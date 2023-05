Šéf skupiny Wagner varoval před revolucí v Rusku a tvrdí, že v Bachmutu bylo zabito 20 000 bojovníků Kremlu

25. 5. 2023

Jevgenij Prigožin říká, že děti ruské elity si "natřásaly zadky" na slunci, zatímco synové chudých se vraceli v rakvích



Šéf žoldnéřských jednotek Wagner uvedl, že v bitvě o ukrajinské město Bachmut bylo zabito 20 000 jejich bojovníků, a varoval, že Rusko může čelit nové revoluci, pokud jeho vedení nezlepší vedení války.



Jevgenij Prigožin uvedl, že 20 % z 50 000 odsouzených, které Wagner naverboval, a podobný počet pravidelných vojáků, tedy 20 000 lidí, bylo během několika měsíců zabito v boji o Bachmut.



"Toto rozdělení může skončit jako v roce 1917 revolucí," řekl v rozhovoru zveřejněném na jeho kanálu v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. "Nejprve povstanou vojáci a potom - jejich blízcí. Už teď jsou jich desítky tisíc - příbuzných zabitých. A pravděpodobně jich budou statisíce - tomu se nevyhneme."



Prigožin je známý jako "Putinův kuchař", protože kdysi poskytoval ruskému vůdci cateringové služby, ale řekl, že "Putinův řezník" by byla vhodnější přezdívka. Tvrdil, že jeho muži nyní kontrolují celý Bachmut - což zpochybňuje kyjevská vláda, která trvá na tom, že její síly mají ve zničeném donbaském městě stále vliv -, ale varoval, že Wagner se začátkem příštího měsíce stáhne.



Prigožin hovořil poté, co dvě ruské povstalecké milice, Ruský dobrovolnický sbor a Legie Svoboda Ruska, podnikly dramatický vpád do Belgorodské oblasti podél severní hranice Ukrajiny a se zjevnou lehkostí překročily hranice Ruska, ačkoli šéf Wagneru se o tomto vpádu přímo nezmínil.



Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že přepadovou jednotku rozdrtilo a zabilo 70 lidí, ale velitelé domobrany uvedli, že utrpěli pouze dva mrtvé. Po stažení z Belgorodu řekl Denis Kapustin, velitel ruského dobrovolnického sboru, novinářům na ukrajinské straně hranice, že nájezd ukázal slabost ruské obrany.



"Vidíme, že vojenské velení i politické establishmenty Ruské federace nejsou na tuto situaci připraveny," řekl Kapustin. "Investovali miliardy do posílení své linie, ale když dojde na akci, všechno se rozpadá a nic nefunguje."



Kapustin uvedl, že povstalci se nakonec po dvou dnech stáhli, jakmile Rusko bylo schopno nasadit tanky, ale za hranicemi udeří znovu.



"Myslím, že nás na té straně ještě uvidíte," řekl Kapustin, který se představil volacím znakem White Rex a je znám svými krajně pravicovými názory. "Nemohu prozradit ty chystané věci, nemohu prozradit ani směr. Ta ... hranice je dost dlouhá. Přesto se opět najde místo, kde to bude horké."



Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov popřel, že by se Kyjev na vpádu podílel, ale řekl, že to ukazuje, že Moskva není připravena na vnitřní problémy, kterým bude muset čelit.



"My jako oficiální stát nemáme s těmito událostmi nic společného," řekl Danilov. "Jsou to ruští občané, kteří to dělají jako prostředek k vyjádření svého postoje k tomu, co se děje v Rusku."



Vojenští pozorovatelé však uvedli, že je velmi nepravděpodobné, že by ruské milice, mezi nimiž jsou i krajně pravicové elementy, mohly přesunout muže a stroje přes Ukrajinu a za hranice bez souhlasu ukrajinské vojenské rozvědky.



Danilov upřesnil poučení, které si Kyjev z vpádu ruských vojáků odnesl.



"To nám ukazuje, že nejsou připraveni na výzvy, které přijdou, a to nejen v Belgorodské oblasti, ale v jakémkoli územním celku Ruska," řekl a naznačil možnost dalších povstání ruských povstaleckých skupin.



"Kapacity a síly ruského velení nebudou stačit. Systém přestal fungovat," řekl Danilov. "FSB [Federální bezpečnostní služba] má kontrolovat hranice. Vyvstává otázka: kde je FSB?" dodal.





Dodal také, že navzdory bezprecedentnímu vpádu na ruské území "o tom Putin dosud neřekl ani slovo".





Objevily se zprávy, že povstalecké milice použily k průjezdu do Belgorodu americká vojenská vozidla, což Kreml označil za důkaz silného zapojení Západu. Danilov popřel, že by ukrajinská vláda dodala jakékoli vybavení.



Kapustin naznačil, že šlo o vybavení, které ukořistily ruské síly a které pak povstalci koupili na černém trhu.



"Vím přesně, odkud jsem zbraně získal. Bohužel ne od západních partnerů," řekl.





Ve Washingtonu John Kirby, mluvčí Rady národní bezpečnosti, uvedl, že USA prověřují zprávy o americké technice, a dodal, že USA daly Kyjevu jasně najevo, že nepodporují používání techniky vyrobené v USA k útokům uvnitř Ruska.



Ilja Ponomarev, ruský disident usazený na Ukrajině, který tvrdí, že vede politické křídlo legie Svoboda Ruska, uvedl, že vpád měl tři cíle: prohlásit jeden kout země za "svobodné Rusko", vyslat signál celému Rusku, že povstalecké hnutí je skutečné a účinné, a odklonit ruské jednotky z fronty, aby musely střežit hranici.



"Mezi Ukrajinou a Ruskem je 800 a něco kilometrů hranic, které jsou v současné době zcela nekryté ruskou armádou, a to proto, že Západ neustále říká, že Ukrajina by neměla útočit na Rusko," řekl Ponomarev.



Podle něj je Prigožin chytrý analytik toho, co se v Rusku skutečně děje, a ve své předpovědi o chystané revoluci byl "na místě". Na otázku ohledně dosavadní absence důkazů o lidovém odporu v Rusku uvedl, že v lednu 1917 Vladimir Lenin řekl, že pochybuje, že se jeho generace dožije pádu carského režimu, "a to bylo necelý měsíc před začátkem revoluce".







