"V Rusku jsou zjevné první příznaky občanské války"

5. 5. 2023

Výhrůžka Jevgenije Prigožina, šéfa soukromé vojenské společnosti Wagner, že opustí Bachmutskou frontu na Ukrajině, se kvalifikuje jako vzpoura. A pokud to zůstane nepotrestáno, což se zdá pravděpodobné, představuje to "první známku občanské války v Rusku", tvrdí pro ukrajinský list Gordonua.com Igor Ejdman. Výhrůžka Jevgenije Prigožina, šéfa soukromé vojenské společnosti Wagner, že opustí Bachmutskou frontu na Ukrajině, se kvalifikuje jako vzpoura. A pokud to zůstane nepotrestáno, což se zdá pravděpodobné, představuje to "první známku občanské války v Rusku",

"Kdyby se to stalo v jakékoli armádě během 1. nebo 2. světové války, bylo by to kvalifikováno jako mimořádná událost a takový rebel ve vojenském vedení by byl okamžitě zatčen a s největší pravděpodobností zastřelen".

Ale v občanských válkách, říká Ejdman jako Rus, který studoval občanskou válku v prvních letech po bolševické revoluci, je takové chování "docela běžné". Nyní, stejně jako tehdy, je mnoho velitelů ochotno jednat tímto způsobem a zahájit tak v Rusku novou "atamanščinu".

Tento termín odkazuje na vládu atamanů a dominanci nekontrolovaných ozbrojených formací při absenci nebo výrazném oslabení státní moci. K tomu Ejdman dodává, že toto je "nejnebezpečnější forma občanské války. Lenin chtěl proměnit imperialistickou válku v občanskou válku; Putin je na cestě k tomu to zopakovat".

Podle sociologa dalším krokem v tomto procesu budou "střety mezi jednotkami pravidelné armády a Wagner PMC. Takové boje by mohly začít poté, co ruská armáda utrpí nové porážky a když se každá strana pokusí obvinit druhou z tohoto výsledku - a zmocnit se co největšího množství ubývajících vojenských zdrojů, které zbývají.

