Demonstrace proti nesmyslnému prodloužení těžby v dole Bílina

24. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Hnutí Fridays for Future happeningem upozornilo na nesmyslné prodloužení těžby uhlí na dole Bílina i po roce 2033, který je v programovém prohlášení vlády uveden jako konečný pro využívání uhlí v ČR.





V návaznosti na dubnovou stávku za klima proti prodloužení těžby uhlí do roku 2035 na dole Bílina započalo hnutí FFF sérii happeningů. „Uhelná štafeta” bude dále pokračovat v Brně nebo v Hradci Králové. Před Ministerstvem životního prostředí tak v pondělí 22. 5. stálo okolo 15 lidí s maskami ministrů P. Hladíka a J. Síkely a premiéra P. Fialy. Během performance se dohadovali, co se bude dít s uhlím z ČR, které se vytěží po roce 2033. Na happeningu promluvili zástupci klimatických hnutí z Fridays for Future, Univerzit za Klima a Greenpeace.

Podle ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu vládní programové prohlášení neporušíme, pokud vytěžené uhlí po roce 2033 spálíme mimo naše území.Studenti chtěli happeningem upozornit na to, že emise neznají hranice, tento krok je nesmyslný a nevede k řešení klimatické krize. Vláda se odvolává mimo jiné na zavádějící souhlasné stanovisko EIA – odborné posouzení, které k lomu Bílina v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí Richarda Brabce ve vládě Andreje Babiše. Vláda tvrdí, že těžba není v rozporu s jejími závazky z programového prohlášení, které slibuje odklon od spalování uhlí do roku 2033. V EIA není pevně ohraničený ani konec těžby v roce 2035, v případě pomalejší těžby by se na lomu mohlo těžit ještě mnoho let do budoucna. EIA podle studentů dopad lomu na životní prostředí v realitě neposuzuje,zabývá se pouze emisemi způsobenými těžbou uhlí, nikoli jeho spalováním. Takové posouzení neodráží realitu a překrucuje fakta ve prospěch fosilní společnosti.

Fridays for Future si též o této problematice dopisuje s předsedou vlády. “Podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu můžeme vytěžené uhlí prodávat do zahraničí, ale takto obcházet řešení klimatické krize nám přijde pozérské. Zároveň se takové východisko podle odborníků nevyplatí ani ekonomicky. Ačkoli ze závěru posouzení EIA vyplývá pravý opak, emise skleníkových plynů neznají hranic. Ve svém dopise se vyjadřujete, jako by Vaše vláda nemohla s rozhodnutím prodloužit těžbu na lomu Bílina do roku 2035 cokoli dělat. Opak je pravdou. Organizace Greenpeace podala proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu odvolání. Na Ministerstvu životního prostředí nyní je napravit chyby neadekvátního a neférového posouzení EIA a nepokračovat ve šlépějích předešlé vlády, “ uvedlo hnutí v dopise reagujícím na odpověď premiéra Fialy.

Studenti požadují úpravu či zamítnutí stanoviska EIA ministerstvem životního prostředí a závazné vládní stanovisko proti rozhodnutí báňských úřadů prodlužovat těžbu na lomu Bílina.

