Ruská agrese na Ukrajině: Útoky na Rusko jsou považovány za předehru k ukrajinské protiofenzívě

6. 5. 2023

čas čtení 11 minut

- Při útoku, z něhož Rusko okamžitě obvinilo Ukrajinu a Západ, byl v sobotu v Nižněgorodské oblasti zraněn ruský nacionalistický spisovatel Zachar Prilepin, uvedla státní tisková agentura TASS.



TASS citoval zdroj ze záchranných služeb, podle něhož bylo spisovatelovo auto vyhozeno do povětří. "Přežil, ale byl zraněn a je při vědomí," citoval zdroj.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová napsala na Telegramu:



"Je to fakt: Washington a NATO krmí další mezinárodní teroristickou buňku - kyjevský režim."



Uvedla, že jde o "přímou odpovědnost USA a Británie", ale neposkytla žádné důkazy na podporu tohoto obvinění. "Modlíme se za Zachara," dodala.



- Ukrajinské letectvo nad Kyjevem sestřelilo ruskou hypersonickou raketu pomocí nově pořízených amerických obranných systémů Patriot, což je první známý případ, kdy země dokázala zlikvidovat jednu z nejmodernějších moskevských raket.



Velitel vzdušných sil Mykola Oleščuk v příspěvku na Telegramu uvedl, že balistická raketa typu Kinžal byla zachycena při nočním útoku na ukrajinské hlavní město na začátku týdne. Bylo to také poprvé, co je známo, že Ukrajina použila obranné systémy Patriot.



"Ano, sestřelili jsme 'unikátní' Kinžal," napsal Oleščuk. "Stalo se tak během nočního útoku 4. května na obloze Kyjevské oblasti."



Oleščuk uvedl, že raketa Kh-47 byla odpálena letounem MiG-31K z ruského území a byla sestřelena raketou Patriot, uvedla agentura AP.



Kinžal je jednou z nejnovějších a nejmodernějších ruských zbraní. Ruská armáda uvádí, že tato balistická střela odpalovaná ze vzduchu má dolet až 2 000 kilometrů a letí desetinásobnou rychlostí zvuku, takže je údajně obtížné ji sestřelit.





Údery na ruskou infrastrukturu, včetně útoků dronů na rafinerie a sabotáží vlaků, se v posledních týdnech množí a odborníci naznačují, že jsou součástí příprav Ukrajiny na očekávanou jarní ofenzívu.



Agentura France-Presse uvádí, že Kyjev se k žádnému z činů, které Moskva odsoudila jako ukrajinské "sabotáže" s "bezprecedentním rozmachem", nepřihlásil, ale většina z nich podle všeho míří na zásobovací řetězce ruské armády v pohraničních oblastech a na anektovaném Krymu, který je základnou ruských vojsk.



Vysoký ukrajinský představitel, který hovořil anonymně, uvedl, že "jde o standardní opatření k omezení schopností ruských ozbrojených sil".



Zdá se, že ropná zařízení - nezbytná pro zásobování vojsk - jsou prioritními cíli útoků, které byly zpravidla prováděny pomocí bezpilotních letounů.



Seznam incidentů se rozšiřuje téměř denně. Ve čtvrtek byl dron sestřelen poblíž letecké základny v Sevastopolu na poloostrově Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Téhož dne hlásily ruské jižní oblasti Krasnodar a Rostov, obě nedaleko Ukrajiny, zásahy dronů, které způsobily požáry. V pátek vypukl další požár ve stejné ropné rafinerii v Krasnodaru.



Během minulého týdne vzplály také dva sklady pohonných hmot na Krymu a v jeho okolí, zatímco minulý víkend si noční ukrajinský útok na ruskou pohraniční vesnici Suzemka vyžádal čtyři mrtvé.



Také v ruském Brjanském regionu sousedícím s Ukrajinou začátkem tohoto týdne vykolejily dva nákladní vlaky poté, co na kolejích vybuchla výbušná zařízení.



- Zpravodaj FT Christopher Miller se podělil o video, na němž je zachyceno, jak ruské jednotky útočí zápalnými zbraněmi na město Bachmut.



Na Twitteru napsal:



Video ukrajinských speciálních jednotek údajně ukazuje, jak ruské síly zasypávají zápalnými zbraněmi napadené město Bachmut.



Video from Ukraine’s special operations forces purportedly showing Russian forces blanketing the embattled city of Bakhmut with incendiary weapons. https://t.co/n0LP3Ik3pT — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 6, 2023

uvedla státní tisková agentura TASS.TASS citoval zdroj ze záchranných služeb, podle něhož bylo spisovatelovo auto vyhozeno do povětří. "Přežil, ale byl zraněn a je při vědomí," citoval zdroj.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová napsala na Telegramu:"Je to fakt: Washington a NATO krmí další mezinárodní teroristickou buňku - kyjevský režim."Uvedla, že jde o "přímou odpovědnost USA a Británie", ale neposkytla žádné důkazy na podporu tohoto obvinění. "Modlíme se za Zachara," dodala.Velitel vzdušných sil Mykola Oleščuk v příspěvku na Telegramu uvedl, že balistická raketa typu Kinžal byla zachycena při nočním útoku na ukrajinské hlavní město na začátku týdne. Bylo to také poprvé, co je známo, že Ukrajina použila obranné systémy Patriot."Ano, sestřelili jsme 'unikátní' Kinžal," napsal Oleščuk. "Stalo se tak během nočního útoku 4. května na obloze Kyjevské oblasti."Oleščuk uvedl, že raketa Kh-47 byla odpálena letounem MiG-31K z ruského území a byla sestřelena raketou Patriot, uvedla agentura AP.Kinžal je jednou z nejnovějších a nejmodernějších ruských zbraní. Ruská armáda uvádí, že tato balistická střela odpalovaná ze vzduchu má dolet až 2 000 kilometrů a letí desetinásobnou rychlostí zvuku, takže je údajně obtížné ji sestřelitAgentura France-Presse uvádí, že Kyjev se k žádnému z činů, které Moskva odsoudila jako ukrajinské "sabotáže" s "bezprecedentním rozmachem", nepřihlásil, ale většina z nich podle všeho míří na zásobovací řetězce ruské armády v pohraničních oblastech a na anektovaném Krymu, který je základnou ruských vojsk.Vysoký ukrajinský představitel, který hovořil anonymně, uvedl, že "jde o standardní opatření k omezení schopností ruských ozbrojených sil".Zdá se, že ropná zařízení - nezbytná pro zásobování vojsk - jsou prioritními cíli útoků, které byly zpravidla prováděny pomocí bezpilotních letounů.Seznam incidentů se rozšiřuje téměř denně. Ve čtvrtek byl dron sestřelen poblíž letecké základny v Sevastopolu na poloostrově Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Téhož dne hlásily ruské jižní oblasti Krasnodar a Rostov, obě nedaleko Ukrajiny, zásahy dronů, které způsobily požáry. V pátek vypukl další požár ve stejné ropné rafinerii v Krasnodaru.Během minulého týdne vzplály také dva sklady pohonných hmot na Krymu a v jeho okolí, zatímco minulý víkend si noční ukrajinský útok na ruskou pohraniční vesnici Suzemka vyžádal čtyři mrtvé.Také v ruském Brjanském regionu sousedícím s Ukrajinou začátkem tohoto týdne vykolejily dva nákladní vlaky poté, co na kolejích vybuchla výbušná zařízení.Na Twitteru napsal:Video ukrajinských speciálních jednotek údajně ukazuje, jak ruské síly zasypávají zápalnými zbraněmi napadené město Bachmut.

- V Chersonu začal zákaz vycházení před očekávanou protiofenzívou



Někteří obyvatelé opouštějí město na jihu země v souvislosti s 56hodinovým zákazem vycházení, protože se spekuluje, že město bude použito jako výchozí bod pro protiútok.





- Polsko bude požadovat sankce Evropské unie na dovoz ruských zemědělských produktů, uvedl jeho velvyslanec při EU Andrzej Sados, kterého citovala tisková agentura PAP.



"Evropě nyní nehrozí narušení dodavatelského řetězce zemědělských produktů, naopak máme problém s přebytky. Řešíme problém zvýšeného dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny," řekl Sados podle agentury PAP.



Evropská komise počátkem tohoto týdne stanovila do 5. června omezení na dovoz ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicového semene, aby zmírnila přebytek nabídky těchto komodit v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.



Od loňského roku, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, přijala EU 10 balíčků sankcí proti ruským osobám a společnostem, uvedla agentura Reuters.



Polsko v dubnu navrhlo nový soubor trestních opatření proti Moskvě, včetně zákazu dovozu ropy z ropovodů a diamantů.







- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu provedl inspekci připravenosti jednotek zapojených do války, což je zjevně zastřená reakce na Prigožinovu kritiku.

- Moskevský soud nařídil zatčení divadelního režisérky a dramatičky na základě obvinění z "ospravedlňování terorismu" kvůli oceněné hře o ruských ženách verbovaných přes internet, aby se provdaly za radikální islamisty v Sýrii. Režisérka Jevgenija Berkovičová a autorka Světlana Petrijčuková byly vzaty do vazby do 4. července, informovaly ruské tiskové agentury.





- Bill Clinton prohlásil, že v roce 2011 věděl, že je jen "otázkou času", kdy ruský prezident zaútočí na Ukrajinu. "Vladimir Putin mi v roce 2011 - tři roky předtím, než zabral Krym - řekl, že nesouhlasí s dohodou, kterou jsem uzavřel s Borisem Jelcinem," připomněl bývalý americký prezident. "Řekl ... 'Nesouhlasím s ní. A já ji nepodporuji. A nejsem jí vázán.' A od toho dne jsem věděl, že je to jen otázka času."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

324

Pozvání, které bylo oznámeno v pátek pozdě večer v prohlášení, přichází uprostřed tlaku na švýcarskou vládu, aby porušila staletou tradici neutrality a ukončila zákaz vývozu švýcarských zbraní do konfliktních zón, jako je Ukrajina.Vláda dosud odmítala tuto politiku změnit, uvedla agentura Reuters.Téma Zelenského projevu, který bude prvním videozáznamem zahraničního představitele před zákonodárným sborem, není známo. Je naplánován na letní zasedání, které začíná 30. května.Během této schůze mají zákonodárci také zvažovat návrh na poskytnutí podpory Ukrajině ve výši 5 miliard švýcarských franků (5,6 miliardy dolarů) v průběhu 5 až 10 let.Obavy ruského vedení ze zranitelnosti vůči útokům a možnosti veřejných protestů kvůli válce na Ukrajině přispěly k rozhodnutí zrušit mnoho přehlídek ke Dni vítězství s odkazem na bezpečnostní obavy, uvedlo britské ministerstvo obrany.Ve své nejnovější zpravodajské zprávě ministerstvo uvedlo, že šest ruských regionů, okupovaný Krym a 21 měst zrušilo své úterní přehlídky u příležitosti vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem.Ministerstvo uvedlo:Načasování útoku bezpilotního letounu [dronu] na Kreml několik dní před Dnem vítězství ukazuje na rostoucí zranitelnost Ruska vůči takovým útokům a téměř jistě zvýšilo vnímání hrozeb ze strany ruského vedení v souvislosti s akcemi ke Dni vítězství.Potenciál protestů a nespokojenosti v souvislosti s válkou na Ukrajině pravděpodobně také ovlivnil kalkulaci ruského vedení.Oslavy Dne vítězství v Moskvě se pravděpodobně uskuteční, ale v menším rozsahu, uvádí se v brífinku zveřejněném na Twitteru, zatímco přijetí prezidenta Vladimira Putina po přehlídce nikoli.Přestože se ruské jednotky loni v listopadu stáhly z města Cherson, stále drží rozsáhlá území v širší Chersonské oblasti, která chce Ukrajina získat zpět, uvádí agentura Reuters.Někteří obyvatelé v pátek opustili Cherson v autech a autobusech, zatímco jiní se zásobili potravinami předtím, než v pátek večer začal v tomto jihoukrajinském městě platit 56hodinový zákaz vycházení.Podle agentury Reuters vyvolalo vyhlášení zákazu vycházení, který potrvá až do pondělního rána, v Chersonu spekulace, že město bude využito jako výchozí bod pro očekávaný ukrajinský protiútok.Iryna Chupryna, bývalá manažerka v oblasti nemovitostí, řekla:Všichni tomu [zákazu vycházení] rozumí. Znamená to, že je pro naši armádu nezbytný., a požádal velitele obrany, aby na jejich místo dosadili vojáky pravidelné armády. Ukrajina však uvedla, že Wagnerovi bojovníci posilují pozice, aby se pokusili dobýt východní město ještě před tímto datem.