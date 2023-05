Kara-Murza

9. 5. 2023

čas čtení 4 minuty

Vážení, 4. května se v Bratislavě udála důležitá věc. Jedna z letošních Cen otevřené společnosti byla předána Vladimíru Kara-Murzovi a měl jsem tu čest být předávajícím. Při této příležitosti jsem pronesl krátkou úvahu, píše Michael Kocáb.

Před 32 lety se nám podařilo úspěšně odsunout sovětské okupanty z našich zemí. Tehdy jsem chtěl věřit, že krvavá historie velkoruského imperialismu je už minulostí. Mýlil jsem se. Dnes se ruská vojska opět vracejí a s násobně větší brutalitou, než tomu bylo v roce 1968. Jen díky obdivuhodné Ukrajině je ruská armáda udržována ještě daleko od našich hranic, ale Kreml stupňuje hybridní válku, vyhrožuje jaderným útokem a ústy bývalého prezidenta Medvěděva dokonce zničením celé západní Evropy. Proto nesmíme opomenout žádnou příležitost k vyjádření podpory těm, kteří ji nyní nejvíce potřebují. Mnoho statečných ukrajinských novinářů musí čelit hrozbě ze strany ruského agresora, ať už ve své práci nebo přímo na frontě – se zbraní v ruce. Těmto lidem patří náš obdiv a pozdrav: Sláva Ukrajině!

Ruský režim nikdy nelitoval a nelituje svých vlastních obětí. Neváhal postavit do zad svých vojáků kulomety a hnát je proti „nepříteli“, kterého si určoval podle svých nenasytných geopolitických choutek. Proto klíč k zastavení této genocidy i democidy je v Rusku samotném. To víme my a ví to i Putin. A proto vedle ruských branců, které posílá na smrt, likviduje i své vlastní novináře. Ve vězeních již postupně čelí politickým procesům 22 novinářů, a každý týden přibývají další. Proto jsem velmi potěšen, že Rada soutěže se rozhodla věnovat letošní Cenu otevřené společnosti jednomu z pronásledovaných ruských novinářů, který se nedávno stal symbolem represí proti svobodě: Vladimiru Kara-Murzovi!

Vladimir Kara-Murza je ruský politik a novinář, viceprezident organizace Otevřené Rusko, založené Michailem Chodorkovským, bývalý blízký spolupracovník Borise Němcova a předseda jeho nadace a lidskoprávní aktivista širokého záběru. FSB se ho pokusila 2x otrávit, ale přežil z podlomeným zdravím. 17. dubna 2023 byl za „velezradu“ uvržen do 25letého kriminálu se zpřísněným režimem. Připomínám krátkou a výstižnou úvahu neohroženého Kara-Murzy, kterou pronesl při své závěrečné řeči na zinscenovaném soudu: Vím, že přijde den, kdy se temnota nad naší zemí rozplyne. Kdy se černá bude nazývat černou a bílá bílou. Kdy se válka bude nazývat válkou a uzurpátor uzurpátorem. A kdy ti, kteří rozpoutali tuto válku, budou uznáni za zločince místo těch, kteří se ji pokoušeli zastavit. Tento den přijde, jako přichází jaro i po té nejchladnější zimě. A potom naše společnost otevře oči a bude zděšena tím, jaké hrozné zločiny byly spáchány v jejím jménu. Prostřednictvím tohoto pochopení a reflexe začíná dlouhá a náročná, ale životně důležitá cesta k oživení a obnově Ruska a k jeho návratu do společenství civilizovaných zemí.

Ocenění Vladimíra Kara-Murzy je příležitostí k tomu, abychom vyzdvihli jeho osobní statečnost a současně vyjádřili solidaritu se všemi novináři, kteří riskují své životy pátráním po pravdivých informacích, které potřebujeme ke správnému rozhodování a k udržení demokracie v našich zemích. Represe, kterým čelí novináři, jsou znepokojivým trendem, který musíme odsoudit a zastavit, dokud na to ještě máme sílu. Musíme pokračovat ve zvyšování povědomí o situaci novinářů v ohrožení a podpořit veřejnou debatu o důležitosti svobodného tisku a svobody slova. A je veledůležité, abychom v těchto těžkých časech stáli společně ruku v ruce a bránili naše hodnoty.

