USA: Muž postřelil šestiletou dívku a její rodiče poté, co se mu na zahradu dokutálel míč

21. 4. 2023

William White a jeho dcera Kinsley byli při střelbě v Severní Karolíně vážně zraněni, podezřelý zůstává na svobodě



Šestiletou dívku a její rodiče postřelil soused poté, co se podle úřadů a místních médií na útočníkův dvůr dokutálel basketbalový míč, se kterým si dítě hrálo.



Ke střelbě došlo ve středu v Severní Karolíně, když si několik malých dětí hrálo s basketbalovým míčem, který se skutálel na dvůr Roberta Singletaryho, který byl podle sousedů v oblasti nový a často se na místní děti zlobil, uvedla zpravodajská stanice WSOC-TV. Pokračovala tak nedávná série případů střelby po celých Spojených státech, kdy majitel nemovitosti střílí na mladé lidi, kteří se k němu přiblížili buď omylem, nebo z nevinného důvodu.

Svědci stanici řekli, že Singletary vyběhl ze svého domu rozrušený poté, co se mu na dvoře objevil míč, a začal na souseda střílet z pistole. William White a jeho šestiletá dcera Kinsley byli při střelbě vážně zraněni. White měl vlastní zbraň a pokusil se Singletarymu střelbu oplatit, ten však podle svědků na Whitea a jeho dceru vystgřílel celý zásobník.



"Podíval se na mého manžela a dceru a řekl jim: 'Zabiju vás,'" uvedla Kinsleyina matka Ashley Hilderbrandová.



Kinsley musela být kvůli úlomkům střely ve tváři sešita a novinářům řekla, že se o svého otce bojí.



"Proč jste postřelil mého tátu a mě? Proč jste postřelil tátu dítěte?" ptala se Kinsley v televizi WSOC.



White byl po zásahu do zad vážně zraněn. Hilderbrandovou kulka škrábla a ve středu se po propuštění z nemocnice vrátila domů.



Útočník Singletary je od čtvrtečního rána na svobodě. Policie varovala místní obyvatele, že je ozbrojený a nebezpečný.



Ve středu to nebylo poprvé, co byl Singletary obviněn z násilného jednání. V prosinci byl samostatně obviněn z toho, že napadl svou přítelkyni miniaturním kladivem a dvě hodiny ji držel v jejich bytě, protože krvácela, uvedla stanice ABC News.



K postřelení Kinsley a jejích rodičů došlo šest dní poté, co byl v Kansas City ve státě Missouri postřelen černošský teenager Ralph Yarl bělochem poté, co omylem zazvonil u jeho dveří.



Šestnáctiletý Yarl byl 13. dubna dvakrát postřelen čtyřiaosmdesátiletým Andrewem Lesterem poté, co Yarl omylem zazvonil u Lesterových dveří v domnění, že tam jsou na návštěvě jeho dva mladší bratři.



18. dubna byla 20letá Kaylin Gillisová zastřelena obyvatelem státu New York poté, co auto, v němž jela, omylem vjelo na špatnou příjezdovou cestu.



Gillisová a tři její přátelé cestovali v sobotu večer ve venkovském městečku Hebron, když skupina omylem vjela na příjezdovou cestu 65letého majitele domu Kevina Monahana.



Byli na cestě na večírek, který se ve skutečnosti konal na jiné adrese. Když si skupina uvědomila, že je na špatné adrese, začala couvat z příjezdové cesty, když Monahan ze své verandy vypálil dva výstřely a zasáhl Gillisovou do krku.



"Chtěl jsem s ní strávit zbytek života," řekl devatenáctiletý Blake Walsh o své přítelkyni Gillisové v rozhovoru pro NBC. "Vzali mi můj svět."



Walsh řídil auto, když na něj Monahan vystřelil. Kvůli špatnému mobilnímu signálu v oblasti byla skupina nucena ujet téměř pět kilometrů, než zavolala pomoc.



Záchranáři prohlásili Gillisovou za mrtvou. Monahan byl vzat do vazby a uvězněn. Za vraždu druhého stupně mu hrozí doživotí.



Tři dny po Gillisově smrti muž v Texasu postřelil a zranil dvě roztleskávačky Payton Washingtonovou a Heather Rothovou poté, co jedna z nich málem omylem nastoupila do jeho zaparkovaného auta. Vyšetřovatelé později zadrželi 25letého Pedra Tella Rodrigueze mladšího.





Různé případy, které se staly od Yarlova postřelení, přpoutaly celosvětovou pozornost ke kultuře držení zbraní v USA.







