Pochybnosti o českém boji s inflací

5. 5. 2023 / Boris Cvek

S velkým napětím sleduji spor mezi centrální bankou (vyjádření guvernéra Michla nebo také viceguvernérky Zamrazilové) a vládou (premiérem) o to, kdo vlastně má bojovat s inflací. Prý – podle ekonoma Zámečníka – to může být ze strany ČNB předzvěstí dalšího růstu sazeb.

Přiznám se, že mám sklon věřit skálopevnému přesvědčení většiny českých odborníků, že růst sazeb je ten správný boj s inflací. V poslední době ale i ti největší zastánci zvedání sazeb říkali, že už je pozdě, že inflace odezní sama. Ten narativ byl takový: ČNB udělala chybu, že nezvedala sazby v minulosti, tím inflaci protáhla a způsobila, že nebude moci sazby brzy snižovat. Poslední hlasování bankovní rady, kdy tři ze sedmi hlasů byly pro zvýšení sazeb, prý bylo velkým překvapením pro ekonomiku i odborníky.

Co vzbuzuje mé pochybnosti, to je fakt, že v eurozóně mají při stejných sazbách pro všechny země velmi různou inflaci v různých zemích. Jak je možné, že Francie, Španělsko, ba také Německo mají inflaci – oproti Pobaltí i nám – tak nízkou? V Estonsku ale dokázali dostat přece jen inflaci z nějakých 25 procent v létě 2022 na patnáct procent dnes. Jak je to možné? Proč se něco podobného nedaří v Maďarsku, které na konci září zvýšilo sazby na 13 procent a od té doby tam inflace vzrostla z 20 na 25 procent? Proč se o tom v Česku nevede prakticky žádná debata?

To jsou mé pochybnosti o sazbách. Pochybnosti o vlivu fiskální politiky na inflaci mám ale ještě o dost větší. Zejména s ohledem na to, kdy by vlastně fiskální opatření vůbec mohla vejít v platnost. V lednu 2024? A do té doby bude co? Nebo inflace vskutku „sama zmizí“? Bylo by to hezké, ale zdá se mi, že začíná ve vládě, v ČNB i mezi odborníky převládat nervozita, že tomu tak nebude.

Hezké je, že se prakticky všichni tak nádherně shodnou, že inflace je zlo, možná největší zlo dnešní ekonomické situace, a je třeba s ním bojovat. Proč se tedy Estonsku podařilo snížit inflaci o deset procent a nám ne? Záleží vůbec někomu na realitě nebo stačí jen slova?

Pozn. JČ: Inflace ve Francii je tak nízká zřejmě proto, že prezident Macron na začátku energetické krize prostě zabránil energetickým firmám zvyšovat ceny energií.



