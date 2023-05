Podle průzkumu se Rakušané staví za bezpečnostní politiku EU a proti vstupu do NATO

3. 5. 2023

Šest z deseti respondentů je v současné době proti vstupu do NATO. Téměř 70 % je pro setrvání v EU. Šest z deseti respondentů je v současné době proti vstupu do NATO. Téměř 70 % je pro setrvání v EU.

Podle nedávného průzkumu Rakouské společnosti pro evropskou politiku (ÖGfE) je jasná většina Rakušanů pro intenzivnější bezpečnostní a obrannou politiku EU, ale odmítá vstup do NATO. Pokud by se nyní konalo referendum o členství v NATO, šest z deseti respondentů by bylo proti a dva z deseti by byli pro. 68 % je pro to, aby Rakousko zůstalo členem EU.

"Skepse a nejistota rostou, ale zásadní podpora členství v EU je v Rakousku nezpochybnitelná, zejména v době krize," řekl generální tajemník ÖGfE Paul Schmidt, který analyzoval výsledky průzkumu, který byl proveden online institutem pro výzkum veřejného mínění "Market" od 11. do 13. dubna mezi 1 000 respondenty v celém Rakousku (maximální statistické fluktuační rozmezí +/- 000,3 procenta). "Obyvatelstvo také říká ano silnější evropské spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, zatímco vstup do NATO je na druhé straně rozhodně odmítán."

25 % je pro odchod z EU

25 % je v současné době pro odchod Rakouska z Evropské unie. 7 % odpovídá "nevím" nebo neposkytuje žádné informace. V září 2022 bylo podle ÖGfE 64 % pro setrvání v EU a 27 % pro vystoupení.

"Nálada ohledně EU se v posledních měsících stabilizovala a je v souladu s dlouhodobým průměrem - navzdory - nebo možná kvůli - náročným časům poznamenaným válkou, inflací a obavami o klima," zdůraznil Schmidt. "Co je však naléhavě zapotřebí, je hmatatelné řešení problémů a intenzivnější zkoumání skepse a kritiky, protože právě velké otřesy je třeba vysvětlit a diskutovat. Politici jsou vyzýváni, aby poskytovali orientaci, rozvíjeli praktické koncepce pro budoucnost a aktivně je uváděli na evropskou scénu."

Pokud by referendum o vstupu do NATO bylo naplánováno na příští neděli, 61 % by bylo proti a 21 % by bylo pro. Další pětina (19 %) to nekomentuje. Během posledních tří let, navzdory ruskému útoku na Ukrajinu, zůstal názor na tuto otázku víceméně neměnný. Dvě třetiny (67 %) jsou však pro zintenzivnění spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti bezpečnostní a obranné politiky. 20 % je opačného názoru, 13 % to nekomentuje. Ve srovnání s březnem 2022 se názor téměř nezměnil, oznámil ÖGfE.

Podpora Ukrajiny

Asi polovina respondentů (51 %) považuje za "velmi důležité" (25 %) nebo "spíše důležité" (26 %), aby EU a její členské státy nadále podporovaly Ukrajinu v boji proti ruskému útoku. O něco více než třetina (36 %) to tak nevidí a hodnotí to jako "spíše nedůležité" (15 %) nebo "vůbec nedůležité" (21 %). 13 % se neumí nebo nechce vyjádřit.

"Na rozdíl od Švédska a Finska je členství v NATO odmítáno velkou většinou. Bez ohledu na "neutrální" náladu, která určuje názory v této zemi, je většina pro větší spolupráci mezi zeměmi EU v otázkách bezpečnosti a obrany, ale také pro další podporu Ukrajiny. V každém případě členství v EU není vnímáno jako rozpor s neutralitou a je zásadně obhajováno pro silnější a nezávislejší Evropu ve světě," řekl Schmidt.

"Důvěryhodní partneři"

Pokud jde o otázku, kteří globální hráči jsou považováni za "důvěryhodné partnery", existuje obrovská nedůvěra ze strany Rakušanů. Ve srovnání s průzkumem provedeným v Německu v březnu 2023 (ARD-Deutschlandtrend) stále existuje široká shoda v hodnocení Ruska a Číny. Pouze 9 % respondentů v Rakousku vidí Rusko jako partnera, kterému může naše země důvěřovat, zatímco 79 % zastává opačný názor. 12 % Rakušanů považuje Čínskou lidovou republiku za partnera, kterému lze důvěřovat, ale 72 % to tak nevidí. Indii považuje za důvěryhodného partnera 27 %, zatímco 46 % nikoliv.

Zřetelnější rozdíly v názorech Rakušanů a Němců lze vidět v hodnocení USA a Ukrajiny. Například 34 % Rakušanů vidí USA jako partnera, kterému mohou důvěřovat. 47 % to tak nevidí. V Německu 59 % respondentů označilo USA za důvěryhodného partnera. 28 % Rakušanů považuje Ukrajinu za důvěryhodného partnera, ale 47 % Němců. 50 % respondentů v Rakousku nevidí Kyjiv jako partnera, ve srovnání s 39 % v Německu.

"USA a Ukrajina jsou v této zemi vnímány jako důvěryhodní partneři mnohem méně často než například v Německu. Motiv neutrality hraje v tomto hodnocení důležitou roli, stejně jako kritika NATO, kapitalismu a imperialismu, která je stále přítomna, stejně jako hlasy, které by neměly být podceňovány, které hovoří ve prospěch alternativního příběhu k ruské válce na Ukrajině," řekl Schmidt.

Zdroj v němčině: ZDE

