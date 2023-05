Bojí se a mlčí

19. 5. 2023 / Oldřich Maděra

Vážení, tak se můj článek objevil zase v první desítce. Mnoho lidí si ho přečetlo, ale podporovatelů je málo. Dostal jsem ale několik velmi zajímavých e-mailů, ze který je jasné, že těch pár kteří se nebojí, to vidí stejně jako já. S ohledem na to, že jich je jen pár, tak jsem opustil teorii založení nějakého spolku a pokusím se to NE provést já sám. Abyste pochopili, kdo já jsem, odkud pocházím a kde se ve mě berou kořeny toho vzdoru, tak Vám musím něco říci o lidech ze své rodiny, kteří mě asi v mém životě asi nejvíce ovlivnili.

Můj dědeček z maminčiny strany, pan Jan Malůš, byl jedním z legionářů v Rusku. Narukoval v roce 1914 do Rakousko-Uherké armády. Bojoval a byl zajat. Nastoupil jako dobrovolník do československých legií a byl odsunut na Sibiř do Ruska.

Bylo tam v té době až 70 000 Čechů a Slováků. Byl jsem na místě památníku v Jěkatěrinburku a chvíli jsem tam mluvil s místními, kteří o Češích mluvili jen v superlativech. Československé legie ovládaly pomocí Transibiřské magistrály několik let 2/3 Ruska.

Oni se zasloužili svými zbraněmi přímo o vznik Československa. Čest jeho památce.

Můj otec, MUDr. Oldřich Maděra, jako 18-letý kluk napsal na obě dvě betonové vstupní desky železobetonového mostu (z roku 1928) přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu:

dvě velká rudá písmena PP - Pracuj Pomalu. To byl tehdy smluvený signál odporu Čechů na okupovaném území. To byl signál mladé generace v boji proti německým okupantům. Udal ho někdo z místních Gestapu. Byl zatčen a odvlečen gestapem do Brna do Kaunicových kolejí. Naštěstí stačil zahodit pistoli i s náboji, kterou měl v ukrytu doma v hromadě dřeva, nedaleko odtud, do řeky Moravy. Je tam asi dosud.

V Brně Kounicových kolejích byli všichni studenti nejprvne zmláceni do krve a pak každý desátý pro výstrahu zastřelen. Zbylí byli odesláni do koncentráku do Mauthausenu v Rakousku s upozorněním "návrat nežádoucí". Byl nelidsky týrán po dobu dlouhých pěti let. Byli na něm prováděny lékařské pokusy esesáckými "doktory. Po válce za to sice dostal nějaké odškodnění, ale zemřel po všech těch útrapách příliš brzy.

Přežil pověstné schody v kamenolomu s dvacetikilovým kamenem na rameni. Přežil pistoli na hlavě od essesáka, který když na něj promluvil plynně německy, tak ho nechal žít. Přežil operaci flegmóny na ruce profesorem Podlahou přímo v lágru.

Přežil bombardování Lince americkými letadly, kdy mnoho vysílených vězňů bylo zabito zejména dopady střepin z německých flaků, které stříleli z území tábora po amerických letadlech. Stál několik hodin s těžkým plochým kamenem na hlavě přímo v ledové řece Traun (na jaře v roce 1944 nebo 5, což nevím přesně), když všude okolo dopadaly kusy munice z flaků a kosily jeho druhy. Přežil závěrečný pochod smrti z Mauthausenu pod samopaly gestapáků, které jim je nakonec sebrali vězni a na místě je postříleli.

Přežil a vrátil se. Vážil při výšce 182 cm pouhých 55 kg.Vystudoval medicínu a jezdil po světě. Našel 10 000 tuberkulóz v Tunisku (5 let) a pak 70 000 tuberkulz v Mozambiku (5 let). Byl to světoběžník. Mluvil německy, francouzsky, portugalsky, částečně rusky, znal latinu a domluvil se lámaně italsky. Myslím si, že nereprezentoval Československo špatně. Čest jeho památce.

