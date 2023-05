Služebníček

11. 5. 2023 / Bohumil Kartous

Politika je služba. Ve světě idejí to tak je. V interpretaci mnohých jde o to nikoliv sloužit, ale posloužit. Posluhovat. Závidím docela Britům, když řeší, do jaké míry má nebo nemá politika posluhovat monarchii. Přeci jen tam člověk vidí to historické a kulturní pouto a dokáže i trochu pochopit to pokrytectví, které vede mnoho britských politiků k přesvědčení, že zavírat britské republikány v den korunovace je správně. Opakuju, dokáže pochopit to pokrytectví, i když ho v žádném případě nesdílí. Je ale těžké pochopit posluhování, které je naprosto odtržené od jakéhokoliv veřejného zájmu a jehož jediným cílem je snaha vylepšit si vlastní mediální obraz i za cenu naprosté diskreditace veřejné služby ve prospěch nějaké korporace.

Ministr zemědělství se tuhle prezentoval na sociální síti jako zachránce lidu, když zveřejnil fotky, kterak se prochází po supermarketu jednoho řetězce, jedná s jeho vedením v v obrandované místnosti. Hlavním poselstvím byla věta jak vytržená z levného letáku o mouce za pár korun. Prý “když se chce, tak to jde”. předpokládám, že ministr zemědělství bude ještě pár měsíců citován v letácích řetězce s razítkem vlády ČR. Není to ojedinělý případ posluhování pod hladinou. Je to pár měsíců, co vicepremiér pro digitalizaci natočil optimistický pouták ke spolupráci se společností provozující globální platformy nejpoužívanějších sociálních sítí. Prý se těší na spolupráci. Se společností vytvářející svým business modelem takové negativní externality, že to zasahuje do politického rozhodování po celém světě. pro společnost, která se ani nenamáhá otevřít v ČR kancelář, aby bylo s kým jednat. Není mi to vůbec po chuti, ale nějak dokážu racionálně pochopit, že se britský politik cítí být poddaný monarchii, ve které žili jeho předci. Úplně se mi ale kroutí vnitřnosti z faktu, že čeští politici cítí potřebu poddanství vůči zájmům, které jsou z hlediska veřejné pozice úplně cizí. A to nemyslím primárně vlastníky těch korporací, kterým se rozhodly někteří z českých ministrů dělat reklamu. S razítkem české vlády. Dokud bude český politik mít dojem, že je v pořádku jednat poddansky, budeme se poddansky cítit a budeme jako země poddansky vystupovat.



