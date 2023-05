Británie: Policie se zařekla, že nedopustí narušení Karlovy sobotní korunovace demonstranty. Bude proti nim používat technologii pro rozpoznávání obličejů

4. 5. 2023

čas čtení 6 minut





Metropolitní policie byla obviněna, že využije korunovaci k uspořádání největší operace rozpoznávání obličejů v britské historii

Londýnská policie tvrdí, že technologie rozpoznávání obličejů nebude použita k útokům na demonstranty nebo aktivisty, ale podle aktivistů je její použití "velmi znepokojivé"



Ben Jennings on messages to the monarch – cartoon https://t.co/OLbVFDm8mO — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) May 3, 2023 Policie ve středu uvedla, že hodlá použít kontroverzní technologii, která skenuje obličeje a porovnává je se seznamem osob hledaných policií pro údajné trestné činy a mohla by "identifikovat odsouzené teroristy", kteří se mísí v davu.



V sobotu, kdy bude ve Westminsterském opatství po průvodu centrem Londýna korunován král Karel, se v ulicích očekávají statisíce lidí. Policie plánuje rozsáhlou bezpečnostní operaci.





Metropolitní policie je pod tlakem vlády a některých konzervativních poslanců, aby potlačila protimonarchistické protesty.











Toto oznámení přišlo v době, kdy policie získala nové pravomoci k potlačování protestů, které vláda uzákonila jen několik dní před korunovací.Organizátoři kampaní se obávají, že by proti demonstrantům mohla být použita technologie skenování obličejů (LFR) a že policie to dělala už dříve.Londýnská policie tvrdí, že tato technologie nebude použita k potlačení zákonných protestů nebo k útokům na aktivisty. Skupiny aktivistů jí však nevěří.Přední akademický odborník uvedl, že vzhledem k počtu osob, jejichž obličeje budou skenovány, půjde o dosud největší nasazení rozpoznávání obličejů ve Velké Británii.Rozsah plánovaného využití skenování obličejů účastníků korunovace je bezprecedentní, uvedl Pete Fussey, který je poradcem komisaře pro biometrii a sledovací kamery v oblasti lidských práv a etnicity a který také vedl nezávislý přezkum předchozích zkoušek LFR, které policie v letech 2018-19 provedla.Největším předchozím nasazením LFR byl karneval v Notting Hillu v roce 2017, kdy bylo naskenováno 100 000 obličejů.Fussey uvedl: "Nasazení sledování při korunovaci by pravděpodobně bylo největší operací rozpoznávání obličejů, jaká kdy byla v Evropě zaznamenána."Při přezkoumání statistik uvedených vpolicejních dokumentech činil celkový součet "rozpoznávacích příležitostí" (osob dostupných pro skenování) pro 10 operací v letech 2016 až 2019 180 000 osob."101 000 z nich se vyskytlo během jediné akce, karnevalu v Notting Hillu v roce 2017. Nasazení rozpoznávání obličeje od roku 2019 se soustředilo na Newham a West End a podle mých informací se nezaměřovalo na velké akce s masovou účastí."Policie se domnívá, že rozpoznávání obličejů je potenciálně převratným nástrojem pro boj s kriminalitou, ačkoli jeho využití státem v Británii bylo dosud omezené. Kampaně se staví proti jeho používání.Emmanuelle Andrewsová z kampaně Liberty uvedla "Skutečnost, že se LFR používá při korunovaci, je velmi znepokojující. LFR je dystopický nástroj a oslabuje všechna naše práva a svobody."Uvedla, že policie jej použila proti demonstrantům již dříve, mimo jiné proti účastníkům kampaně proti obchodu se zbraněmi a údajně v roce 2022 proti odpůrcům zákona, který dává policii nové pravomoci.Andrewsová prohlásila: "Již před korunovací jsme byli svědky obrovského zásahu proti protestům, přičemž tento týden byla zavedena nová opatření, která dále omezují způsoby, jakými mohou lidé vyjádřit svůj názor.Nyní je pravděpodobné, že rozpoznávání obličejů bude použito ke sledování každého, kdo chce využít svého práva na protest - to je mimořádně znepokojující vývoj."Městská policie na brífinku pro média uvedla, že hodlá využít LFR při korunovaci, která má přilákat obrovské davy lidí a stovky milionů televizních diváků po celém světě.Zástupce asistenta komisaře Metropolitní policie Ade Adelekan uvedl: "Jde o to, abychom našli osoby, které jsou hledané pro nějaký trestný čin nebo na které je vydán zatykač."V pozdějším prohlášení Metropolitní policie dodala, že se bude pátrat také po "osobách, na které se vztahují příslušné programy pro zjištění pachatelů trestných činů, aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti", což je pravděpodobně narážka na odsouzené teroristy, z nichž některé policisté a probační úředníci navštívili v době před korunovací, aby například zkontrolovali, zda žijí tam, kde tvrdí, že žijí.Skupina pro ochranu soukromí Big Brother Watch uvedla: "Rozpoznávání obličejů je autoritářský nástroj masového sledování, který z veřejnosti dělá chodící průkazy totožnosti.Korunovace by neměla být využívána k ospravedlnění zavádění této diskriminační a nebezpečné technologie. Statisíce nevinných lidí, kteří se účastní této historické události, nesmí být v rámci oslav podrobeny biometrické policejní kontrole totožnosti."Používání rozpoznávání obličeje, propojené s databázemi osob, o které se policie zajímá, je potenciálně dalším velkým skokem pro prosazování práva - stejně velkým jako zavedení snímání otisků prstů - a policie na něm pracuje již několik let. Obrovský zájem mají také bezpečnostní služby.Adelekan řekl: "Nebudeme tolerovat páchání trestné činnosti ve jménu protestu. Velmi rychle zakročíme."Na otázku, zda by policie považovala někoho, kdo na trase drží protimonarchistický plakát, za osobu, která by si zasloužila odstranění, velitelka Karen Findlayová, která policejní operaci velí, odpověděla: "Ne."Na otázku, zda je povolen protest přímo na trase, Adelekan odpověděl: "Protest je legální," a dodal, že to, že někdo drží plakát, se nepovažuje za vážné narušení klidu, jak to zakazuje zákon.V pozdějším prohlášení Metropolitní policie se zdálo, že přístup je tvrdší: "Naše tolerance k jakémukoli narušení korunovace, ať už protestem nebo jinak, bude nízká. S každým, kdo má v úmyslu narušit oslavy, budeme jednat tvrdě."