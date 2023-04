Zranitelné ženy ve Spojeném království jsou kvůli krizi životních nákladů nuceny k sexu za nájem

29. 4. 2023

čas čtení 2 minuty



Charitativní organizace varují, že se ženy uchylují k prostituci, aby pokryly základní náklady na bydlení



Ženy jsou stále častěji nuceny provozovat "sex pro přežití" kvůli krizi životních nákladů v souvislosti se zhoršujícími se podmínkami pro nejzranitelnější obyvatele Británie.



Charitativní organizace varují, že rostoucí náklady spojené s dlouholetým nedostatečným financováním znamenají, že se ženy, včetně těch s traumatem a duševními problémy, musí obracet k sexu výměnou za bydlení nebo k uspokojení jiných základních potřeb. Ženy jsou stále častěji nuceny provozovat "sex pro přežití" kvůli krizi životních nákladů v souvislosti se zhoršujícími se podmínkami pro nejzranitelnější obyvatele Británie.Charitativní organizace varují, že rostoucí náklady spojené s dlouholetým nedostatečným financováním znamenají, že se ženy, včetně těch s traumatem a duševními problémy, musí obracet k sexu výměnou za bydlení nebo k uspokojení jiných základních potřeb.





Sex za nájem - kdy pronajímatelé požadují sex výměnou za ubytování se slevou nebo zdarma - je podle nich rostoucím problémem, protože ekonomické podmínky se zpřísňují, a pachatelé jej používají jako nástroj zneužívání a kontroly.



Jedná se o problém zejména mezi migrantkami a žadatelkami o azyl. Krize také ztěžuje situaci těm, kteří se snaží opustit násilné vztahy.



Charitativní organizace Beyond the Streets uvedla, že krize životních nákladů vede k tomu, že se již tak zranitelné osoby uchylují k sprostituci, aby pokryly náklady na účty a nájem, což vede k většímu vykořisťování a zneužívání.



Pracovnice charity uvedla, že hovořila se ženami, které jsou v pasti prodeje sexu, a s ženami, které musí "doplňovat" nízkopříjmovou práci sexem, aby vyžily.



Organizace Latin American Women's Aid (LAWA) zaznamenala v posledních měsících několik případů "sexu za nájem", které se týkaly žadatelek o azyl. V jednom z případů žena několik měsíců spala u známých na gauči, když se seznámila s mužem, který jí slíbil ubytování a pak ji ve spánku sexuálně zneužil.



Belén Ruizová, koordinátorka poradenského centra charity pro násilí na ženách a dívkách, řekla: "Je nepřijatelné, že ženy v tak zranitelných situacích jsou tak často vystaveny obtěžování a zastrašování, jsou dvojnásobnými oběťmi a nemohou se domoci nápravy."



Dodala, že některé případy se týkaly obtěžování a zneužívání žadatelek o azyl během pobytu ve veřejnoprávních ubytovacích zařízeních. "To v nich vyvolává strach z přístupu k těmto službám, což z nich činí snadnou kořist pro násilníky žijící v soukromých ubytovacích zařízeních."



Tilly Smithová ze skupiny Generation Rent, která vede kampaň, uvedla, že sex za nájem "jednoznačně probíhá". "Vzhledem k tomu, že se díváme na obzvláště neutěšenou ekonomickou situaci, nebezpečí roste a roste."



Organizace Women's Aid uvedla, že osoby, které se na ni obracejí, jsou v "zoufalé a naléhavé nouzi" a že rostoucí náklady na bydlení lidem ještě více ztěžují odchod z násilných vztahů.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0