hořel oheň a nad hlavou byl slyšet vznášející se vrtulník. Krátce před půlnocí bylo zapáleno auto a druhé vozidlo bylo převráceno a zapáleno.



Krátce před třetí hodinou ranní se výtržníci přesunuli po Highmead Road v Ely, následováni policií, která se je snažila rozehnat. V úterý v časných ranních hodinách byli před policejní stanicí v Ely viděni policisté, včetně těch na koních, kteří se obávali, že by se mohli stát terčem útoků.



Podle jednoho z vyšších policejních důstojníků na místě byla jedna osoba napadena kvůli tomu, že se výtržníci domnívali, že jde o tajného policistu.



Bridy Boolová, blízká přítelkyně rodiny jednoho ze zabitých chlapců, uvedla, že stále mají jen málo informací o tom, co se teenagerům stalo. "Nevědí, co se stalo," řekla. "Jsou v naprosté krizi."



Řekla, že Kyrees Sullivan a Harvey Evans byli nejlepší přátelé. "Milovali fotbal a motorky. Všechno dělali společně," řekla.



Boolová řekla, že dvojice jela společně na elektrické motorce Sur-Ron a neměla na sobě helmu. Tvrdila, že rodiny byly rozrušené z toho, že mrtvoly chlapců zůstaly několik hodin na silnici, zatímco probíhaly výtržnosti.



Rodney Berman, vedoucí liberálních demokratů v cardiffské radě, řekl: "Objevení tohoto kamerového záznamu vyvolává vážné pochybnosti o verzi událostí, kterou poskytla policie Jižního Walesu a policejní a kriminální komisař Alun Michael, a o zjevných rozporech v ní.



"Vzhledem k tomu, že existují obavy ohledně časové osy událostí vedoucích k nehodě, která se zdá být v rozporu s místními zprávami a videozáznamy, musí být tento incident okamžitě nestranně vyšetřen.



"Rád bych také apeloval na komunity v celém Cardiffu, aby zachovaly klid a umožnily příslušným aktérům vyšetřování. To poslední, co potřebujeme, je, aby se do násilí, jakého jsme byli svědky včera večer, zapletli nevinní lidé."





Jane Huttová, ministryně pro sociální spravedlnost ve Walesu, ve svém projevu v Seneddu uvedla: "Nyní musí být provedeno důkladné vyšetřování, abychom pochopili, jak tento tragický incident vedl k násilí, které následovalo, a zajistili, že bude obnoven klid a že se to již nikdy nebude opakovat."



