16. 5. 2023

čas čtení < 1 minuta

"Takže co řeknete lidem, kteří si nemohou dovolit základní jídlo?"



"Ať jedí něco jiného."

💥Wow.@Jo_Coburn: So what do you say to people who can't afford basic food?



Widdecombe: Eat something else.@RMCunliffe: There are mothers who can't afford baby formula.



Widdecombe: This is nothing new.



Speechless. ~AA pic.twitter.com/Kwhv5yglLl