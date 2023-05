Proč Moldavsko nechce vstoupit do NATO a jak plánuje porazit Podněstří

3. 5. 2023

Když Ukrajina čelila ruské vojenské agresi a okupaci svého území, vedlo to ke zvýšené podpoře našeho vstupu do NATO. V důsledku toho se pohyb směrem k Alianci změnil v nezpochybnitelný požadavek ukrajinské společnosti, uvádějí Sergej Sidorenko a Arťom Filipenko.

V Gruzii, kde od počátku 90. let existují území pod "hybridní okupací" Ruské federace a od roku 2008 hovoříme o neskrývané okupaci, tíhne společnost také k NATO.

Ale v Moldavsku, kde je Podněsterská oblast pod skutečnou ruskou okupací, není takový efekt pozorován. Evropejska Pravda hovořila s Arťomem Fylypenkem, odborníkem Národního institutu pro strategická studia a specialistou na Moldavsko, o tom, proč se Moldavané v této věci ukázali být zcela odlišní od Ukrajinců.

Proč Moldavsko na rozdíl od Ukrajiny neaspiruje na NATO

Za prvé, Moldavsko nejen nechce, ale také se nemůže stát členem NATO.

Za prvé, podle ústavy je Moldavská republika neutrální zemí.

A když byla tato norma předepsána v textu ústavy, pak (na žádost některých stran) byla poskytnuta zvláštní pravidla pro změnu neutrálního stavu.

Tento mechanismus, který se vztahuje pouze na jeden článek, je tak složitý, že odstoupení Moldavska od neutrality je prakticky nemožné. Požaduje, aby se pro zřeknutí se neutrálního statusu konalo referendum, v němž musí pro toto odmítnutí hlasovat většina voličů ze seznamu, a nikoli většina těch, kteří přišli do volebních místností.

V Moldavsku však kvůli masové pracovní migraci žije mnoho voličů mimo zemi. Tito lidé jsou na voličských seznamech, ale neúčastní se voleb. Z tohoto důvodu volební účast zřídka stoupá nad 50 %. V historii Moldavska téměř všechna referenda selhala kvůli nedostatečné účasti, i když je dostatečná účast 33 % - ale ani tolik voličů nepřišlo do volební místnosti.

Proto, i když si představíme, že 49 % voličů přijde do volebních místností (což je nesmírně obtížné) a 100 % z nich bude hlasovat pro NATO (což je vůbec nemožné), nebude to stačit k opuštění neutrality. Toto je první, technický problém.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Moldavané nechápou potřebnost členství v NATO, a proto nemají touhu se připojit.

Jak NATO "děsí" Moldavany a jak to lze změnit

Ve hře je mnoho faktorů. Je zde vliv ruské propagandy. Existují místní politici, kteří moldavské občany neustále přesvědčují, že neutralita je zárukou bezpečnosti.

Obecně platí, že v Moldavsku existují silné proruské nálady. Je to snad jediná postsovětská země, kde je komunistická strana (tedy ne přistěhovalci z ní, jmenovitě Komunistická strana Moldavské republiky) u moci osm let. Navíc komunisté se pak dostali k moci pod hesly o vstupu do Euroasijského svazu a oživení Sovětského svazu.

To znamená, že voliči pro ně hlasovali, včetně nostalgie po sovětské minulosti.

A i když komunisté odešli, proruští kandidáti tam nadále vyhrávali, jako tomu bylo v prezidentských volbách v roce 2018, kdy byl prezidentem zvolen Igor Dodon.

Ale nyní existuje určitý pozitivní trend. A to není jen vítězství prozápadní Maii Sanduové.

Loni na podzim by pro NATO hlasovalo 29 % voličů připravených přijít k referendu – a to je více než v předchozích letech. Nyní jsem viděl jeden z průzkumů veřejného mínění, že dokonce 35-36 % moldavských občanů by mohlo podporovat NATO.

K této změně došlo po totální invazi Ruska na Ukrajinu, to znamená, že Moldavsko si je vědomo hrozby, ale ne tak silně jako na Ukrajině, kde již existuje jasné pochopení, že "deštník NATO" je zárukou bezpečnosti.

O tom, co dělají moldavské orgány

Nyní se úřady konečně přestaly schovávat za slogan, že neutralita je údajně zárukou bezpečnosti Moldavska.

Moldavanům se to opakovalo po celá desetiletí a nyní začali přiznávat: "Promiňte, ve skutečnosti neutralita nezaručuje vaši bezpečnost."

A docela revoluční byla slova prezidentky Maii Sanduové, že Moldavsko by to mohlo přehodnotit.

Vzhledem ke všem těmto změnám není scénář, v němž si Moldavané uvědomí, že se mýlili, a v dohledné budoucnosti se stanou stoupenci NATO, fantastický. Musíme si ale uvědomit, že tento proces není rychlý.

Ve skutečnosti je nyní Moldavsko v situaci, která byla na Ukrajině asi před 10 lety. V té době poměrně vysoké procento Ukrajinců podporovalo evropskou integraci, ale stejných 35-36 % lidí, kteří to považovali za záruku bezpečnosti, bylo pro vstup do NATO.

Je však zřejmé, že proruští politici Ruska a Moldavska se budou snažit této změně v Moldavsku zabránit.

Kromě toho však bude hodně záležet na tom, zda moldavské orgány odvedou kvalitní informační a vysvětlující práci na odstraňování mýtů o NATO společností. Protože opoziční vůdci zatím děsí lidi válkou a říkají: "Kvůli NATO vás Sandu zatáhne do rusko-ukrajinské války, zítra budete také bombardováni." A když je tato propaganda podpořena určitými ekonomickými chybnými odhady vlády, pak bohužel funguje.

O ozbrojených silách Moldavska

Armáda v Moldavsku existuje – jako určitá konvence, jako instituce společnosti, existuje. Pro přehlídky je v zásadě docela vhodná.

Ale pokud mluvíme o realitě, Moldavsko mělo po léta nejmenší procento HDP vynaložené na obranu ze všech evropských zemí – bylo to něco kolem 0,38 % HDP. A pokud je to vztaženo k nízkému HDP Moldavska, pak je zřejmé, že to stačí pouze na platy.

I když se moldavská armáda zúčastnila některých cvičení, nevytvořilo to bojeschopnost armády.

Ruská válka proti Ukrajině změnila přístup Moldavanů k bezpečnosti.

Letos bude mít Moldavsko rozpočet na obranu, který je téměř o 70 % vyšší než v roce 2022. I když vzhledem k nízké úrovni předchozích let je stále velmi malý. To je 0,58 % HDP, tedy výrazně méně než jedno procento – a NATO, dovolte mi připomenout, má normu 2 %.

Ale trend je pozitivní.

Kdo je silnější – armáda Moldavska nebo Podněstří?

Pokud jde o ozbrojené síly v Podněstří, je nutné společně hodnotit jak ruský kontingent, tak takzvanou "armádu Podněstří", které jsou ve skutečnosti zálohou ruských ozbrojených sil. Provádějí společná cvičení a buďme upřímní, Rusko má schopnost vést tento vojenský kontingent.

Pokud vezmeme zbraně, které mají "na papíře", pak "podněsterská" strana vypadá silnější.

Existuje dokonce i protiletadlový raketový pluk.

Mají čtyři brigády, zatímco Moldavsko má jen tři.

Je tam tankový prapor a Moldavsko nemá vůbec žádné tanky.

Tam jsou salvové raketomety "Grad", zatímco Moldavsko má dělostřelectvo.

Ale faktem je, že je to armáda na papíře. A papírový stav se liší od skutečného stavu.

Například na papíře má Podněstří 18 tanků, ale ve skutečnosti jich může být šest, protože při cvičeních jich bylo viděno pouze šest, a další možná ani nebudou moci vyjet, ale mohou působit jako dárci náhradních dílů.

Ale pokud jde o úroveň výcviku, v Podněstří se vojáci cvičí mnohem častěji než moldavská armáda. Jsou však více připraveni na válku s Ukrajinou a vidí větší hrozbu z Ukrajiny než z Moldavska.

