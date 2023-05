Pro koho budujeme digitální peklo?

9. 5. 2023 / Wenzel Lischka

My staří lidé nad hrobem se vyspělého digitálního pekla nedožijme, ale naše děti, nebo děti našich dětí zcela určitě. Pokud ovšem nebude globální termonukleární válka, potopa světa, kontinentální zemětřesení, mimozemská invaze, zásah boží a jiné pohromy, které rázem zničí celý povrch planety Země.

A také, pokud nebudeme hinduisty nebo buddhisty, kteří hlásají na základě zákona karmy a reinkarnace, že všechno, co činíme, činíme pro sebe, a že všechny skutky tvořící skutečnost se nám bohatě vrátí. Pak bychom ovšem měli smůlu, neboť v pekelné pasti, kterou tak nadšeně líčíme a strojíme na druhé, skončíme my sami.

O tom jistě není sporu, že vyspělou demokracii budujeme pro své děti nebo jejich děti, neboť sami se jí jako dospělí a staří občané nedožijeme. To, co bychom nepřáli nejhoršímu nepříteli, přejeme sobě a hlavně svým dětem. Je to úžasná a vyspělá digitální demokracie řízená skrznaskrz a sakumprásk umělou inteligencí.

Umělá inteligence je již dávno inteligentnější než my lidé, kteří pro ni tvoří pouze nějaký tvárný sliz, nebo náplň do třírozměrné tiskárny. Nebudeme již replikováni pomocí kyseliny ribonukleové, ale pomocí 3D tisku.

V duševní oblasti se nám to již dávno daří. Tam se mentálně replikujeme podle umělých cizorodých schémat a programů, které si síť tištěných spojů v našem mozku nijak neuvědomuje, ale jejichž funkci nepříčetně prožívá. Také máte rádi jídlo? Nebo fotbal či televizní mrvu vydávanou za seriály nebo reality show? Také vás vitálně a intelektuálně nabíjí hloupá reklama a ještě hloupější propaganda?

Život lidský musí být převelice bolestivým, když je pro nás lepší než život například vaření, fotbal a seriály, též automobily, mobily, kola a cola, dovolené, drogy, alkohol, tabák, počítačová střelba na měkké cíle.

Už se v podvědomí těšíme, že naše děti budou žít šťastné v digitálním koncentráku, kde jim všechny myšlenky, přání, sklony, potřeby, úkony a pohyby budou diktovat digitální kredity. A přitom, řízeni umělou inteligencí, budou kvičet cosi o svobodě, demokracii a trvale udržitelném růstu ekonomiky. Jiný názor než digitálně demokratický nebude přípustný. Místo na Měsíc nebo na Mars, budeme vystřeleni do pekla.

Tisk bio-robotů bude velmi snadný. Umělou kosterní soustavu, software a plastový obal těla bude vyplňovat organický sliz, který bude zprostředkovávat senzorické kontakty s uměle klimatizovaným prostředím. Lidé budou pouhými bio-agregáty na produkci nezbytné vitální síly a krevní tekutiny pro sady parazitů všech možných typů.

Vadné součástky se snadno vymění. Pokud se to ovšem vyplatí, a nebude levnější si pořídit raději bio-agregát nový, a ten starý vyhodit a nechat recyklovat na náplň do 3D tiskárny.

Život v globálním digitálním koncentráku bude nesporně zajímavý. Ovšem jen dokud v něm nebudete žít. Pak to bude ouvej. Sledujte pozorně americké filmy, které jsou předobrazem vyspělé civilizované budoucnosti. Napodobujte poslušně všechno, co vám tam sugerují!

Vsaďte se, že podobné výstražné články jako tento, většinu z vás nijak nepohnou k žádné pozitivní přestavbě vašeho vnímání, myšlení, jednání a životního stylu, ale pouze k jejich nejapnému bagatelizování. A někteří dokonce, aby udělali z jejich autorů hlupáky, tak je učiní ze sebe samotných.

