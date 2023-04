Odkazy na mezinárodní podporu demonstrací proti ultrapravicové vládě v Izraeli

יש לכם חברים או משפחה בחו״ל? שלחו להם את הסרטון הבא באנגלית, ובקשו שיפיצו לחברים ומשפחה שלהם — זו הזדמנות לתמוך במאבק למען הדמוקרטיה למי שנמצא בחו״ל







Please share this video with your friends and family abroad and ask them to share it — it’s an opportunity to stand with the Israelis fighting for democracy:







Prosíme, sdílejte toto video s vašimi přáteli a příbuznými a požádejte je, aby je sdíleli dál - je to příležitost podpořit Izraelce bojující za demokracii!





















*הוסיפו את שמכם לקמפיין באנגלית לתמיכה במאבק על הדמוקרטיה בקישור הבא: *Add your name to this petition to stand with the Israelis fighting for democracy:





Podepište tuto petici na podporu Izraelců bojujících za demokracii:











https://go.blackflags.org/JoinUs צרפו לקבוצות שלנו (בעברית) Join “The Black Flags” quiet update groups (Hebrew only):