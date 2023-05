G7 se musí smířit s tím, že nemůže řídit celý svět

25. 5. 2023

čas čtení 4 minuty

"Sbohem G7, ahoj G20." Tak zněl titulek článku v časopise The Economist o prvním summitu G20 ve Washingtonu v roce 2008, podle kterého šlo o zásadní změnu starého řádu. Naděje na kooperativní globální hospodářský řád, které dosáhly svého zenitu na londýnském summitu G20 v dubnu 2009, se rozplynuly. Sotva se však jedná o případ "Sbohem G20, ahoj G7". Dřívější svět nadvlády G7 je ještě vzdálenější než svět spolupráce G20. Ani globální spolupráce, ani nadvláda Západu se nezdají být reálné. Co by mohlo následovat? Bohužel, jednou odpovědí může být "rozdělení" a druhou "anarchie", míní Martin Wolf na webu Financial Times.