Nový Eduard VII? Avantgardní stránka nástupu krále Karla na trůn...

6. 5. 2023 / Fabiano Golgo

Zatímco jsme se hodně soustředili na to, jak staromódní a moderní době neodpovídající jsou instituce monarchie a korunovační obřad, unikl nám bod vývoje, v jehož čele stojí král Karel III: Královna Camilla, bez ohledu na to, co si o ní lidé myslí, představuje přijetí dvou rozvedených lidí na trůn. V historii 20. století je stále čerstvé, že jeho prastrýc Eduard VIII. musel abdikovat, aby se mohl oženit s rozvedenou Wallis Simpsonovou.





Wallis nepatřila k aristokracii - byla prostým člověkem - a Američankou, ale to nebyl nejkontroverznější detail toho románku. V polovině třicátých let se zapletla s panovníkem ještě jako vdaná - a navíc se svým už druhým manželem. Karel měl v době manželství s princeznou Dianou poměr s Camillou. Ještě výmluvnější o vývoji očekávání ohledně monarchie v Británii je, že se nevěrný pár dostal na titulní stránky bulvárních novin, když byl Karel v telefonátu zachycen, jak se svěřuje se svou sexuální fantazií být Camilliným menstruačním tamponem. Pravděpodobně nejodpornější pohled do intimity královské rodiny v historii...