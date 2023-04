Evropská agentura pro životní prostředí: Znečištěné ovzduší v Evropě ničí život jejím dětem

Podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobuje znečištěný vzduch každoročně předčasnou smrt v Evropě nejméně 1 200 dětí



Evropa selhává v otázce znečištění ovzduší. Téměř všechny děti na celém kontinentu jsou vystaveny ovzduší, které nesplňuje zdravé normy, a zpožďuje se odstraňování zdrojů znečištění, zjistil výzkum.



Podle nejnovějšího hodnocení znečištění ovzduší, které provedla Evropská agentura pro životní prostředí, způsobuje dýchání špinavého vzduchu každoročně předčasnou smrt nejméně 1 200 dětí v celé Evropě a mnoho tisíc dalších trpí fyzickými a duševními zdravotními problémy, které mohou mít celoživotní následky.



Gerardo Sanchez Martinez, odborník na životní prostředí a zdraví z EEA, řekl: "Pokud jde o znečištění ovzduší, nemůžete o dětech uvažovat jako o malých dospělých. Přijímají více znečištění, a to již od dělohy a pokračuje to v mateřské škole a dále. V oblasti znečištění ovzduší naše děti zklamáváme."



Děti jsou na znečištěné ovzduší obzvláště citlivé, protože znečišťující látky mohou mít na jejich vývoj trvalý vliv. Dopady začínají již před narozením, studie dávají znečištění do souvislosti s nízkou porodní hmotností a předčasným porodem.



Bylo prokázáno, že vystavení vysokým úrovním znečišťujících látek v dětství snižuje kapacitu plic, způsobuje astma, vede k vyššímu výskytu respiračních onemocnění a ušních infekcí a zvyšuje riziko alergií - a může také ovlivnit vývoj mozku.



Děti jsou znečištěnému ovzduší vystaveny více než dospělí, protože rychleji dýchají, jsou blíže k zemi a častěji pobývají venku. Podle studie, kterou v pondělí zveřejnila agentura EEA, se v celé Evropě každoročně ztratí přibližně 110 000 let života přizpůsobených zdravotnímu postižení u osob mladších 18 let.



Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA, vyzval země, aby dělaly více. "Úroveň znečištění ovzduší v celé Evropě je stále nebezpečná a evropské strategie v oblasti kvality ovzduší by se měly zaměřit na ochranu všech občanů, ale zejména našich dětí, které jsou vůči zdravotním dopadům znečištění ovzduší nejzranitelnější," řekl. "Je naléhavě nutné, abychom v EU pokračovali ve zintenzivňování opatření na národní i místní úrovni a chránili naše děti, které se samy chránit nemohou. Nejjistějším způsobem, jak je ochránit, je zajistit, aby vzduch, který všichni dýcháme, byl čistší."



Podle agentury EEA je klíčové omezit zdroje znečištění ovzduší - včetně silniční dopravy, spalování uhlí a pevných paliv a průmyslových emisí -, ale měla by být přijata také opatření ke snížení konkrétních rizik pro děti. Mezi ně by mohlo patřit zavedení zón čistého ovzduší v okolí škol, kde by byla omezena doprava a zakázán volnoběh motorů. Místní úřady a školy by se také měly zaměřit na výsadbu stromů, břečťanových zástěn a živých plotů kolem dětských hřišť.



Pomoci může také přechod na vedlejší silnice pro pěší cesty do školy a lepší design škol a zařízení péče o děti s dobrou ventilací a filtry může snížit vystavení dětí škodlivinám uvnitř i venku.



Spojené království nebylo do hodnocení EEA zahrnuto, protože britská vláda se po brexitu rozhodla z členství v EEA vystoupit, ačkoli několik dalších zemí mimo EU - včetně Norska, Švýcarska a Islandu - členy EEA jsou. Publikace agentury EEA s názvem Stav kvality ovzduší v Evropě v roce 2023, která byla zveřejněna v pondělí, zahrnuje 37 zemí, včetně všech členských států EU a zemí, jako je Turecko, Srbsko, Kosovo a Černá Hora, a zkoumá látky znečišťující ovzduší včetně pevných částic, oxidu dusičitého, ozonu a oxidu siřičitého.



Nejhůře dopadly východoevropské státy, zejména kvůli spalování uhlí pro vytápění domácností, a také Itálie, kde bylo za hlavní problém označeno průmyslové znečištění v Pádské nížině.



Podle agentury EEA bylo v celé Evropě 97 % obyvatel všech věkových kategorií vystaveno vyšší úrovni znečištění ovzduší, než jakou Světová zdravotnická organizace považuje za bezpečnou.

EU usiluje o omezení PM 2,5 (částice o průměru 2,5 mikrometru nebo méně) na 10 mikrogramů na metr krychlový do roku 2030 a oxidu dusičitého (NO2) na 20 mikrogramů na metr krychlový do stejného data, což jsou opatření, která by měla do roku 2030 snížit počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší o 55 %. Směrnice WHO stanoví 5 mikrogramů na metr krychlový pro částice PM 2,5 a 10 mikrogramů na metr krychlový pro NO2.



Zdroj v angličtině ZDE

