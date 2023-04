Jedenáctý pochod za snížení rychlosti dopravy zaměřený na znečištěné ovzduší prošel v úterý odpoledne Prahou

26. 4. 2023

Tisková zpráva Skupina Poslední generace svolala již jedenáctý protestní pochod v rámci kampaně 30 pro Prahu. Úterní protest byl tématicky zaměření na znečištěné ovzduší. Průvod kráčel od Florence po jižním břehu Vltavy od Wilsonovy až k Čechovu mostu a k budově magistrátu. Připojilo se k němu téměř devadesát podporovatelů Poslední generace. Průvod vyšel krátce před šestou hodinou večerní z Florence a vydal se směrem k řece. Protestující zabrali jeden pruh a doprava je objížděla. Na hladký průběh dohlížela policie. Protest se neobešel bez troubících aut. Řidiči tak dávali najevo svůj nesouhlas. Protestující na troubení odpovídali cinkáním zvonků na svých kolech.





“Rozhodli jsme se dnešní průvod věnovat tématu emisí, protože ohledně nich panuje velké nepochopení. Lidé jsou přesvědčeni, že znečištění ovzduší stoupne, pokud omezíme rychlost na 30 km/h. To by byla pravda, pokud by auta jezdila plynule padesátikilometrovou rychlostí. Ve městech je ale realita taková, že se řidiči neustále rozjíždí a znovu brzdí. Při plošném omezení rychlosti se tak emise nezvýší, ale většinou lehce klesnou,” okomentovala volbu tématu dnešního protestu tisková mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Zástupci Poslední generace a iniciativy 30 pro Prahu se nedávno sešli s primátorem Bohuslavem Svobodou a náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem a zahájili dialog o zklidnění dopravy v hlavním městě. Primátor při té příležitosti vyzval k ukončení protestů. Dle vyjádření Poslední generace na sociálních sítích ale budou protesty i nadále pokračovat, a to do té doby, dokud se nedojde ke konkrétním krokům vedoucím k plošnému omezení rychlostního limitu v Praze na 30 km/h. K pražským protestům se již příští týden přidá i Brno.

Seznam termínů plánovaných protestů v Praze:

Úterý 2. 5. 17:30

Středa 10. 5. 18:00

Pondělí 15.5. 18:00

Úterý 23. 5. 18:00

Středa 31. 5. 18:00

Úterý 6. 6. 18:00

Pondělí 12. 6. 18:00

Úterý 20. 6. 18:00

Středa 28. 6. 18:00

