Rusko: Od občanství ke kastovnímu systému?

10. 5. 2023

Navzdory ústavnímu ustanovení, které říká, že všichni občané Ruské federace jsou si před zákonem rovni, Putinův režim nyní zachází s naturalizovanými velmi odlišně než s těmi, kteří se narodili jako rodilí občané. Jde o rozdíl, který by mohl zaniknout a poškodit i samotné občany, varuje novinář píšící pod pseudonymem Azamat Ismajlov. Navzdory ústavnímu ustanovení, které říká, že všichni občané Ruské federace jsou si před zákonem rovni, Putinův režim nyní zachází s naturalizovanými velmi odlišně než s těmi, kteří se narodili jako rodilí občané. Jde o rozdíl, který by mohl zaniknout a poškodit i samotné občany,

Moskva ve svém spěchu naturalizovat imigranty, aby je povolala do armády jako potravu pro děla, zavedla soubor pravidel pro takové lidi - takže pokud nebudou dělat, co chce režim, mohou být zbaveni občanství a pravděpodobně i vyhoštěni.

Tato možnost je ponechává v pozici občanů druhé kategorie, protože naturalizovaní si nikdy nemohou být jisti, zda jejich občanství je trvalé. Nyní jim vždy hrozí, že o ně přijdou, pokud udělají něco, co se úřadům nelíbí. Kreml tak vytváří dvě kasty lidí: Naturalizované občany s menšími právy a domorodce, kteří se narodili s právy většími.

Avšak skutečným nebezpečím je, že Putinův režim použije tento přístup k naturalizovaným občanům jako model pro to, co by chtěl dělat i s rodilými občany.

V tuto chvíli to vypadá jako vzdálená vyhlídka. Moskevský politolog Ilja Budrajckis ale říká, že jde o skutečné nebezpečí. Je to proto, že přístup Moskvy k naturalizovaným občanům s sebou nese chápání občanství nikoli jako přirozeného práva, ale spíše jako daru od státu. A to je myšlenka s dalekosáhlými negativními důsledky.

Podle některých analytiků je Rusko již na pokraji rozsáhlé transformace své legislativy v duchu čínského systému sociálního ratingu, kde je sociální postavení občana přísně poměřováno loajalitou vůči státu - a jakékoli narušení loajality má za následek citelné omezení rozsahu práv.

Ruské kroky v tomto směru jsou signalizovány zákonem o elektronických povolávacích rozkazech, který umožňuje automaticky zbavit odpírače práva cestovat do zahraničí, řídit auto, kupovat nebo prodávat nemovitosti, a brzy také získávat půjčky. Logickým závěrem toho je rozdělení ruských občanů do kast, na základě loajality k režimu.

