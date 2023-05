O vážném stavu vysokonapěťového vedení v České republice: Dopis nejvyšším činitelům

9. 5. 2023 / Oldřich Maděra

Vážení,

Naše společnost, Maděra, s.r.o., oznámila v roce 2011 státem většinově vlastněné distribuční společnosti elektrické energie, ČEZ Distribuce, a.s., že porušuje minimálně v pěti bodech Evropské technické normy a Evropské směrnice pro stavbu elektrických vedení velmi vysokého napětí a pro přenos a distribuci elektrické energie. Na základě toho byla naše společnost zapsána na černou listinu ČEZ Distribuce, byla vyloučena z databáze jejích dodavatelů a nebyly jí uhrazeny práce v objemu asi 20 milionů Kč. Začala se těchto plateb domáhat soudně.



Dne 3.5.2023 byla odsouzena Vrchním soudem České republiky k úhradě soudních nákladů odpůrce v objemu několik miliónů korun, což je daleko přes její finanční možnosti, a tím byla donucena k podání návrhu na insolvenci. Majitelé společnosti to považují za odplatu za oznámení o porušování technických norem EU a nařízení EU a za flagrantní porušení ochrany veřejného oznamovatele (whistleblowera).





Dvanáct let jsme se snažili odvrátit obecná ohrožení veřejnosti spojená s těmito porušeními Evropských směrnic a norem. Tato naše mise nyní končí. Výsledkem je, že jsme byli odsouzeni, abychom byli umlčeni. Upozornili jsme opakovaně soudy několika stupňů, že jsme byli vystaveni zneužití dominatního postavení státem většinově vlastněného operátora distribuční sítě ČR, nekalé konkurenci z jeho strany a ze strany jeho dodavatelů, zejména pak EPH (JUDr. Křetínský), Energon, OMEXOM a dalších a dále dlouhodobému neoprávněnému užívání cizí věci, porušení autorských práv ke čtyřem rozsáhlým projektovým dokumentacím, porušením práv k databázi atd. Některé soudy na tyto podněty alespoň částečně reagovaly, většina však ne.







Nevěříme ve spravedlnost v podání justice České republiky. Musíme se bránit i jinými způsoby. Toto však může vyvolat problémy nejen všem výše jmenovaným, ale i České republice. Z toho důvodu jsme považovali za férové, abychom vybraným představitelům České republiky poskytli tímto sdělením poslední možnost vyřešit naši svízelnou situaci mimosoudním vyrovnáním s naší společností. Jako autorizovaní inženýři velmi dobře víme, že tato nebezpečí jsou dlouhodobá. Postihnou ve svém důsledku minimálně tři generace. Jde nám také o to, abychom zavázali všechny oslovené osoby k tomu, aby se nemohly později vymlouvat nejen svým vrstevníkům, ale i jejich dětem, vnukům a pravnukům, že o tom nevěděli a nemohli v tom nic udělat.





V České republice je celkem 5 419 km vedení 220 kV a 400 kV, 13 265 km vedení 110 kV a 75 280 km vedení do 35 kV. Všech se to více nebo méně týká. Velké většina z nich je buď nedostatečně staticky založena nebo nedostatečně uzemněna. U velké části z nich jsou nedodrženy obě tyto základní podmínky jejich bezpečného fungování, garantované Evropskými technickými normami a směrnicemi, které byly sice z velké části zavedeny do českých systémů, ale nejsou dodržovány. Abychom detailně popsali hloubku těchto problémů, tak jsme zdarma pro veřejnost ČR vypracovali rozsáhlou zprávu “Oprava vedení 1947/1948 Říčany-Strančice-Benešov”, kterou přikládáme. Podobně byly “opraveny” stovky kilometrů vedení, které bude zcela zřejmě nutné opravit znovu, což si vyžádá náklady v desítkách miliard korun, spíše však až přes sto miliard korun.





Očekáváme Váš případný zásah v této věci do pátku 20. května 2023. Pak se již budeme muset bránit všemi nám dostupnými prostředky. Předáváme Vám tímto symbolicky všech těch 82 024 km vedení všech napěťových úrovní v tom stavu, v jakém jsou. Po nás potopa.





V Brně dne 6.5.2023





ZdravímIng. Oldřich MaděraMaděra, s.r.o.jednatel, spolumajitel a ředitel