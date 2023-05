Tři zhotovené cesty na dálnici D8 nejsou stále řádně povolené

4. 5. 2023

Řízení o vydání dodatečného stavebního povolení probíhá více než deset let



tisková zpráva Dětí Země

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 24. dubna 2023 zrušil dodatečné stavební povolení pro dvě polní cesty a pro příjezd na hřiště ve Vchynicích, které 1. listopadu 2022 vydal Městský úřad v Lovosicích.



I když jsou tyto tři cesty jako součást dálnice D8 Lovosice – Řehlovice již dávno zhotovené, stále nemají stavební povolení, takže jde o tzv. černé stavby. Krajský úřad totiž stačil prohrát dva soudní spory s Dětmi Země.

„Od podání žádosti v březnu 2009 o vydání stavebního povolení uplynulo již více než čtrnáct let a stavební úřad v Lovosicích a ani krajský úřad během té doby nezvládají podle zákona řádně povolit tři stavební objekty na dálnici D8 přes České středohoří, které stále právně neexistují,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik nad nemohoucnosti obou úřadů, i když nyní byly jejich námitky v odvolání poprvé uznány.



Krajský úřad ve svém zrušujícím rozhodnutí vytýká stavebnímu úřadu v Lovosicích, že sice po upozornění Dětí Země a spolku Voda z Tetčic oznámil zahájení řízení o vydání dodatečného povolení znovu, ale již nesvolal ústní jednání.



Dále neumožnil účastníkům řízení se vyjádřit k novým podkladům ve spise a nevypořádal se řádně s námitkami obou spolků. Děti Země sice ve svém odvolání požádaly o přezkum závazného stanoviska hygienické stanice, ale to ve spise chybělo, stejně jako další podklady. Spis totiž není správně veden.



„Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci dálnice D8 požádalo v březnu 2009 stavební úřad v Lovosicích o vydání stavebního povolení pro devět cest a silnic nižších tříd, které bylo v září 2009 vydáno a potvrzeno krajským úřadem v únoru 2010. Avšak krajský soud na základě žaloby Dětí Země toto stavební povolení v říjnu 2012 zrušil,“ popisuje Patrik začátek chybných rozhodnutí a vadných postupů obou úřadů.



Městský úřad pak sice v říjnu 2017 vydal dodatečné stavební povolení, ale spolu s krajským úřadem nelogicky tvrdil, že Děti Země nejsou účastníky řízení.



Krajský soud pak na základě žaloby Dětí Země rozhodnutí krajského úřadu z dubna 2018 o jejich vyloučení z řízení v červnu 2021 zrušil, neboť jeho účastníky byly.



Městský úřad následně odmítl znovu rozhodovat, takže Ministerstvo dopravy mu muselo dvakrát zasílat spis. Druhé dodatečné stavební povolení bylo vydáno v listopadu 2022.



Krajský úřad byl ovšem nečinný, takže na základě stížnosti Dětí Země a po zásahu Ministerstva dopravy rozhodl v dubnu 2023 zrušujícím rozhodnutím.



Stát při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál se spolky již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti (krajský soud nyní řeší žalobu č. 31), přičemž jedenáctkrát to byl krajský úřad.



Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH). Dálnice se sice od prosince 2016 předčasně užívá, ale stále nejsou dokončeny všechny stavební objekty.





Tři postavené cesty pro dálnici D8 ztratily dodatečné povolení (TZ, 30.09.2021)Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud (TZ, 21.11.2022)Dálnice D8 přes České středohoří se staví již patnáct let (TZ, 07.11.2022)* * * * * * * * * * * *Průběh stavebního řízení o povolení 9 stavebních objektů pro část dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice od 3/2009 a průběh řízení o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 stavební objekty od 4/201325.03.2009 = ŘSD ČR zasílá žádost o vydání stavebního povolení pro 9 stavebních objektů25.09.2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení pro 9 objektů14.10.2009 = Děti Země zasílají proti stavebnímu povolení pro 9 objektů odvolání02.02.2010 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá19.04.2010 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vydání stavebního povolení pro 9 objektů24.10.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice i KÚ v Ústí nad Labem ruší12.11.2012 = MěÚ Lovosice stavební řízení pro 9 objektů zastavuje13.11.2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů a vyzývá ŘSD ČR, aby do 30.04.2013 zaslalo žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů29.04.2013 = ŘSD ČR zasílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů02.12.2016 = ŘSD ČR zasílá zúženou žádost o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty25.05.2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů zastavuje, neboť jsou již zkolaudovány03.07.2017 = MěÚ Lovosice oznamuje zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty10.07.2017 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty30.10.2017 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení č. 1 pro 3 objekty15.11.2017 = Děti Země zasílají proti vydání dodatečného stavebního povolení č. 1 pro 3 objekty odvolání č. 110.04.2018 = KÚ Ústeckého kraje odvolání č. 1 Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení29.05.2018 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vyloučení z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty07.06.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje o vyloučení Dětí Země ruší21.09.2021 = KÚ Ústeckého kraje dodatečné stavební povolení č. 1 pro 3 objekty ruší a spis zasílá na MD29.10.2021 = MD zasílá spis na MěÚ Lovosice k vydání rozhodnutí30.12.2021 = MěÚ Lovosice vrací spis na MD k vydání rozhodnutí20.01.2022 = MD vrací spis na MěÚ Lovosice k vydání rozhodnutí04.07.2022 = MěÚ Lovosice oznamuje, že řízení pokračuje03.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k řízení09.09.2022 = MěÚ Lovosice opět oznamuje, že řízení pokračuje01.11.2022 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení č. 2 pro 3 objekty29.11.2022 = Děti Země zasílají proti vydání dodatečného stavebního povolení č. 2 pro 3 objekty odvolání č. 204.04.2023 = Děti Země zasílají na MD stížnost proti nečinnosti KÚ Ústeckého kraje vydat rozhodnutí12.04.2023 = MD přikazuje KÚ Ústeckého kraje rozhodnout o odvolání č. 2 Dětí Země do 15 dní24.04.2023 = KÚ Ústeckého kraje odvolání č. 2 Dětí Země uznává a rozhodnutí č. 2 MěÚ Lovosice ruší