Konec kompromisů. Je nutné tvrdě bojovat proti spojení neoliberálů a fašistů 21. století

12. 5. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 3 minuty





"Myslím si, že Mussolini byl dobrý politik. Všechno co dělal, bylo pro Itálii. A to se o politicích, které jsme měli v posledních padesáti letech, říct nedá…."

(Giorgia Meloniová)

To, co se stalo 10.5.2023 a 11. 5. 2023 - vstoupí do českých/sociálních dějin jako dva nejsmutnější dny novodobé historie České republiky. Myslím, že každému citlivému občanovi této země, kterému zbylo trochu empatie a lidskosti - tyto dny otevřely oči.



Jiřinu Švorcovou v jejím současném stavu bych asi objímal s podobnými pocity, jako italskou šéfku vlády. Co se dá dělat, Petr Fiala to má jinak. https://t.co/Itoj0EMvOZ — Karel Dolejší (@KarelDolejsi) May 10, 2023