USA vybavily Ukrajinu radiačními senzory, které mají odhalit jaderné výbuchy

28. 4. 2023

Americký Federální Národní úřad pro jadernou bezpečnost zřizuje pokročilou síť, která dokáže ověřit identitu útočníka





Spojené státy zapojují na Ukrajině senzory, které jsou schopny detekovat výbuchy radiace z jaderné zbraně nebo špinavé bomby a potvrdit totožnost útočníka.



Cílem je částečně zajistit, aby v případě, že Rusko odpálí radioaktivní zbraň na ukrajinském území, bylo možné ověřit její atomový podpis a vinu Moskvy.



Tým pro podporu jaderných havarijních situací neboli NEST, stínová jednotka atomových expertů řízená bezpečnostní agenturou, spolupracuje s Ukrajinou na rozmístění radiačních senzorů, školení personálu, monitorování dat a varování před smrtící radiací.

Podle jednoho scénáře by Washington mohl využít informace shromážděné sítí k vyloučení možnosti chybné identifikace útočníka, který odpálil jaderný výbuch. To by se mohlo zdát jako zbytečný krok vzhledem k odlišnosti hřibovitého mraku. Pokud by však zbraň místo nápadné rakety se sledovatelnou dráhou letu dopravil nákladní automobil, tank nebo loď, mohlo by být zjištění jejího původu téměř nemožné.



Moskva by například mohla falešně tvrdit, že Kyjev odpálil jaderný výbuch na bojišti, aby se pokusila vtáhnout Západ do hlubší válečné pomoci. Teoreticky by však Washington mohl s existující sítí senzorů poukázat na vlastní analýzy jaderné atribuce, které by odhalily, že útočníkem byla ve skutečnosti Moskva.



Loni na podzim Rusko, aniž by předložilo jakékoli důkazy, opakovaně tvrdilo, že Ukrajina plánuje odpálit bombu určenou k šíření radioaktivního materiálu, tzv. špinavou bombu. Washington varoval, že se Kreml snaží vytvořit záminku pod falešnou vlajkou, aby eskaloval válku.



Věda o jaderné atribuci prošla ve Spojených státech rychlým vývojem poté, co teroristické útoky ze září 2001 nastolily otázku domácího jaderného terorismu. I když má tato věda tajné aspekty, její obrysy jsou veřejně známé.



Nyní se tato nově získaná schopnost využívá v souvislosti s potenciální jadernou válkou nebo ruským útokem na 15 ukrajinských jaderných reaktorů ve čtyřech energetických lokalitách.



"Pokud by na Ukrajině došlo k jaderné havárii, ať už k úniku radiace z jaderného reaktoru, nebo k výbuchu jaderné zbraně," uvádí bezpečnostní agentura ve svém prohlášení, "vědecké analýzy by byly rychle poskytnuty americkým vládním orgánům a rozhodovacím centrům na Ukrajině a v regionu, aby bylo možné přijmout akční, technicky podložená rozhodnutí na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti."





Podle jaderných expertů by tato obranná opatření mohla být v nadcházejících týdnech vystavena největší zkoušce, až ukrajinská armáda zahájí jarní ofenzívu. Čína se opřela do Ruska, aby přestalo chřestit jadernými šavlemi, a Putin se v poslední době jaderné hrozby nedovolává. Západní odborníci se však obávají, že neúspěchy Ruska na bojišti způsobují, že Putin je na svém jaderném arzenálu ještě závislejší, a obávají se, že nové neúspěchy by mohly zvýšit jeho ochotu stisknout spoušť jaderné zbraně.







Podrobnosti v angličtině ZDE

