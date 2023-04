Ruská agrese na Ukrajině: Počet mrtvých v důsledku pátečních ruských úderů stoupl na šestadvacet obětí

Oblastní guvernér Igor Taburec uvedl, že město bylo zasaženo dvěma řízenými střelami, přičemž jedna zasáhla obytnou budovu a druhá sklad.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskj zveřejnil video se škodami způsobenými nočním ruským raketovým úderem na obytný dům v Umanu.



Zelenskij sděluje, že při útoku zahynulo nejméně 13 osob, včetně dvou dětí.



Píše: "Uman ... Trosky se stále odklízejí. Je zde již 13 mrtvých. Dvě z nich jsou děti, které nelze identifikovat. Osud jejich rodičů není znám... Záchranáři budou pracovat tak dlouho, dokud se nepřesvědčí, že pod sutinami už nikdo další nezůstal. Ruský teror můžeme porazit jedině společně - zbraněmi pro Ukrajinu, nejtvrdšími sankcemi proti teroristickému státu a spravedlivými tresty pro vrahy."





