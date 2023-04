Rekrut 244: Zvítězí budoucnost, nebo kontrola budoucnosti?

20. 4. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Jonáš to dobře zná. Občas neudrží nervy na uzdě a na jeho hodnocení denního výkonu ve škole se to znatelně projeví. Někdy to mohou být i velmi překvapivé důvody, nicméně Systém chybu nepřipouští. A Jonáš si musí dávat pozor, protože od čtrnácti se už jeho osobní sociální kredit započítává do kreditu celé rodiny a jeho mladší bratr se bojí, že by kvůli tomu mohli přijít o voucher na dovolenou u moře.

Vůči Systému nemá smysl se vymezovat. Vše, co doporučuje a optimalizuje, dává smysl. Zvlášť po pandemii, klimatických otřesech a válkách, které během posledních desítek let změnily svět. Bez Systému by se to přece nedalo zvládnout. Systém navíc také chrání. Chrání před světem za Velkou bariérou, která odděluje Evropu, teritorium bezpečí a prosperity, od světa nepřátel, kteří se permanentně snaží naše bezpečí a prosperitu ohrožovat.

Život v Systému je svobodný, protože svoboda přece není nic jiného než poznaná nutnost. Přesto se najdou lidé, kteří to nechápou a proti životu v systému revoltují. Jonáš se s partou takových mladých lidí potká za podivných okolností a je z toho zmaten. Zachová se však nakonec správně a Systému vše sdělí. A v zápětí přijde odměna: je vybrán do speciálního výcvikového programu armády. Pro něj i pro rodinu je to velká pocta. A až se za 3 měsíce vrátí zpět, bude z něj někdo, celebrita. Ale to ještě netuší, o co tady vlastně jde…





Tak takhle vystavěl František Tichý, jinak zakladatel a ředitel Gymnázia Přírodní škola, začátek svého orwellovského románu Rekrut 244. Inspirován nejen Orwellem, ale podle svých vlastních slov také Čapkem, prodloužil Tichý horizont imaginace do druhé poloviny tohoto století, aby čtenářům nabídl představu světa, jehož zárodky můžeme společně s autorem vnímat už dnes.

Pravda, ta představa je poněkud znepokojující, ale to je v pořádku. Dystopie mají tuto vlastnost a díky všem Čapkům, Orwellům, Bradburyům, Huxleyům a dalším za to, že se snaží prostřednictvím příběhů zasazených do budoucnosti varovat před tím, co si společnost v daném okamžiku neuvědomuje jako reálné a možná již nastupující riziko.

Žádná dystopie se nenaplní ve svém celku. O to ani nejde. Jejich spojníkem je předložit obraz určité totality myšlení, která činí svět nesvobodným místem a člověka otrokem. Františku Tichému se v tomto směru podařilo aktualizovat čapkovsko-orwellovské téma možného zotročení člověka prostřednictvím technologie na cestě do pekel dlážděných zdánlivě dobrými úmysly. Systém, který v Tichého imaginaci převzal celkovou kontrolu nad digitální dimenzí, protože se dříve ukázalo jako společensky rizikové nechat ho napospas soukromým zájmům, se stává ruku v ruce s příliš nadsazeným zájmem jedince vysoce funkčním nástrojem řízení ve jménu osobního dobra. Člověk žijící v individualisticky orientované společnosti si ani nevšimne, že za veškerou tou péčí o jeho duševní zdraví a bezpečí narůstá moc rozhodující i o tom, či by měly zůstat doménou svobodné vůle.

Autor využívá k realistickému vykreslení reality roku 2055 klasické extrapolace technologií dneška. Dělá to ale přiměřeně potřebám příběhu a ideje knihy. Aniž by se pokoušel o technologický detail, velmi účinně se strefuje do jádra problému, například v tom, jak lze prostřednictvím analýzy dat o chování člověka uchopit jeho emoce a využít je pro určitý skrytý zájem. Významnou výhodou autora je jeho hluboká pedagogická znalost dospívání a jeho proměny od dob předdigitálních dodnes. Umění číst v duši teenagerů, kteří jsou hlavními hrdiny příběhu, dodává „bio“ ingredience jednotlivým charakterům a přispívá k příjemné chuti textu.