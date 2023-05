Manžel Glenna Greenwalda zemřel za podezřelých okolností

David přišel o matku v pěti letech a vychovávala ho sousedka. V devíti letech začal pracovat. Ve dvaceti letech se seznámil s Glennem. Pár se poté přestěhoval do Spojených států. Tam David vystudoval žurnalistiku a specializoval se jako marketingový stratég.







Greenwald se pro své nekompromisní a puristické postoje stal nenáviděným na obou stranách politického spektra. Je známý svou kritikou Joea Bidena a demokratů. Greenwaldovo tvrzení, že The Intercept podporuje Bidena, mnohé jeho dnes již bývalé kolegy zmátlo. Je stálým hostem krajně pravicové americké televize Fox News a také kremelské propagandistické stanice Russia Today. Z deníku The Guardian odešel v roce 2020.



Prezident Luiz Inácio da Silva, známý jako Lula, na Twitteru napsal, že David byl "mladík s výjimečným životem, který nás opustil příliš brzy".











Koordinoval kampaň za azyl pro Edwarda Snowdena v Brazílii a aktivně spolupracoval se svým manželem Greenwaldem na odhalení tajných globálních sledovacích programů Spojených států, které prováděla NSA. V roce 2013 byl na letišti Heathrow zadržen britskou vládou, a to právě kvůli své práci o masovém sledování.Miranda se s Greenwaldem seznámil v roce 2005 na pláži Ipanema, když byl Američan na dovolené v Riu de Janeiru. O několik měsíců později se vzali.Od té doby, co Miranda onemocněl, se Greenwald o své situaci nezvykle málo vyjadřoval a za celou dobu svého trápení zveřejnil pouze 4 tweety, v nichž hovořil o manželově stavu. Nikdy se nezmínil o tom, že je velmi zvláštní, že by Miranda onemocněl tak rychle a z pevného zdraví přešel do kómatu kvůli žaludečním problémům. Oficiálně zemřel na generalizovanou gastrointestinální infekci. Ta se změnila v plnohodnotnou infekci jater, plic a močového měchýře.Za své reportáže o NSA Greenwald obdržel se svým týmem v deníkuPulitzerovu cenu za službu veřejnosti za rok 2014. Časopis Fho dokonce jmenoval jedním ze 100 nejlepších globálních myslitelů roku 2013. Před prací propracoval jako advokát v oblasti ústavního práva a občanských práv, psal pro svůj vlastní politický a právní bloga působil jako přispěvatel website. Po svém působení vse stal jedním ze zakládajících redaktorů online publikace, pro kterou pracoval až do října 2020.