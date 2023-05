Lídři G7 nejsou v otázce jaderných zbraní dostatečně důslední

25. 5. 2023

Když vyšlo loni v létě najevo že Japonsko bude v Hirošimě hostit summit G7, na němž se sejdou vedoucí představitelé Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států, hnutí za jaderné odzbrojení oživlo. Jeho představitelé doufali, že po letech ignorace tohoto tématu se přední političtí činitelé hluboce zamyslí nad poučením z Hirošimy a Nagasaki, začnou čelit stupňujícímu se nebezpečí jaderné války a konečně přijmou konkrétní závazky týkající se jaderného odzbrojení, píše prezidentka Nuclear Age Peace Foundation Ivana Nikolić Hughes.

Domnívám se, že částečným důvodem k optimismu byl fakt, že spoustě těchto aktivistů změnila návštěva Hirošimy život. Jako by celé město bylo svatyní hrůzy, zkázy, bolesti, hanby, utrpení, ale také odolnosti a krásy lidstva; lidé běžně odjížděli z Hirošimy se změněným pohledem na svět a nadšením pro zrušení jaderné energie. Říkali si, že názor změní i vedoucí političtí představitelé: že uznají, že takové kolektivní utrpení civilistů se už nikdy nesmí opakovat a že jediným způsobem, jak zajistit, aby se tak nestalo, je zbavit se jaderných zbraní jednou provždy.

Mýlili se.

O uplynulém víkendu se vedoucí představitelé skupiny G7 vydali do Hirošimy, položili věnce v hirošimském mírovém muzeu, kde se zdrželi pouhých 30 minut, a poté zveřejnili prohlášení, které mohlo vzniknout kdekoli na světě. Ve skutečnosti bylo pravděpodobně sepsáno dlouho předtím, než do Hirošimy vůbec dorazili. Nemuseli jet do Japonska, aby pronesli prázdná slova a nenabídli konkrétní řešení. Podle nich je svět bez jaderných zbraní pouhým snem a oni jsou odhodláni ho takovým udržet.

Mnoho lidí si myslí, že když hovoříme o jaderných zbraních, ti z nás, kteří se zasazují o jejich zrušení a eliminaci, se snaží zabránit další Hirošimě nebo Nagasaki. A přestože by opakování událostí z onoho tragického srpnového týdne roku 1945 bylo zničující, je pravděpodobné, že použití jaderné zbraně v dnešní době by mělo mnohem horší následky. V roce 1945 použily Spojené státy dvě jaderné zbraně, které měly k dispozici, a třetí otestovaly v Novém Mexiku. Dnes je na světě téměř 13 000 jaderných hlavic, z nichž většina je silnější než bomba použitá 6. srpna v Hirošimě. Podle simulací Princetonského programu pro vědu a globální bezpečnost se však očekává, že i použití jediné jaderné zbraně o velikosti té, která dopadla na Hirošimu - někdy označované jako taktická jaderná zbraň - povede k plnohodnotné jaderné válce. A atomová válka by následně způsobila jadernou zimu: stav dlouhodobého ochlazení klimatu by vedl k drastickému snížení zemědělské produkce a hladomoru po celém světě. V sázce prostě nemůže být víc.

A proč je vlastně prohlášení G7 o jaderném odzbrojení pouhým mlácením prázdné slámy? Odpověď je v podstatě všeobecná. Nejsou v něm nastíněny žádné konkrétní kroky k odzbrojení, žádné závazky k zastavení modernizace nebo redukce jaderných arzenálů, a dokonce ani zmínka o Smlouvě o zákazu jaderných zbraní (TPNW).

Vedoucí představitelé skupiny G7 nedokážou pochopit, že jsme si je nezvolili proto, aby atomové zbraně přivodily konec světa, jak ho známe.

Prohlášení skupiny G7 ve skutečnosti potvrzuje význam Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), o níž jeden z vědeckých a politických expertů nedávno řekl, že "je v kómatu". Smlouva o nešíření jaderných zbraní, která je v platnosti již více než 52 let, žalostně selhala ve svých závazcích zajistit úplné jaderné odzbrojení.

Nebyli jsme dost hlasití? Nebyli jsme dostatečně jasní? Nebo nás prostě nechtějí slyšet? Ve svých dopisech adresovaných všem vedoucím představitelům jsem uvedla: "Pokud dojde k jaderné válce a stovky milionů lidí zemřou při explozích a na následnou radiaci a miliardy zemřou hlady v důsledku jaderné zimy, nebudou vás soudit žádné učebnice dějepisu. Lidská civilizace, kterou jsme trpělivě budovali tisíce let, zanikne. Pokud přežijete počáteční fázi, budete litovat, že jste neudělali víc, když jste ještě mohli. Nedovolte, aby se to stalo. Máte moc změnit stávající stav věcí."

Žádné národní ani alianční cíle nemohou ospravedlnit riziko týkající se celého lidstva. Je načase, aby obyčejní lidé ze všech společenských vrstev a s nejrůznějšími politickými názory požadovali skutečné kroky v oblasti jaderného odzbrojení. Vedoucí představitelé skupiny G7 musí podepsat TPNW. Je třeba zachránit celý svět.

