Daň z robotů a nepodmíněný základní příjem

17. 5. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Když se tak povídá o nahrazování lidské práce umělou inteligencí (AI), tedy v podstatě velmi inteligentními roboty, možná si představujeme něco jako změnu z transmisí na lokální elektrické pohony, pak NC stroje... nebo třeba cestu od řady ponků k pásové výrobě. Všechny obdobné fenomény samozřejmě zvýšily produktivitu práce a někomu práci nepochybně i vzaly, ale(!) kapacita tehdejší společnosti byla zpravidla taková, že lidé přešli postupně do jiné továrny, do terciální sféry, vrátili se ke svému řemeslu atp.





Když ale přemýšlíme o ultra-inteligentní práci robotů, zdá se, že jsme na prahu zcela jiné změny. Většina lidské práce bude tou robotickou nahraditelná a proto, že bude zpravidla levnější a produktivnější také časem nahrazena. V určité chvíli už nebude možné najít práci náhradou za zaniklé pracovní místo. To, že i AI bude muset někdo primárně obsluhovat, je marginální. Časem zřejmě velká většina společnosti tak nebude moci vykonávat práci za mzdu. Je jasné, že se to nestane úplně ve všem, ale i to je v kontextu spíš okrajové.

Jde tu tedy o úplně nové (nikoli upravené) společenské paradigma, na které se musíme včas přepnout – tedy pokud jako společnost chceme ekonomicky a zejména sociálně přežít. Řečí naší vlády bych řekl, že je za 5 minut 12. Nebude tu už práce za mzdu či odměnu jako axiom fungování společnosti, ta bude spíš jen možným přilepšením pro nejschopnější. Z toho je jasné, že pro širokou veřejnost je nezbytné najít model financování jejich života z prostředků vytvořených „roboty“. Protože naturální plnění (např. robot vám zdarma uvaří, vypere…) by asi bylo dost složité organizovat, bude nezbytné nejspíše pomocí „daně z robotů“ penězi vydělanými robotickou prací plnit nějaký státní sociální fond a z něj poskytovat prostředky občanům namísto mzdy za už nedostupnou práci, tj. pro obživu většiny. To už je samozřejmě docela složitý konstrukt pro odborníky, ale podstata je jasná a dějinně nekompromisní. Rozvoj, stejně jako v minulosti, nikdo neubrzdí.

Metodou rozdělování takto vzniklých peněz, která je dnes již dobře představitelná a i pilotně do jisté míry vyzkoušená, je nepodmíněný základní příjem. Díky své jednoduchosti může být také snadno spravován automatem – jen s dohledem lidí. Pokusy bylo ukázáno, že nepodmíněný základní příjem přináší vyrovnanější, klidnější život díky základní existenční jistotě (dostatku na skromné, ale solidní přežití); nevyvolává apatii v hledání práce - naopak přináší rozhodovací klid a možnost hledat déle a najít si to, co mne alespoň trochu baví a to pak budu dělat dobře (časem ale spíš půjde o to najít si na přilepšenou alespoň někdy něco). NZP také logicky vyprazdňuje ordinace psychiatrů - tím šetří státní kasu.

Odhady říkají, že do roku 2030 zanikne cca 1/3 pracovních míst. Dál je to trochu věštění, ale trend je jasný! Proto je nutné ze strany státu (vlády) začít na tématu pracovat a uvědomit si, že nejen, že AI vezme lidem práci, ale také nebude do systému odvádět různá dneska automatická plnění, například solidární zdravotní a sociální pojištění. To je už druhý zásadní důvod k velmi rychlému uzákonění nějaké formy DANĚ Z PRÁCE ROBOTŮ!





