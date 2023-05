Ruská agrese na Ukrajině: Výjimečně intenzivní nálety na Kyjev v noci; šéfové EU se setkávají na Islandu

16. 5. 2023

- Ukrajina vyhodnocuje škody poté, co ruské síly v noci na dnešek provedly masivní úder "mimořádné intenzity" na Kyjev, který byl jedním z největších útoků na hlavní město od loňské invaze.

Šest ruských raket Kinžal sestřelila v pondělí v noci ukrajinská letecká obrana. Zase jednou sv ět viděl, že ruské zbraně jsou archaické a nedokáží prorazit moderními systémy letecké obrany. Dobrá reklama pro ruské zbraně, pro ty, kdo je pořád ještě chtějí nakupovat...



Ve 2.30 místního času probudily obyvatele pohotovostní sirény a krátce poté se ozvaly hlasité rány, jak ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti přilétajícím raketám. Oblohu rozzářila střelba ze střepin a spustily se alarmy v autech. Ozvaly se výbuchy. Další varování před náletem zaznělo ve 4 hodiny ráno.



Ukrajinský vrchní velitel Valerij Zalužnyj uvedl, že kyjevští obránci sestřelili 18 z 18 ruských raket a dronů. Město se ocitlo pod intenzivním a rozsáhlým útokem "ze severu, jihu a východu", který zahrnoval střely vypálené ze vzduchu, moře i ze země, uvedl.



Baterie protivzdušné obrany úspěšně zachytily šest hypersonických raket Kinžal, nejsilnější zbraň dlouhého doletu v arzenálu Kremlu. Dále sestřelily devět střel s plochou dráhou letu, tři balistické střely, šest bezpilotních letounů kamikadze a tři bezpilotní letouny, uvedlo vrchní velení ukrajinské armády.



Po bezesné noci, kdy mnoho místních obyvatel hledalo útočiště v protiatomových krytech, podal starosta Kyjeva Vitalij Kličko aktuální informace o škodách. Uvedl, že ve čtvrti Solomyan, kterou zasáhly padající trosky raket, jsou tři oběti. Záchranáři hasili požáry poté, co začala hořet vozidla.



Pondělní ruské údery byly zřejmě komplexním pokusem o zničení nových ukrajinských systémů protivzdušné obrany Patriot americké výroby. Podle amerických představitelů, kteří hovořili pro CNN, se Moskva snažila vyřadit Patrioty, které do země dorazily před několika týdny.



Pondělní ruské údery byly zřejmě komplexním pokusem o zničení nových ukrajinských systémů protivzdušné obrany Patriot americké výroby. Podle amerických představitelů, kteří hovořili pro CNN, se Moskva snažila vyřadit Patrioty, které do země dorazily před několika týdny.

Vláda Volodymyra Zelenského obdržela nejméně dva systémy Patriot, a to z Washingtonu a Berlína. Významně posílily protivzdušnou obranu Ukrajiny před očekávanou protiofenzívou a umožnily Kyjevu zachytit modernější ruské rakety, jako je Kinžal.



- Ukrajina sděluje, že získala zpět 20 km území kolem Bachmutu



Ukrajinské síly v uplynulých dnech dobyly zpět od ruských sil asi 20 km2 území v okolí města Bachmut, uvedla v úterý náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar.



V aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedla, že ruské síly "poněkud" postoupily v samotném městě Bachmut a že pokračují těžké boje.



Řekla: "Nepřítel poněkud postupuje v samotném Bachmutu a dělostřelectvem zcela ničí město. Kromě toho nepřítel zvedá jednotky profesionálních výsadkářů.



"Těžké boje pokračují s různými výsledky. To, že obrana Bachmutu trvá tolik měsíců a v některých oblastech dochází k postupu, je síla našich bojovníků a vysoká profesionalita velení obrany.



"Připomínám, že nepřítel má převahu v počtu lidí a zbraní. Zároveň díky akcím naší armády nebyl od loňského léta schopen realizovat své plány na bachmutském směru."



- Podle charitativní organizace zřízené na podporu rodin a osob spojených s továrnou Azovstal, která byla zajata a stala se válečnými zajatci, je v rukou Rusů stále asi 2 000 lidí, kteří pomáhali bránit továrnu.



Natalka Zarycká, která má na starosti radu manželek a matek uvedla k ročnímu výročí stažení z továrny, že 500 se jich vrátilo domů, ale mnozí jsou stále válečnými zajatci.



Řekla: "Přes veškerou snahu se za posledních 12 měsíců podařilo vrátit pouze 20 % obránců, kteří stáli na život a na smrt, dokud nedostali rozkaz od velení složit zbraně a zachránit si život. Během války dostali takový rozkaz pouze obránci Azovstalu. Podle informací z otevřených zdrojů splněním rozkazu opustilo území závodu asi 2 500 obránců.



V průběhu roku se vrátilo asi 500 obránců. To znamená, že asi 2 000 chlapců a dívek je stále v pekle zajetí a spolu s nimi se v pekle nejistoty po celý rok nacházeli i jejich příbuzní a přátelé."



Podle zpravodajského webu Ukrinform uvedla, že vojáci byli v zajetí mučeni a hladověli. Ti, kteří se v září vrátili v rámci výměny zajatců, se vrátili zhubnuvší o 40 kg.



- Mezinárodní záchranný výbor vyzval Rusko a Ukrajinu, aby rozšířily dohodu o dodávkách obilí do Černého moře s širším přístupem do více ukrajinských přístavů.



Charitativní organizace pro humanitární pomoc uvedla, že by to snížilo tlak na ceny potravin, přičemž situace se týká zejména východní Afriky.



- Agentura France-Presse (AFP) přináší informace o zatčení předsedy Nejvyššího soudu Vsevoloda Kniazieva na Ukrajině v rámci největšího vyšetřování úplatkářství v historii země.



Policie zadržela předsedu ukrajinského nejvyššího soudu v rámci vyšetřování úplatkářství ve výši 2,7 milionu dolarů. Kyjev provádí opatření proti korupci, která jsou nezbytná pro užší integraci s EU.



"Byl zadržen předseda Nejvyššího soudu," řekl novinářům v Kyjevě Oleksandr Omelčenko, prokurátor ukrajinské protikorupční prokuratury.



Omelčenko uvedl, že v rámci vyšetřování byly zadrženy dvě osoby, včetně Kniazieva, ale odmítl identifikovat druhou osobu.



"Jedná se o dosud největší případ", který se týká soudnictví, uvedl šéf ukrajinského Národního protikorupčního úřadu (NABU) Semen Kryvonos.



Kryvonos přirovnal skupinu soudců v rámci nejvyššího soudu, kteří byli do vyšetřování zapleteni, ke "zločinecké skupině".



Podle protikorupčních úředníků nabídl úplatek ukrajinský miliardář Kostiantyn Ževago.









- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v úterý uvedl, že se ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij dohodli na setkání se skupinou afrických lídrů, aby projednali možný mírový plán pro tento konflikt.



Podle agentury Reuters nebyly podrobnosti plánu veřejně prozrazeny, ačkoli Ukrajina pro případnou mírovou dohodu uvádí, že se z jejího území musí stáhnout všichni ruští vojáci.



- Andrij Jermak, součást kanceláře Volodymyra Zelenského, veřejně kritizoval normalizaci některých vztahů mezi Ruskem a Gruzií.



"Gruzie povolila další letecké společnosti provozovat přímé lety do Ruska. Gruzínský lid neustále projevuje solidaritu s Ukrajinou. Máme společného nepřítele, který od 90. let zabíjel Gruzínce, pak v roce 2008 a od roku 2014 zabíjí Ukrajince. Pro naše národy je tento nepřítel existenční.



Někteří se však zřejmě snaží ignorovat raketové útoky na Kyjev, zničenou Marinku, zabité lidi v Buče, Irpenu, Iziumu, únosy dětí... Někteří zřejmě zapomněli na tragédii v Gori.



Možná se některým zdá, že se jich to netýká. A interakce s teroristy a vrahy je normální. Špatný postoj, dějiny dají vše do pořádku, lidé to určitě udělají také.



- Francie vydala k nočnímu útoku na Kyjev diplomatické komuniké, v němž označila útoky na civilisty za "válečné zločiny", které "nemohou zůstat nepotrestány".



Píše se v něm:



"Francie co nejdůrazněji odsuzuje údery raketami vysoké intenzity a bezpilotními letouny, které v noci na dnešek opět zasáhly ukrajinské hlavní město.



Tyto údery byly opět záměrně zaměřeny na civilní cíle, což je hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva, a dokazují odhodlání Ruska pokračovat v eskalaci agresivní války proti Ukrajině.



Jak opakovaně zdůraznila ministryně pro Evropu a zahraniční věci Catherine Colonna, tyto nepřijatelné činy představují válečné zločiny a nemohou zůstat nepotrestány. Francie bude i nadále poskytovat podporu ukrajinským soudům a mezinárodnímu trestnímu soudu v zájmu boje proti beztrestnosti těchto zločinů.



Jak včera večer znovu připomněl prezident republiky, Francie bude i nadále pomáhat Ukrajině bránit se této nezákonné agresi, a to jak vojensky, tak humanitárně."



- V Charkově a Doněcku bylo podle gubernátorů těchto regionů za posledních 24 hodin zabito šest lidí.



V úterý tyto údaje potvrdili Oleh Syniehubov a Pavlo Kyrylenko.



Při ostřelování v charkovské obci Dvorichna byli zabiti muž a žena, další muž byl kvůli zraněním převezen do nemocnice.



Mezitím v Doněcku byli při ruských útocích v Avdijivce zabiti čtyři lidé.



Další tři byli zraněni v Chasiv Jaru, městě ležícím asi 15 km západně od Bachmutu.



- Diplomatické světové turné ukrajinské první dámy Oleny Zelenské pokračovalo, když se v úterý v Soulu setkala s jihokorejským prezidentem Yoon Suk Yeolem.



Podle jihokorejské tiskové agentury Yonhap Zelenská uvedla, že usiluje o "radikálnější" podporu Ukrajiny v jejím boji proti Rusku.



Jižní Korea, devátý největší vývozce zbraní na světě, poslala Ukrajině humanitární pomoc a prodala také tanky a houfnice Polsku.



Dlouhodobě však uplatňuje politiku neposkytování zbraní do oblastí aktivních konfliktů.



V rozhovoru pro agenturu Yonhap Zelenská také příznivě odpověděla na otázku, zda Ukrajina plánuje pozvat Yoona do Kyjeva. Řekla, že Ukrajina "vždy čeká na své přátele".



- Zvláštní vyslanec Číny pro Ukrajinu Li Chuej navštíví v pátek Varšavu po své dvoudenní cestě do Kyjeva, uvedlo v úterý polské ministerstvo zahraničních věcí.



Peking oznámil Liovu návštěvu již minulý týden s tím, že kromě Ukrajiny a Polska navštíví také Rusko, Francii a Německo.



Čína uvedla, že cílem cesty je "komunikovat se všemi stranami o politickém řešení ukrajinské krize".



Čína, která má úzké vztahy s Ruskem, se snažila postavit do role prostředníka ve válce na Ukrajině.







- Podle velitele pozemních sil ukrajinské armády pokračují v okolí Bachmutu ukrajinské protiofenzívy.





- Manželka německého exkancléře Gerharda Schrödera byla propuštěna z funkce obchodní zástupkyně německé státní obchodní agentury kvůli své účasti na recepci ke Dni vítězství na ruském velvyslanectví v Berlíně. Pracovní poměr mezi Soyeon Schröder-Kim a NRW.Global Business byl ukončen "bez výpovědi a s okamžitou platností", uvedl v úterý mluvčí ministerstva hospodářství západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Uniklé fotografie odhalily, že Schröder a jeho choť byli 9. května na recepci na ruském velvyslanectví v Berlíně, což vyvolalo další kritiku na adresu bývalého sociálnědemokratického šéfa vlády, který navzdory útoku Kremlu na Ukrajinu odmítl popřít své přátelství s Vladimirem Putinem a obchodní vazby na Rusko.

- Alexandr Bogomaz, gubernátor ruské Brjanské oblasti, na Telegramu prohlásil, že přes noc protivzdušná obrana sestřelila ukrajinský dron nad Klincemi. Sdělil, že "nedošlo k žádným obětem. Byl poškozen balkon obytného domu." Tvrzení nebylo nezávisle ověřeno





Evropští lídři se v úterý vydávají na Island na dvoudenní summit, jehož cílem je vyjádřit podporu Ukrajině.



Na teprve čtvrtém summitu Rady Evropy (RE) od jejího založení po druhé světové válce se sejde 46 členů tohoto předního orgánu pro lidská práva, který je zcela oddělen od Evropské unie, aby projednali nové hrozby v souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině.



Demokratické hodnoty Rady Evropy prosazuje Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, kde mohou občané v případě porušování lidských práv žalovat vlády u soudu.



Členství Ruska bylo pozastaveno den poté, co v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Moskva poté opustila dozorčí orgán několik hodin před hlasováním o jejím vyloučení.



"Summit bude také o tom, že řekneme, co se stane, když nebudete respektovat pravidla," řekl Schwabe. "Hrozba vyloučení je již ostrým mečem. Ani Rusko nechtělo opustit Radu Evropy, Turecko také nechce odejít."





- Britský premiér Rishi Sunak během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvedl, že Británie poskytne Ukrajině v příštích měsících stovky raket protivzdušné obrany a další bezpilotní letecké systémy, včetně nových útočných dronů dlouhého doletu s dosahem více než 200 km.



Ukrajinský vůdce se rovněž vyjádřil "velmi pozitivně" k vytvoření "koalice stíhaček" ve válce proti Rusku, přičemž rozhodnutí o poskytnutí západních stíhaček se očekává v brzké době. Sunak uvedl, že Velká Británie se chystá otevřít leteckou školu pro výcvik ukrajinských pilotů a Francie nyní rovněž nabídla výcvik ukrajinských stíhacích pilotů, uvedl v Paříži prezident Emmanuel Macron, ačkoli vyloučil, že by do Kyjeva vyslal válečná letadla.



- Spojené státy zaznamenávají další náznaky, že Rusko a Írán rozšiřují bezprecedentní obranné partnerství, které pomůže Moskvě prodloužit válku na Ukrajině a zároveň bude představovat hrozbu pro sousedy Íránu. Írán údajně poskytl Rusku jednosměrné útočné drony, včetně více než 400 od srpna, uvedl na tiskovém brífinku poradce USA pro národní bezpečnost John Kirby.



- Ukrajina přivítala své první podstatné pokroky na bojišti za posledních šest měsíců. Od minulého týdne začala ukrajinská armáda zatlačovat ruské síly zpět do bojujícího města Bachmut a jeho okolí, což jsou její první významné ofenzivní operace od listopadu, kdy její jednotky znovu dobyly jižní město Cherson.



- Evropská kancelář Světové zdravotnické organizace se rozhodla uzavřít specializovanou kancelář WHO v Moskvě a přesunout její funkce do Dánska. Výzvy členů k uzavření kanceláře zazněly v loňském roce v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.



- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko nechtěně potvrdil, že minulý týden byla nad Ruskem poblíž hranic Ukrajiny a Běloruska sestřelena čtyři vojenská letadla, a uvedl, že hlavní město Minsk reagovalo uvedením svých ozbrojených sil do stavu zvýšené pohotovosti. Objevily se také fotografie Lukašenka, jak dnes navštívil zařízení vzdušných sil. Prezident nebyl viděn od 9. května, což vyvolalo spekulace o jeho zdravotním stavu.



- Údaje zveřejněné na internetovém rozpočtovém portálu federálního ministerstva financí ukazují, že Rusko jen v lednu a únoru vydalo na obranu 2 biliony rublů (21 miliard dolarů). To je 282% nárůst oproti stejnému období před rokem, což ilustruje spirálovitě rostoucí náklady Moskvy na konflikt na Ukrajině.



- Nejvyšší ruský armádní generál generál Oleg Saljukov a jeho jihoafrický protějšek generálporučík Lawrence Mbatha jednali na setkání v Moskvě o "vojenské spolupráci", uvedlo ruské ministerstvo obrany. Oznámení přišlo několik hodin poté, co jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa odmítl obvinění USA, že jeho země stojí na straně Ruska na Ukrajině a poslala mu na pomoc zbraně.





- Sedm lidí včetně Ruskem dosazeného vysokého úředníka a teenagera bylo zraněno při pondělním výbuchu v holičství v centru Ruskem kontrolovaného Luhansku na východě Ukrajiny, uvedli úředníci.



- Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths uvedl, že bude pokračovat snaha o prodloužení dohody umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí do Černého moře, od které Moskva pohrozila 18. května odstoupit kvůli překážkám ve vývozu obilí a hnojiv, informovala agentura Reuters.





- Zelenskij vydal novou výzvu k NATO, aby na svém červencovém summitu přijalo "pozitivní politické rozhodnutí" o členství Kyjeva. Zelenskij se vyjádřil ve videoposelství na kodaňském summitu o demokracii. Uvedl, že vstup Finska do NATO ukazuje sílu bezpečnostních záruk, a poděkoval Dánsku a dalším spojencům za jejich odhodlání pomoci Ukrajině v boji proti Rusku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Pětapadesátiletá Schröder-Kimová byla jedenáct let zaměstnána jako zástupkyně Jižní Koreje v agentuře na podporu zahraničního obchodu Severního Porýní-Vestfálska, což ještě v úterý uváděla na svém profilu na síti LinkedIn jako své hlavní zaměstnání.- O nočních útocích v Kyjevě hovořila s diváky Sky News redaktorka pro bezpečnost a obranu Deborah Haynesová."Víme, že tři lidé byli zatím zraněni padajícími troskami. Protože i když vystřelíte tyto rakety z oblohy, samozřejmě padají velké kusy kovu, které mohou skutečně poškodit budovy a samozřejmě zabít a zranit lidi.Hovořila také o strategickém rozdílu, který by nové zbraně z Velké Británie mohly přinést ukrajinskému válečnému úsilí, a vysvětlila:[Spojené království poslalo na Ukrajinu řízené střely Storm Shadow. Jedná se o rakety, které jsou schopny zasáhnout ruské pozice hluboko na ukrajinském území. Víme totiž, že Ukrajinci používají k zasažení ruských pozic své raketové systémy s vícenásobným odpalováním, které mají menší dolet.Takže Rusové stěhují své dodavatele a lidi z cesty. Ale tyto rakety, které nyní poskytla Velká Británie, budou znamenat, že všude na Ukrajině budou mít Ukrajinci na dosah. Takže žádný ruský tank není v bezpečí.V pondělním večerním televizním rozhovoru francouzský prezident, který v neděli večer poobědval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Elysejském paláci, uvedl, že výcvikové programy by mohly začít hned, ale zřejmě vyloučil, že by do Kyjeva vyslal bojové letouny."Otevřeli jsme dveře k výcviku pilotů, a to s několika dalšími evropskými zeměmi, které jsou také připraveny (tak učinit). Myslím, že probíhají diskuse s Američany," řekl Macron televizi TF1."O letadlech jsem nemluvil. Mluvil jsem o raketách, mluvil jsem o výcviku," dodal.Francie také pomůže s výcvikem ukrajinských vojáků z "praporů, které budou mít na starosti protiofenzivu... a opravu vozidel a děl", řekl Macron. "Francie zachovává stejný postoj: pomáhat Ukrajině k odporu.".Po setkání vydali oba prezidenti společné prohlášení: "V nadcházejících týdnech Francie vycvičí a vybaví několik praporů desítkami obrněných vozidel a lehkých tanků včetně AMX-10RC."Na Telegramu uvedl:Úlomek rakety poškodil zeleň, ale všechny polámané větve již byly odstraněny. Se zvířaty se nyní provádějí antistresová opatření. A dnes se zoo jako obvykle v 10 hodin dopoledne otevře pro návštěvníky. Přijďte se tedy uklidnit a podpořit obyvatele kyjevské zoo!, uvedl zdroj obeznámený s jednáním v poznámkách zveřejněných v úterý brzy ráno pro ruskou státní tiskovou agenturu RIA.Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths v pondělí uvedl, že v příštích dnech bude pokračovat úsilí o prodloužení dohody umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí do Černého moře, tedy paktu, od kterého Rusko pohrozilo, že 18. května odstoupí kvůli překážkám ve vývozu obilí a hnojiv.EU by měla zakročit proti Indii, která přeprodává ruskou ropu do Evropy jako rafinovaná paliva včetně nafty, uvedl v rozhovoru pro Financial Times vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Josep Borrell.Podle agentury Reuters se Indie v uplynulém roce stala nejvýznamnějším odběratelem ruské ropy, což západní země kvůli sankcím odmítly.Přístup k levné ruské ropě zvýšil produkci a zisky indických rafinerií, což jim umožnilo konkurenceschopně vyvážet rafinované produkty do Evropy a zaujmout větší podíl na trhu."Pokud se do Evropy dostává nafta nebo benzin ... pocházející z Indie a vyráběné z ruské ropy, je to zcela jistě obcházení sankcí a členské státy musí přijmout opatření," uvedl šéf diplomatů bloku.