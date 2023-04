Britská podpora pro monarchii je na historickém minimu

28. 4. 2023

Česká média ohledně britské monarchie šílí, zatímco se monarchie v samotné Británii propadá do bezvýznamnosti



V předvečer královské korunovace si podle průzkumu pouze tři z deseti Britů myslí, že monarchie je "velmi důležitá"



Počet lidí, kteří tvrdí, že monarchie je "velmi důležitá", klesl v roce 2022 na 29 %



Pouze tři z deseti Britů si myslí, že monarchie je "velmi důležitá", což je nejnižší podíl v historii, ukázal průzkum v době, kdy se blíží královská korunovace.



Průzkum Národního centra pro sociální výzkum (NatCen) ukazuje, že podpora monarchie ze strany veřejnosti klesla na historické minimum. Celkem 45 % respondentů uvedlo, že by měla být zrušena, není vůbec důležitá nebo není příliš důležitá.





Údaje založené na 6 638 rozhovorech vycházejí ze 40 let shromažďovaných dat pro každoroční průzkum British Social Attitudes. Ukazuje, že počet lidí, kteří tvrdí, že monarchie je "velmi důležitá", klesl v roce 2022 na 29 procent.



To odráží dlouhodobý trend poklesu podpory monarchie, přičemž nový výzkum ukazuje, že počet těch, kteří odpověděli "velmi důležitá", je nejnižší od začátku sběru dat v roce 1983.



Guy Goodwin, výkonný ředitel společnosti NatCen, řekl: "I když pozorujeme klesající trend podpory monarchie, z údajů je zřejmé, že významné národní události a oslavy, jako jsou jubilea, sňatky a narození dětí, mají jasný a pozitivní vliv na názory společnosti na monarchii.



"V průběhu roku 2010 jsme zaznamenali nárůst podpory pro to, aby Británie měla i nadále monarchii, což se shodovalo se sňatkem Jeho královské Výsosti prince z Walesu a oslavami diamantového jubilea královny."



Celkem 26 % dotázaných uvedlo, že monarchie je "docela důležitá", což je o dva procentní body více než v roce 2021. Avšak 20 % respondentů uvedlo, že je "nepříliš důležitá", což je rovněž o dva procentní body více než v roce 2021. Čtvrtina dotázaných uvedla, že monarchie "není vůbec důležitá/měla by být zrušena", což je podíl, který se od roku 2021 nezměnil.





Podle Goodwina je dalším problémem, že pouze 12 % osob ve věku 18 až 34 let považuje monarchii za "velmi důležitou", zatímco u osob starších 55 let je to 42 %. Řekl: "Výzvou do budoucna bude pro monarchii zajistit její význam a přitažlivost pro mladší generaci, aby si tuto podporu udržela."







Podrobnosti v angličtině ZDE

