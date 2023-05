Zákon o rozšíření chodníků

16. 5. 2023 / Wenzel Lischka

Konečně máme vládu, kterou si údajně přála většina voličů, a která je odvážná. Nebojí se občanů a populismu, a zrychleně vydává zákony jako tasemnice zralé články plné zárodků nového potomstva. Nastala tedy vhodná chvíle, aby byl vydán zákon o rozšíření chodníků, který si poměry ve městech tak dlouho vynucují. Každý zákon je vlastně jakousi tasemnicí.

Chodníky dnes plní spoustu komunikačních, sociálních a hygienických funkcí, se kterými jejich původní vynálezci nepočítali, a proto jsou jejich rozměry v době vyspělé demokracie zcela nevhodné. Některé hlavní důvody rozšíření chodníků jsou uvedeny níže.

Občané dnes nechodí jako dříve vpravo, ale všelijak kličkují a chaoticky se potulují po chodnících. Nutit je chodit vpravo by bylo omezování jejich svobody a potlačování rozvoje jejich osobnosti. Pokud jde po chodníku vedle sebe několik štíhlých osob, jiným chodcům se nevyhýbají. Kolemjdoucí se musí tisknout ke zdem domů, nebo ustupují do ulice, kde riskují ve střetu s projíždějícími vozidly své zdraví i život.

Pokud po chodníku kráčí obézní osoba, jakých dnes díky vyspělé demokracii stále více přibývá, tak jiný kolemjdoucí občan nemá šanci se na chodník již vejít.

Na chodnících jsou i husté lesy dopravních značek a semaforů, které pochopitelně nemohou z důvodu příčin dopravních nehod stát v ulici. Čím více značek a semaforů, tím více se zlepšuje průjezdnost ulic. A také zisky firem, které je instalují.

Na chodnících jsou popelnice a odpadní kontejnery, s jejichž umístěním dovnitř domů stavitelé budov nepočítali. Odpadní zařízení bývají zamknutá, neboť jinak se rychle zaplňují odpadky od neplatičů místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství. Jejich odpadky se kupí u popelnic a kontejnerů, a tím omezují nebo úplně blokují průchodnost chodníků, Navíc jsou rejdištěm potkanů, bezdomovců, důchodců a jiných bezprizorních živlů.

Pokud jsou chodníky liduprázdné, situace se nijak nelepší. Ve městech chybí veřejné záchody. Místo nich chodníky slouží jako místa k močení a kálení občanů, a také jejich psů domácích. Proto tam najdete výkaly, případně i zvratky, kterým se musíte vyhýbat, pokud na nich neuklouznete a nezlomíte si nohu.

Chodníky dnes nemají veřejné odpadkové koše. Proto zde občané odhazují libovolně odpadky a nedopalky. Plivají tam také žvýkačky, plivance a hleny. Zahazují tam lahve PET i skleněné, plechovky od nápojů, injekční stříkačky, pytle domovního odpadu, tašky od dováženého jídla, papírové a plastové obaly od potravin a mnoho jiných zajímavých věcí.

Chodníky lze rozšířit jediným způsobem, a to na úkor šířky ulic. Přirozeně a výhodně by se tím omezil automobilový provoz, a bylo by zde méně spalinového smogu. Řešení pomocí vícepodlažních chodníků je sice hypoteticky odvážné, ale u nás finančně a technicky nemožné.

Poznámka: Tělo dospělé tasemnice (Taenia saginata) dosahuje délky 3–10 metrů. Je tvořené asi 1.000 až 2.000 články. Zralý článek může obsahovat 6.000.000–8.000.000 vajíček. Ještě na tom nejsme s našimi zákony tak špatně, neboť žádný z nich není tak dlouhý a neobsahuje tolik článků ani paragrafů. Ale snažíme se, snažíme se…neboť čím více máme zákonů, tím více máme svobody.

