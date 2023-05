Ruská agrese na Ukrajině Francie vyzývá EU, aby označila Wagnera za teroristickou skupinu; Rusko tvrdí, že v Kursku byl sestřelen dron "nepřítele"

10. 5. 2023

- Francouzský parlament vyzval EU, aby oficiálně označila ruskou žoldnéřskou skupinu Wagner za teroristickou; ruská protivzdušná obrana tvrdí, že sestřelila dron v Kurské oblasti na hranicích s Ukrajinou



- Francie vyzvala EU, aby označila skupinu Wagner za teroristickou organizaci



Francouzský parlament vyzval EU, aby oficiálně označila ruskou žoldnéřskou skupinu Wagner za teroristickou, totéž se údajně chystá učinit i Velká Británie.



Francouzský parlament jednomyslně přijal nezávaznou rezoluci, jejímž cílem je povzbudit 27 členů EU, aby zařadili společnost Wagner na oficiální seznam teroristických organizací.



"Všude, kde působí, šíří členové Wagnera nestabilitu a násilí," řekl v úterý v parlamentu poslanec Benjamin Haddad. "Zabíjejí a mučí. Masakrují a rabují. Téměř beztrestně zastrašují a manipulují."



Podle něj nejde o pouhé žoldáky hnané "chutí po penězích", ale "sledují širokou strategii, od Mali po Ukrajinu, a podporují agresivní politiku režimu prezidenta [Vladimíra] Putina vůči našim demokraciím".

- Suspilne, ukrajinská státní televizní stanice, nabízí tento souhrn nejnovějších událostí za celou noc.



V Bachmutu postoupili bojovníci 3. brigády ozbrojených sil Ukrajiny během dvoudenního útoku na ruské pozice o 2,6 km a porazili dvě roty 72. brigády Ruské federace, uvedl velitel pluku "Azov".



Síly protivzdušné obrany zničily v noci na 10. května tři ruské bezpilotní letouny nad Dněpropetrovskou oblastí. Rovněž v noci ruská armáda silně ostřelovala Cherson. Během dne bylo v Chersonské oblasti vypáleno více než 350 projektilů: jedna osoba byla zraněna.



V Záporožské oblasti ruská armáda včera ostřelovala 19 osad: jeden obyvatel obce Mykilske byl vážně zraněn.



- Stoltenberg: "musíme zdvojnásobit naše úsilí", abychom zajistili bezpečnost občanů NATO tváří v tvář rostoucím hrozbám



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vystoupil v Bruselu na zasedání vojenského výboru NATO. Uvedl, že aliance musí "zdvojnásobit své úsilí", aby zajistila bezpečnost jedné miliardy lidí v zemích NATO, a jako důvod uvedl řadu rostoucích hrozeb.





V rozhovoru s vojenskými představiteli NATO uvedl:





" Transformace naší aliance v posledním desetiletí nebyla ničím jiným než pozoruhodným. Od roku 2014, kdy Rusko nezákonně anektovalo Krym a vstoupilo na východní Ukrajinu, jsme zvýšili připravenost našich sil.

Admirál Rob Bauer, předseda vojenského výboru NATO, ve svém úvodním projevu uvedl, že Rusko se nachází v patnáctém měsíci plánované třídenní války a že výbor si vyslechne přímo hlasy ukrajinské armády.





-Britská vláda plánuje označit žoldnéřskou skupinu Wagner za teroristickou organizaci, a to po vzoru Estonska, Francie a Litvy. Deník Times píše:





"Jedenašedesátiletý zakladatel skupiny [Wagner] Jevgenij Prigožin měl možnost využít britské soudy k podání žaloby na urážku na cti proti britskému novináři Eliotu Higginsovi poté, co jeho webová stránka Bellingcat odhalila stínové operace této skupiny. Soudní případ se rozložil loni v březnu po vypuknutí války na Ukrajině a osobních sankcích uvalených na Priožina.

- Britské ministerstvo obrany zveřejnilo denní zpravodajské informace, podle nichž včerejší přehlídky ke Dni vítězství v Rusku "poukázaly na problémy v oblasti materiálu a strategické komunikace, kterým armáda čelí po 15 měsících války na Ukrajině".



Celá aktualizace zní:



Dne 9. května 2023 se v Rusku konala každoroční přehlídka ke Dni vítězství na Rudém náměstí, která poukázala na problémy v oblasti materiálu a strategické komunikace, kterým armáda čelí po 15 měsících války na Ukrajině.



Přehlídky se údajně zúčastnilo přes 8 000 příslušníků, většinu však tvořily pomocné a polovojenské síly a kadeti z vojenských výcvikových zařízení.



Jediným personálem z nasaditelných útvarů pravidelných sil byly kontingenty Železničního vojska a vojenské policie.



Jediným tankem na přehlídce byl historický tank T-34 ze slavnostní jednotky. Navzdory velkým ztrátám na Ukrajině mohlo Rusko nasadit více obrněných vozidel.



Úřady od toho pravděpodobně upustily, protože se chtějí vyhnout domácí kritice za upřednostňování přehlídek před bojovými operacemi.



- Jaké důsledky bude mít zařazení Wagnera na seznam teroristických skupin?



Zařazení na seznam teroristických organizací znamená, že členové EU mohou zmrazit majetek skupiny Wagner a jejích členů a evropským společnostem a občanům bude zakázáno se skupinou obchodovat.



Prigožinovi byl v roce 2020 zmrazen majetek v Evropské unii a byl zařazen na černou vízovou listinu kvůli vyslání bojovníků skupiny Wagner do válkou zmítané Libye, proti čemuž se neúspěšně odvolal.



Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová v úterý před zákonodárci připustila, že z právního hlediska nebude mít označení EU za teroristu na skupinu žádný "přímý doplňující účinek". Neměli bychom však "podceňovat symbolický význam takového označení ani odrazující účinek, který by mohlo mít na státy, jež jsou v pokušení se na Wagnera obrátit".



Ve Spojeném království by se na základě zařazení na černou listinu stalo trestným činem členství ve Wagnerově skupině, účast na jejích setkáních, podněcování k její podpoře nebo nošení jejího loga na veřejnosti, uvedl deník Times. Na skupinu by byly uvaleny finanční sankce a mělo by to dopad na schopnost Wagnera získávat finanční prostředky, pokud by nějaké prostředky šly přes britské finanční instituce.



- V Kursku byl sestřelen dron "nepřítele", tvrdí Rusko



Agentura Reuters uvádí, že ruské síly protivzdušné obrany sestřelily "nepřátelský" dron v Kurské oblasti hraničící s Ukrajinou, uvedl ve středu její gubernátor a dodal, že padající trosky poškodily plynovod a dům.



"Trosky spadly v obci Tolmačevo. Nikdo nebyl zraněn," uvedl regionální gubernátor Roman Starovoyt v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Ukrajina se téměř nikdy veřejně nepřihlašuje k odpovědnosti za útoky uvnitř Ruska a na Ruskem kontrolovaném území na Ukrajině.



Kyjev však nedávno uvedl, že podkopávání ruské logistiky je součástí přípravy na plánovanou protiofenzívu.







- Vladimir Putin řekl ruským vojákům bojujícím na Ukrajině, že "celá země se za ně modlí". Využil svůj projev ke Dni vítězství k obhajobě své invaze na Ukrajinu. V projevu k 78. výročí porážky nacistického Německa ruský prezident zkonstruoval historické paralely mezi druhou světovou válkou a jeho agresí na Ukrajině. "Jsme hrdí na účastníky speciální vojenské operace. Budoucnost našeho lidu závisí na vás," řekl Putin.



- Jevgenij Prigožin, velitel jednotky Wagner, uvedl, že mu bylo řečeno, že on a jeho žoldnéři budou považováni za "zrádce", pokud opustí své pozice. Prigožin pohrozil, že kvůli nedostatku munice stáhne své jednotky z města na východě Ukrajiny, které je od roku 2022 dějištěm dlouhotrvající bitvy o jeho dobytí. Poté od toho upustil, ale pak znovu pohrozil, že tak učiní.



- Arman Soldin, 32letý video novinář agentury Agence France Presse na Ukrajině, byl zabit raketovou palbou Grad poblíž Chasiv Jaru na východě Ukrajiny, uvedla agentura AFP na Twitteru s odvoláním na kolegy z AFP, kteří byli svědky incidentu.



- Britský ministr zahraničí James Cleverly a americký ministr zahraničí Antony Blinken vyzvali Rusko, aby nepoužívalo hlad jako válečnou zbraň. Jednání o dohodě o dodávkách obilí do Černého moře pokračují.



- Ukrajina uvedla, že její protivzdušná obrana sestřelila 23 z 25 raket, které Rusko přes noc vypálilo hlavně na Kyjev, a nebyly hlášeny žádné oběti. Jednalo se o druhou noc v řadě velkých ruských leteckých útoků a zatím pátou v tomto měsíci.



- Ukrajina plánuje "velmi důležitou" protiofenzívu proti ruským silám, která musí "prokázat úspěch", uvedl premiér země. Denys Šmyhal pro Sky News uvedl, že operace bude zahájena, až nastane správný čas.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala Ukrajinu jako "bijící srdce dnešních evropských hodnot". Zelenskij na setkání s von der Leyenovou v Kyjevě jednal o evropské integraci, obranných otázkách a sankcích proti Rusku. Uvedl, že očekává, že EU brzy schválí další sankce vůči Rusku.





- Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že v současné době neexistuje žádná vyhlídka na mír mezi Ruskem a Ukrajinou, protože "obě strany jsou přesvědčeny, že mohou zvítězit". V úterním rozhovoru pro španělský deník El País se Guterres vyjádřil pesimisticky ohledně schopnosti EU a OSN zprostředkovat ukončení konfliktu, který vyvolala loňská ruská invaze.



- USA oznámily "nový balíček bezpečnostní pomoci", který má pomoci posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu a potřeby dělostřelecké munice. Tento balíček, který v úterý potvrdilo ministerstvo obrany, dosahuje celkové výše 1,2 miliardy dolarů a je poskytován v rámci Iniciativy pro bezpečnostní pomoc Ukrajině (USAI).



- Skupina evropských zemí pod vedením Spojeného království požádala o vyjádření zájmu o dodávky raket dlouhého doletu na Ukrajinu. Výzva k zaslání odpovědí od společností, které by mohly dodat munici s doletem až 300 km, byla zahrnuta do oznámení, které minulý týden zveřejnil Mezinárodní fond pro Ukrajinu.



- Německá ministryně zahraničí uvedla, že Čína by mohla hrát rozhodující roli při ukončení války na Ukrajině. Annalena Baerbocková v úterý na tiskové konferenci v Berlíně spolu se svým čínským protějškem Čchin Gangem uvedla, že Čína má jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN možnost konflikt ovlivnit a ukončit.



- Severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že Rusko "zvítězí" v boji proti tomu, co označil za "imperialisty", uvedla v úterý státní tisková agentura KCNA ve výrocích, které byl namířeny proti Ukrajině a jejím západním podporovatelům, jako jsou USA.









Poprvé v historii jsme vyslali bojové jednotky na východ aliance a evropští spojenci a Kanada vydali na obranu dalších 350 miliard dolarů navíc.Když prezident Putin v roce 2022 zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, byli jsme připraveni. Během několika hodin jsme aktivovali všechny naše obranné plány. Nasadili jsme 40 000 vojáků pod velením NATO, podpořených významnou leteckou a námořní silou, a posílili jsme naši předsunutou obranu od Baltského po Černé moře. Tato opatření snižují riziko chybné kalkulace a eskalace za hranicemi Ukrajiny tím, že dávají zcela jasně najevo, že budeme bránit každý centimetr území NATO."Stoltenberg dále uvedl:"V době, kdy se připravujeme na nebezpečnější budoucnost, musíme zdvojnásobit své úsilí o zajištění bezpečnosti naší miliardy občanů a o udržení mezinárodního řádu založeného na pravidlech.Do Evropy se vrací válka vysoké intenzity, roste globální konkurence, autoritářské režimy zpochybňují naše hodnoty, zájmy a bezpečnost a množí se i další hrozby - od terorismu po kybernetické útoky, od šíření jaderných zbraní po změnu klimatu. Musíme se tedy na tuto novou éru strategické konkurence připravit."